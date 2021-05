I rubacchiotti: in sviluppo un reboot live-action da Universal Pictures e Working Title

Un reboot del fantasy live-action per famiglie I rubacchiotti aka The Borrowers del 1997 è ufficialmente in lavorazione. Il sito Deadline riporta che Universal Pictures e Working Title stanno collaborando per sviluppare il reboot con Conrad Vernon, regista e animatore di Madagascar 3, Sausage Party e il recente film animato La famiglia Addams che è in trattative per la regia.

“I rubacchiotti” è un film di azione e avventura che segue una famiglia di minuscole persone che vivono segretamente nei muri e nei pavimenti di una casa inglese, “prendendo in prestito” dai grandi per sopravvivere, ma si ritrovano alle prese con un avvocato disonesto interpretato da Goodman che cerca di distruggere la casa della famiglia della famiglia Lneder dove vivono i “rubacchiotti”. Il film del 1997 diretto da Peter Hewitt (Garfield – Il film, Capitan Zoom), interpretato dal compianto John Goodman con Hugh Laurie e Jim Broadbent e nominato per il miglior film britannico ai premi BAFTA, ottenne recensioni positive e incassò 54 milioni di dollari da un budget di 29 milioni.

Il film del 1997 con John Goodman è ispirato alla serie di racconti per ragazzi “Gli Sgraffignoli” dell’autrice britannica Mary Norton, un ciclo composto da cinque volumi iniziato nel 1952 con il racconto Sotto il pavimento e conclusosi nel 1997 con “La rivincita degli Sgraffignoli”. “I Rubacchiotti” è stato preceduto da una serie tv, Il piccolo popolo dei Graffignoli trasmessa nel 1992 e successivamente sono stati realizzati un film di animazione giapponese Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento diretto da Hiromasa Yonebayashi e prodotto dallo Studio Ghibli e un film per la tv di produzione britannica, “The Borrowers” del 2011, diretto da Tom Harper con Stephen Fry, Christopher Eccleston e Victoria Wood.

La sceneggiatura del reboot di Universal/Working Title è stata affidata a Patrick Burleigh che ha recentemente scritto Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga della Sony, che uscirà in Italia il 1° luglio e sta attualmente scrivendo il reboot dei Power Rangers.