I film da vedere nell’attesa dell’elezione del nuovo Papa, dopo la morte di Bergoglio

In attesa del Conclave vero e proprio, si può dare uno sguardo ai meccanismi che si celano dietro l’elezione del nuovo pontefice, guardando alcuni film sul suddetto tema

Papa Francesco (Jorge Maria Bergoglio) è deceduto ieri, 21 aprile 2025 (Lunedì dell’Angelo), giorno dopo la Resurrezione di Gesù. Il suo è un addio che ha suscitato grande dolore a livello mondiale, in quanto è stato un pontefice carismatico, leale, con grande apertura mentale. E soprattutto, è stato, come in molti lo hanno definito, il “Papa degli Ultimi“.

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato il lutto nazionale per 5 giorni, fino al giorno in cui si terranno le esequie del Santo Padre. Nello specifico, i funerali del pontefice avranno luogo sabato 26 aprile 2025 ore 10, nella Basilica di San Pietro.

A celebrare la Santa Messa sarà il Cardinale Giovanni Battista Re. Dopo il decesso di Papa Francesco, il Vaticano va verso il Conclave, e dopo le esequie, i cardinali saranno chiamati a raccogliersi per eleggere il nuovo pontefice. In linea generale, il Conclave si tiene tra il quindicesimo e il ventesimo giorno, che segue il decesso del Santo Padre.

Si può quindi ipotizzare che il Conclave potrebbe aver luogo nei giorni compresi tra 5 e 10 maggio 2025. A eleggere il Papa è un collegio di cardinali, e la riunione per scegliere il nuovo pontefice ha luogo, di solito, nella Cappella Sistina.

Verso il Conclave, quali film vedere in attesa che sia eletto il nuovo pontefice

Con la morte del Papa, come sopraccitato, si va verso il Conclave, lasso di tempo in cui, a porte chiuse, il collegio dei Cardinali elegge il nuovo pontefice.

Al termine di ogni giornata ci sarà una fumata nera, se il Papa non è stato eletto, e bianca, se invece è stato scelto. Per dare uno sguardo ai meccanismi che si celano dietro l’elezione di un pontefice, ci sono dei film che si possono guardare, nell’attesa.

Uno dei titoli più famosi è Habemus Papam, di Nanni Moretti, uscito nel 2011. Si tratta della storia di un papa eletto da poco che fatica a reggere il ruolo che gli è stato assegnato, ritirandosi. Una panoramica sulle incertezze, del tutto umane, che si possono nascondere nell’assumere un ruolo di responsabilità, del genere.

Poco tempo fa è uscito il film Conclave di Edward Berger, un film che narra del decesso improvviso di un Papa e di un cardinale su cui ricade la responsabilità di coordinare il percorso che porterà alla scelta del nuovo pontefice. Tutto questo, però, tra intrighi, segreti, pressioni, e giochi di potere. Il film con Ralph Fiennes ha vinto l’Oscar come Miglior sceneggiatura non originale.

C’è poi Angeli e Demoni, diretto da Ron Howard, con Tom Hanks e Ewan McGregor. Tratto dall’opera di Dan Brown, è un thriller che racconta di quattro cardinali spariti durante il Conclave e una bomba che si cela in un luogo imprecisato. A supportare il professor Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, è il camerlengo, interpretato da McGregor.

Nel film I due papi di Fernando Meirelles, i protagonisti sono Anthony Hopkins, nei panni di Papa Benedetto XVI e Jonathan Pryce in quelli di Bergoglio, non ancora divenuto pontefice. Nel film, Bergoglio vuole dimettersi dal ruolo di cardinale, consegnando una missiva proprio al Papa Benedetto.

Infine, la pellicola Chiamatemi Francesco-Il papa della gente, di Daniele Lucchetti, è un racconto della vita di Bergoglio, dall’infanzia vissuta in Argentina, fino al 13 marzo 2013, quando lo hanno proclamato pontefice.