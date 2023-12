I Soliti Idioti 3 – Il ritorno: trailer del film con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli (al cinema dal 25 gennaio)

Dal 25 gennaio 2024 nei cinema con Medusa I Soliti Idioti 3 – Il ritorno il film che segna il ritorno al cinema della coppia comica formata da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli nei panni dei tanti personaggi che li hanno resi celebri: Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli “zarri” Patrick e Alexio, il metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella, e tanti altri.

Campioni di incassi con il loro esordio nelle sale nel 2011, “I Soliti Idioti” tornano al cinema dieci anni dopo il secondo film (“I 2 Soliti Idioti” 2012) e molte cose sono cambiate nel mondo. Vedremo i personaggi più amati misurarsi con la contemporaneità, con lo stesso occhio cinico e divertito che ha contraddistinto gli episodi precedenti. Questa nuova avventura si concentra su un tema attuale e universale: la famiglia.

I Soliti Idioti 3 – Il ritorno – Il trailer ufficiale

Dopo dieci anni di separazione, Francesco e Fabrizio hanno trovato la voglia di riprovarci. L’assenza dagli schermi non ha fatto passare la voglia di ridere alle battute scorrette che caratterizzano i personaggi di Biggio e Mandelli: il tour che nel 2023 ha sancito il ritorno della coppia ha registrato subito il tutto esaurito e ha dato la forza che serviva allo sviluppo del terzo film. Complice anche la diffusione degli sketch del duo sui social network, che ha raggiunto tutta una nuova generazione di fan.

“I Soliti Idioti 3” sarà un ritorno ricco di new entry: tanti guest, volti noti della comicità, del mondo dello spettacolo e giovanissime star del web che faranno un’incursione nel film, scontrandosi con le situazioni più assurde e irriverenti.

La produzione, tutta milanese, firmata Roadmovie, casa di produzione con venti anni di esperienza in ambito commerciale e cinematografico. Soggetto, sceneggiatura e regia di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro.

Francesco Mandelli – Note biografiche

Francesco Mandelli (Erba, 3 aprile 1979) è un attore, presentatore, autore e musicista, noto per aver esordito nel 1998 nei panni del “Non giovane” con Andrea Pezzi, su MTV. Negli anni ha consolidato il suo ruolo all’interno dell’emittente musicale con molti programmi di successo da lui scritti ed interpretati, da ultimo il fortunato sketch show “I soliti idioti” giunto alla quarta serie.

Ruoli importanti anche in film campioni di incassi come “Manuale d’amore” di Giovanni Veronesi, “Natale a Miami” e “Natale a New York” di Neri Parenti. Nel 2009 è coprotagonista del film di Massimo Venier “Generazione 1000 euro” ed entra a far parte del cast fisso della serie tv “Squadra Antimafia”, in onda in prima serata su Canale 5.

Sempre in prima serata e sempre nel 2009, ma questa volta su Rai Tre è lui ad affiancare Paola Cortellesi nello show “Non perdiamoci di vista”. Nello stesso anno è protagonista ed attore del film “I soliti Idioti” da subito un fenomeno cinematografico. Il 2012 è l’anno in cui oltre alle serie, torna a teatro con un tour della premiata serie comica, pubblica il libro “I soliti idioti” per Mondadori e sempre con il compagno artistico Fabrizio Biggio esce a Natale con la seconda opera “I 2 Soliti Idioti”.

Il duo si riunirà nel 2013 per “Pazze di me” e nel 2015 per “La solita commedia – Inferno” (2015), prima e dopo una serie di pellicole che Mandelli reciterà in solitaria: “Colpi di fortuna” (2013), “Natale col boss” (2015), “I babysitter” (2016), “Si muore tutti democristiani” (2018), “Bene ma non benissimo” (2018) e “Notti in bianco, baci a colazione” (2021) entrambi diretti da Mandelli e “La cura” diretto da Francesco Patierno (2022).

Fabrizio Biggio – Note biografiche

Fabrizio Biggio (Firenze, 27 giugno 1974) è attore e autore televisivo. Partito dalle tv locali toscane, è approdato nel 2000 ad Mtv, dove con Gip e Francesco Mandelli ha recitato in MTV Mad. Nel 2001 conduce a fianco della vj Giorgia Surina il programma musicale Select e nel 2002 MTV On the beach sempre con Mandelli e con Camilla Raznovich.

E’ inoltre ideatore e doppiatore delle “avventure di Pene e Vagina”, andate in onda su Mtv. Nel 2007 interpreta il personaggio del Diavolo per Raidue nel programma “Balls of Steel”. Nel 2010/11 ha condotto con Simona Ventura “Ventura Football Club” su Radio Uno. Scrive e recita per “I soliti Idioti”, programma di successo che approda al cinema e a teatro nel 2011 con “I soliti Idioti”.

Il 2012 è l’anno in cui oltre alle serie, torna a teatro con un nuovo tour della premiata serie comica, pubblica il libro “I soliti idioti” per Mondadori e sempre con il compagno artistico Francesco Mandelli a Natale con la loro seconda opera “I 2 Soliti Idioti”. Il duo si riunirà nel 2015 per “La solita commedia – Inferno”. Biggio tra una produzione televisiva e l’altra tornerà sul grande schermo nel 2017 con Maccio Capatonda in “Omicidio all’italiana” e nel 2018 nel cast della commedia “All You Ever Wished For” di Barry Morrow.

I Soliti Idioti 3 – Il ritorno – Il poster ufficiale