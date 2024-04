I peggiori di tutti: trailer italiano del film Lise Akoka e Romane Gueret premiato a Cannes 75 (Al cinema dal 1° maggio)

Al cinema con Arthouse di I Wonder Pictures I”Les Pires” opera prima vincitrice come Miglior Film nella sezione Un certain regard di Cannes 75.

Dopo la tappa a Cannes 75, dove ha vinto come Miglior Film nella sezione Un certain regard, a partire dal 1° maggio 2024 nei cinema italiani con Arthouse, la label di I Wonder Pictures dedicata al cinema d’autore più innovativo, I peggiori di tutti (Les Pires), opera prima delle registe Lise Akoka e Romane Gueret.

I peggiori di tutti – La storia del film

Nel quartiere popolare Picasso, a Boulogne-sur-mer nel nord della Franciauna dove si ergono una serie di gigantesche torri residenziali costruite in un paesaggio desolato, un regista gira un film con la sua troupe. Protagonisti sono quattro ragazzi e ragazze della zona, Lily, Ryan, Maylis e Jessy, scelti al termine di un lungo lavoro di casting: sono “i peggiori” del quartiere, les pires, e hanno attirato l’attenzione del regista proprio per via delle loro storie, dei loro volti, dei loro modi di fare rabbiosi, espressivi, a volte violenti, altre volte dolcissimi e geniali.

I peggiori di tutti – Trailer italiano ufficiale

Curiosità sul film

Vincitore al 75° Cannes come Miglior Film nella sezione Un certain regard e presentato in anteprima in Italia alla Festa del cinema di Roma 2022 all’interno del Concorso di “Alice nella città” dove ha vinto il Premio Do-Cine Rising Star come miglior interprete internazionale a Mallory Manecque.

I peggiori di tutti – Note di regia

Nato da un’esperienza vissuta dalle due registe, “I Peggiori” di tutti è un racconto di cinema nel cinema, in un delicato equilibrio tra realtà e la finzione. Raccontano le registe Lise Akoka e Romane Gueret – “Siamo entrate nel mondo del cinema soprattutto grazie allo street casting, lavorando a film come direttrici di casting e coach di bambini. Per preparare “I peggiori di tutti” siamo tornate nel nord della Francia, con l’obiettivo di continuare a creare un dialogo tra due ambienti che, a prima vista, sembrano opposti: quello dei bambini di un quartiere popolare e quello degli adulti dell’industria cinematografica. Ma alla base c’è la nostra passione in comune per il mondo dell’infanzia, con una particolare sensibilità per i traumi infantili, che riecheggiano preoccupazioni intime in ognuno di noi”. Proseguono affermando – “Abbiamo un gusto per il cinema realistico e cerchiamo questa porosità con la vita. Uno dei punti di partenza del film è stato il desiderio di esplorare le origini della ricorrente fascinazione che il cinema ha sui bambini dei quartieri che filmiamo. Quando si fa uno street casting, si cerca la perla rara, i volti che ti cambieranno per tutta la vita, i talenti che ti animano. È meraviglioso veder sbocciare un bambino che era considerato il peggiore della sua scuola o del suo quartiere e che si rivela il migliore! Non importa quale sia il loro background o il livello di istruzione, il loro dono innato trascende la logica di classe. I peggiori di tutti spera in un possibile incontro in quest’area del cinema tra mondi che in nessun modo erano predestinati a incontrarsi. I peggiori possono diventare i prescelti, gli eroi, e lo intendiamo come un omaggio a tutti quei bambini che sono stati calpestati dalla vita”.

Romane Gueret & Lise Akoka – Note biografiche

Gueret ha studiato cinema alla Sorbona e ha mosso i primi passi verso la regia come assistente alla regia, assistente al casting e operatrice di ripresa. Akoka ha studiato psicologia all’università e si è formata come attrice presso Les Ateliers du Sudden e lo Studio-théâtre d’Asnières. Ha poi scoperto che il casting e il coaching dei bambini per il cinema erano un modo per far convergere i suoi due centri d’interesse.

Nel 2014, si sono incontrate durante il casting per un lungometraggio, per il quale hanno provinato più di.000 giovani attori non professionisti per diversi mesi. Nel 2015 hanno realizzato insieme il cortometraggio Chasse Royale, premiato in diversi festival e vincitore del premio Illy alla Quinzaine des Réalisateurs nel 2016. Il film è stato poi candidato al César per il miglior cortometraggio nel 2017.

Nel 2018 hanno co-diretto il documentario Allez garçon! per la collezione Hobbies, trasmesso nel 2019 su Canal+. Nel 2020, la loro serie web Tu préfères, 10 episodi di 7 minuti ciascuno, è stata trasmessa su Arte e poi selezionata per il Sundance Film Festival. Nell’estate del 2021 hanno realizzato il loro primo lungometraggio, “I peggiori di tutti”, girato a Boulogne-sur-Mer e selezionato nella categoria Un Certain Regard al Festival di Cannes 2022.

Il poster ufficiale italiano