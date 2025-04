I film in uscita al cinema a maggio 2025

Tra drammi, documentari emozionanti e ritorni cult, maggio porta in sala un’esplosione di generi e titoli per ogni tipo di spettatore.

Il mese di maggio si annuncia ricco di proposte cinematografiche. Con le giornate che si allungano, grazie all’arrivo della primavera, un buon modo di trascorrere il tempo libero è recarsi al Cinema. Si può scegliere tra le tante proposte che spaziano dall’horror al thriller, dai documentari all’azione, fino all’animazione per ragazzi. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Tanto per cominciare, ad aprire il mese è Il bacio della cavalletta, dramma firmato da Elmar Imanov, distribuito da Trent Film, pronto per essere gustato il primo maggio. Con Sophie Mousel e Lenn Kudrjawizki nel cast, il film si presenta come un racconto poetico e struggente, ambientato in una dimensione sospesa tra realtà e simbolismo.

Nei prossimi giorni a maggio cosa si va a vedere al Cinema

Saltiamo subito al 5 maggio che arriva con ben 5 nuove uscite, che sono: L’origine del mondo di Rossella Inglese, con Giorgia Faraoni e Fabrizio Rongione: un’opera drammatica che indaga l’identità e le radici, distribuita da Europictures.

Un titolo molto interessante da non lasciarsi sfuggire è il documentario di Mauro Corona – La mia vita finché capita, distribuito da Wanted: si tratta di un ritratto intimo e selvaggio del celebre scrittore e alpinista, da anni anche volto molto amato della TV. Si rimane in zona “documentario” con Breath, diretto da Ilaria Congiu e incentrato sull’apneista Alessia Zecchini, e Il codice del bosco. Quest’ultimo si presenta come una riflessione sul rapporto uomo-natura, un’immersione nel mondo incantato e naturale della foresta per captarne il linguaggio attraverso un codice non scritte. Chiude la giornata Silent Trilogy, commedia nordica firmata Juho Kuosmanen, distribuita dalla Cineteca di Bologna.

Il 6 maggio è il giorno delle biografie e dei racconti etnografici. In questo giorno infatti si fanno avanti Vakhim, un personale racconta e partecipato di Francesca Pirani, che fa vivere allo spettatore il viaggio culturale e umano del protagonista: “Per la legge siamo una famiglia ma in realtà siamo degli estranei che improvvisano un copione sconosciuto”, esordisce il film. Tutto da scoprire, preparate i fazzoletti. Altro titolo imperdibile è Andy Warhol. American Dream: il maestro della pop art viene raccontato all’interno del sogno americano.

L’8 di maggio abbiamo l’esplosione del grande cinema con uscite di ben 13 film! Tra questi troviamo il fantasy diretto Isaiah Saxon, dal titolo The Legend of Ochi, con un cast d’eccezione (Helena Zengel, Willem Dafoe, Finn Wolfhard), che promette incanto visivo e profondità narrativa. Tornando in Italia ci addentriamo nelle strade della Napoli notturna con Nottefonda di Giuseppe Miale Di Mauro. Sempre nel genere drammatico spiccano Bird di Andrea Arnold, che ha già ottenuto riscontri entusiastici nei festival internazionali, e L’isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi, un’opera sofisticata e riflessiva.

Nel mese solare e positivo di maggio troviamo anche il brivido con Flight Risk – Trappola ad alta quota, diretto da Mel Gibson: se volete l’altra tensione è il film giusto, Mark Wahlberg che vi farà salire l’adrenalina alle stelle. Abbiamo poi il poliziesco Il Mohicano e When It Rains in LA, un horror molto cupo. Non si può non segnalare Werewolves, pellicola che fonde azione, horror e fantascienza con Frank Grillo e Katrina Law.

un pò di leggerezza la troviamo nella commedia d’azione di Jonathan Eusebio, Colpi d’amore e in Il quadro rubato di Pascal Bonitzer, che mette in una sola ricetta ironia francese e riflessione artistica. Chi cerca emozioni forti potrà trovare soddisfazione anche in L’amore che ho, dramma musicale di Paolo Licata, e in Malamore di Francesca Schirru, distribuito da 01 Distribution.

Si continua con horror e documentari musicali

La metà di maggio si preannuncia ricca di emozioni forti e diverse. Il 14 maggio esce Il mio compleanno, un film delicato diretto Christian Filippi che tratta un tema molto attuale, l’adolescenza, o meglio quel delicato passaggio all’età adulta. La pellicola lo racconta in maniera delicata e con estrema sensibilità.

Il giorno dopo presenta un grande ritorno: Final Destination – Bloodlines, la saga cult è pronta ad elargire in sala emozioni forti all’insegna dell’alta tensione. La regia è a quattro mani: Zach Lipovsky e Adam B. Stein. Per chi invece predilige atmosfere più romantiche, non può perdersi Black Tea di Abderrahmane Sissako e Sex di Dag Johan Haugerud trattano con intensità i legami amorosi, mentre Reinas, della regista Klaudia Reynicke, dà voce a una nuova generazione di cineaste latinoamericane.

E ciliegina sulla torta come a chiudere con una colonna sonora questa carrellata di film pazzeschi arrivano i Beatles, con il documentario One to One: John & Yoko, firmato da Kevin Macdonald e Sam Rice-Edwards: è un viaggio tra musica e attivismo che unisce archivio e racconto biografico. Si segnala anche Paternal Leave di Alissa Jung, dramma familiare di respiro europeo e Il maestro e Margherita di Michael Lockshin, con August Diehl, Yuliya Snigir e Yevgeni Tsyganov

distribuito da Be Water Film. Francesca e Giovanni è invece il film di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

con Alessandra Carrillo, Ester Pantano e Primo Reggiani distribuito da Adler Entertainment.