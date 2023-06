I Peggiori Giorni: trailer e anticipazioni del film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno (Al cinema dal 14 agosto)

Dopo la proiezione in anteprima al 69° Taormina Film Fest, giovedì 29 giugno alle ore 21.00 al Teatro Antico (alla presenza del cast), dal 14 agosto nei cinema d’Italia con Vision Distribution I Peggiori Giorni. Trattasi di un film a episodi diretto da Edoardo Leo (Noi e la Giulia) e Massimiliano Bruno (Non ci resta che il crimine) affiancati da un nutrito cast che include Anna Foglietta, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo e Giovanni Storti.

I Peggiori Giorni – La trama ufficiale

Quanto è bello stare in famiglia a Natale. O no? E il Primo Maggio è davvero la festa di tutti i lavoratori? Ferragosto in spensieratezza tra una grigliata e un tuffo in piscina? Ad Halloween ci si traveste per fare dolcetto o scherzetto agli sconosciuti? Tre fratelli si trovano a tirare a sorte, proprio il giorno di Natale, per decidere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene per salvare la vita al padre. Un imprenditore sul lastrico viene preso ostaggio il Primo Maggio dal suo ex dipendente che, licenziato senza giusta causa, è pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione. Lo scontro tra classi sociali si accende a Ferragosto davanti a una grigliata e a causa di figli adolescenti alle prese con i rischi di un party ad alto tasso alcolico e i pericoli della rete. Infine, Halloween e lo scherzo che il destino gioca a un malcapitato mago che si ritrova ad essere ingaggiato a sua insaputa dal suo storico rivale in amore. Dopo i migliori giorni arrivano sempre i peggiori giorni! Quattro nuovi episodi per un film corale che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano e le sue miserie.

I Peggiori Giorni – Trailer e video

Curiosità

Il film parte di un dittico che comprende anche I Migliori Giorni. Insieme, le due pellicole affrontano con tono vigorosamente dissacrante i rapporti umani durante feste e ricorrenze: Natale, Capodanno, San Valentino e 8 marzo nel primo film; 1º maggio, Ferragosto, Halloween e di nuovo Natale nel secondo.

I Peggiori Giorni – Sinossi degli episodi

NATALE

Quest’anno i fratelli Luca, gestore di locali notturni, Stefania, deputata politically correct, e Alessandro, attore in attesa di affermazione, raggiungono il padre Flaminio per festeggiare insieme il Santo Natale. Ma un’amara sorpresa li attende. Flaminio è in dialisi e le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Non gli resta ancora molto tempo e se vuole trascorrere qualche altro Natale con i suoi figli ha bisogno di un nuovo rene. Le sue condizioni non gli permettono di aspettare in lista d’attesa. Ha bisogno di un donatore volontario al più presto. Chi meglio di uno dei suoi figli?

Cast: Edoardo Leo è Alessandro / Massimiliano Bruno è Luca / Anna Foglietta è Stefania / Marco Bonini è Carlo / Liliana Fiorelli è Giù / Renato Carpentieri è Flaminio / Massimo Wertmŭller è Dottor Vullo

regia: Edoardo Leo

soggetto: Alessandro Aronadio e Renato Sannio

sceneggiatura: Edoardo Leo e Marco Bonini

PRIMO MAGGIO

Licenziato – a suo dire – senza giusta causa, Antonio decide di sequestrare Stefano, il suo ex datore di lavoro, con l’obiettivo di ottenere ad ogni costo quello che gli spetta: la mancata liquidazione. Nascosto dietro una maschera di Che Guevara irrompe nella fabbrica in cui per anni ha ricoperto il ruolo di tuttofare. Ma una verità inaspettata lo attende. In quello stesso giorno infatti, Stefano, oppresso dai debiti e sull’orlo della bancarotta, ha deciso di suicidarsi.

Cast: Fabrizio Bentivoglio è Stefano Barazzutti / Giuseppe Battiston è Antonio

regia: Edoardo Leo

soggetto e sceneggiatura: Edoardo Leo e Marco Bonini

FERRAGOSTO

Una coppia di romani molto veraci, Vincenzo e sua moglie Ramona, si appresta a festeggiare il Ferragosto con una ricca grigliata, quando inaspettatamente suona il campanello della loro villa. Sono Guido e Flavia, i loro raffinati vicini di ombrellone, che vogliono affrontare una questione molto seria e delicata. Chiara, la loro figlia adolescente, è stata molestata sessualmente la notte precedente durante una festa. Gli aguzzini pare siano stati proprio Achille e Justin, figli di Vincenzo e Ramona. L’atmosfera si scalda immediatamente, Vincenzo non è disposto a riconoscere la colpevolezza dei suoi ragazzi, nonostante le chat e i video diffusi via WhatsApp non lascino adito ad alcun dubbio. Il pranzo di Ferragosto si trasforma ben presto in uno scontro tra radical chic politicamente corretti e “cafoni” arricchiti fieri della loro scorrettezza.

Cast: Claudia Pandolfi è Ramona / Anna Ferzetti è Flavia / Neri Marcorè è Guido / Ricky Memphis è Vincenzo / Francesco Leo è Justin / Greta Favino è Chiara / Nicola Cuneo è Achille

regia: Massimiliano Bruno

soggetto e sceneggiatura: Massimiliano Bruno, Andrea Bassi, Gianni Corsi

HALLOWEEN

Sono passati sei anni da quando Barbara è morta in un incidente d’auto. Da allora suo marito Vittorio vive in uno stato di totale prostrazione e ha trasformato quel fatidico giorno, il 31 ottobre, in una ricorrenza da trascorrere stordito sul divano bevendo l’impossibile. A nulla sono serviti i tentativi di sua figlia Matilde per fargli trovare nuovi stimoli per andare avanti. Ma quest’anno Matilde non vuole sentire ragioni: ha bisogno di lui. Ha accettato l’incarico di organizzare una festa nella villa di un ricco imprenditore che ha posto come condizione irrinunciabile quella di avere un mago e Vittorio era bravissimo con i giochi di prestigio. Vincendo la sua ormai naturale resistenza, Vittorio accetta ma, una volta arrivato alla villa, fa un’amara scoperta: l’imprenditore è Gildo, suo ex compagno di università e rivale in amore.

Cast: Rocco Papaleo è Vittorio / Giovanni Storti è Gildo Falchetti / Sara Baccarini è Matilde / Antonella Attili è Barbara / Germana Cifani è Terry / Urbano Lione è Biancale / Tezeta Abraham è Camilla

regia: Massimiliano Bruno

soggetto e sceneggiatura: Massimiliano Bruno, Beatrice Campagna, Salvatore Fazio, Herbert Simone Paragnani

Foto e poster