Stasera in tv: “Il colore della libertà” con Lucas Till su Rai 3

Il colore della libertà (Son of the South), su Rai 3 una coinvolgente storia vera sul movimento per i diritti civili degli anni ’60 diretta dal candidato all’Oscar Barry Alexander Brown con la produzione esecutiva del Premio Oscar Spike Lee.

Il colore della libertà – Cast e doppiatori

Lucas Till: Bob Zellner

Lucy Hale: Carol Anne

Lex Scott Davis: Joanne

Julia Ormond: Virginia Durr

Cedric The Entertainer: reverendo Abernathy

Sharonne Lanier: Rosa Parks

Brian Dennehy: J.O. Zellner

Chaka Forman: Jim Forman

Mike Manning: Townsend Ellis

Shamier Anderson: Reggie

Ludi Lin: Derek Ang

Sienna Guillory: Jessica Mitford

Jake Abel: Doc

Dexter Darden: John Lewis

Matt William Knowles: Jim Zwerg

Byron Herlong: James Zellner

Onye Eme-Akwari: Chuck McDew

Chuck McDew: Jay-Jay

Nicole Ansari-Cox: professoressa Kleiner

Cian Genaro: John Hill

Lydia Styslinger: Susan Wilber

Emily Towles:

Michael Sirow:

Michael Aaron Milligan:

Rodney Clark: procuratore generale

Greg Thornton: Clifford Durr

Thom Gossom Jr.: Herbert Lee

Will Mossek: Bob Zellner da bambino

Doppiatori italiani

Emanuele Ruzza: Bob Zellner

Gemma Donati: Joanne

Letizia Ciampa: Carol Anne

Alessandra Korompay: Virginia Durr

Paolo Marchese: Ralph Abernathy

Jacopo Venturiero: Doc

Alessia Amendola: Rosa Parks

Paolo Buglioni: J.O. Zellner

Davide Marzi: Jim Forman

Alessandro Campaiola: Townsend Ellis

Valentina Favazza: Jessica Mitford

Paolo Vivio: Reggie

Flavio Aquilone: Derek Ang

Federico Viola: John Lewis

Francesco Prando: James Zellner

Simone Crisari: Chuck McDew

Nanni Baldini: Jay-Jay

Paola Majano: professoressa Kleiner

Stefano De Sando: procuratore generale

Oliviero Dinelli: Clifford Durr

Valeriano Corini: Bob Zellner da bambino

Pierluigi Astore: Herbert Lee

Il colore della libertà – Trama e trailer

Tratto dall’autobiografia di Bob Zellner, “Il Colore Della Libertà” racconta la storia di un nativo dell’Alabama e nipote di un membro del Ku Klux Klan che s’inserisce nel centro per il movimento dei diritti umani e civili nel 1961. Ispirato da Martin Luther King Jr., da Rosa Park e dagli studenti di una scuola superiore locale che marciavano per protestare contro l’omicidio del contadino Herbert Lee.

Curiosità sul film

Il regista Barry Alexander Brown è cresciuto nel profondo sud e ha frequentato il liceo nella stessa città in cui la vera storia de “Il Colore della libertà” ha avuto luogo solo una manciata di anni prima in Montgomery, Alabama. Nel 1979 esordisce alla regia con The War At Home, un documentario sull’ascesa del movimento contro la guerra del Vietnam, con cui viene nominato agli Oscar. Il film è stato ripubblicato nel 2019 ed è stato utilizzato anche come “road-map” dal movimento Black Lives Matter. Dopo l’esordio alla regia, incontra l’allora sconosciuto regista Spike Lee con cui stringe un solido e proficuo sodalizio artistico e umano, divenendo il suo montatore. Con Spike Lee, infatti, lavora a film come: Fa’ la cosa giusta, 1989; Malcolm X, 1993; Crooklyn, 1994; He Got Game, 1998; La 25a ora, 2002; Inside Man, 2006. Nel 2018, Blackkklansman corona il loro sodalizio con un Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes e cinque nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Montaggio.

Chaka Forman nel film interpreta suo padre, James Forman Sr., un importante leader afroamericano nel movimento americano per i diritti civili negli anni ’60. Come segretario esecutivo del Comitato di coordinamento nonviolento studentesco per gran parte degli anni ’60, ha svolto un ruolo essenziale in molti degli eventi seminali del movimento per i diritti civili, tra cui le marce per la libertà, il movimento di Birmingham e le marce da Selma a Montgomery. La madre di Chaka Forman, Constancia “Dinky” Romilly, una donna bianca, era una figlia di Jessica Mitford (una delle aristocratiche sorelle Mitford, molte delle quali divennero famose – o famigerate – nella loro nativa Inghilterra per le loro divergenti lealtà politiche). A differenza delle sue sorelle Diana e Unity (che hanno dichiarato la loro lealtà al nazismo) Jessica era una devota sinistra che un tempo era un membro del Partito Comunista. Era anche amica intima di Virginia e Clifford Durr (interpretato in questo film da Julia Ormond e Greg Thornton) e infatti viveva con i Durr quando diede alla luce Constancia; L’autobiografia di Virginia Durr, “Outside the Magic Circle: The Autobiography of Virginia Foster Durr”, contiene una fotografia della madre di Chaka Forman, Constancia, da bambina seduta sulle ginocchia di sua madre, Jessica.

Bob Zellner, autore del libro autobiografico su cui è basata questa storia, interpreta un cameo nel film.

Il professore di matematica della Auburn University di Montgomery, Rhodes Peele, è stato consulente per la scena degli scacchi in questo film. Le mosse degli scacchi in questo film sono state accuratamente coreografate da un esperto di scacchi.

Il libro originale

“Il colore della libertà” è tratto dal celebre libro di memorie “The Wrong Side of Murder Creek: A White Southerner in the Freedom Movement” di Bob Zellner e Constance Curry, il film ripercorre alcuni degli anni più bui della storia degli Stati Uniti, quelli della ferocia del Ku Klux Klan e delle battaglie fondamentali per la fine della segregazione razziale.

La sinossi ufficiale del libro: Anche quarant’anni dopo il movimento per i diritti civili, il passaggio da figlio e nipote di Klansmen a segretario di campo della SNCC sembra un bel viaggio. All’inizio degli anni ’60, quando i professori e i compagni di classe di Bob Zellner in una piccola scuola parrocchiale in Alabama pensavano che fosse pazzo anche solo per voler fare ricerche sui diritti civili, era a dir poco straordinario. Ora, nelle sue memorie tanto attese, Zellner racconta come un bianco dell’Alabama si unì ai ranghi degli studenti neri che facevano sit in, marciavano, combattevano e talvolta morivano dalla voglia di sfidare lo “stile di vita” meridionale in cui era stato cresciuto ma che aveva respinto. Decenni dopo, sta ancora protestando a favore del cambiamento sociale e della parità di diritti. Fortunatamente si è preso il tempo, con la co-autrice Constance Curry, per scrivere i suoi ricordi e le sue riflessioni. Era in tutte le campagne ed era vicino a tutte le figure più importanti. Fu picchiato, arrestato e insultato da alcuni, ma ammirato e riverito da altri. The Wrong Side of Murder Creek, vincitore del Lillian Smith Book Award 2009, è la storia più grande della vita di Bob Zellner, e valeva la pena aspettare.

Il libro “The Wrong Side of Murder Creek” di Bob Zellner e Constance Curry è disponibile in edizione inglese su Amazon.

La storia di Bob Zellner

Nativo del Sud, nato in una famiglia del Ku Klux Klan, Bob Zellner ha dedicato la sua vita alla lotta per l’uguaglianza razziale nel Movimento per i diritti civili. Cercando di spostare la mentalità distruttiva del razzismo, Zellner ancora oggi continua a lavorare, tra gli altri, con: il Reverendo Dr. William J. Barber II, la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), i gruppi per i diritti di voto, e a sostegno del movimento Black Lives Matter.

Famoso per le battaglie contro i linciaggi segregazionisti, la polizia violenta e il KKK, Zellner è stato anche il fondatore (assieme ad Anne Braden e Dottie Zellner e ad altri) del GROW Project (Grass Roots Organizing Work aka Get Rid of Wallace), una celebre organizzazione di lavoratori in cui è riuscito a riunire lavoratori bianchi e neri del Sud, compresi alcuni membri del Ku Klux Klan. Nel 2014, Zellner è stato scelto dal TIME come una delle “17 leggende viventi” del Movimento per i diritti civili per commemorare il 50° anniversario della Marcia su Washington.

È stato il primo sudista bianco a servire come segretario di campo per il Comitato di coordinamento nonviolento degli studenti; ha lavorato con figure storiche come: John Lewis, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Ella Baker e Anne Braden. Il suo lavoro ha fornito al Movimento per i diritti civili delle risorse estremamente significative, come il potere della solidarietà multirazziale e dell’organizzazione di base. Le conferenze di Zellner sono piene di resoconti che sfidano la morte, con tratti anche umoristici, che ripercorrono momenti critici e cruciali della storia. Zellner riesce a far rivivere gli strazi e le vittorie dell’era dei diritti civili in un modo che rafforza e istruisce il movimento moderno.

Il libro di memorie “The Wrong Side of Murder Creek; A white Southerner in the Freedom Movement”, scritto dallo stesso Bob Zellner con Constance Curry e pubblicato dalla New South Books, racconta la storia di come è cresciuto nel sud dell’Alabama.

Note di regia

“Il colore della libertà” è un film che tratta una storia universale, non riguarda solo l’America e gli Stati del Sud. È la storia di una comunità che lotta per i propri diritti, diritti fondamentali che ancora oggi non sono davvero riconosciuti a tutti. Penso che questo film sia una vera e propria ‘chiamata all’azione’. È un’opera che vuole dire: ‘fate qualcosa, non rimanete seduti in disparte’. Rimanere indifferenti vuol dire schierarsi con gli oppressori. Tutti noi dobbiamo fare qualcosa. Proprio come quando Rosa Parks dice a Bob nel film: “un giorno succederà qualcosa di veramente brutto, proprio davanti a te, e tu dovrai scegliere da che parte stare, e non scegliere è una scelta”.

Questo è un film che vuole spronare all’azione, attraverso la storia di tutti quegli eroi del movimento per i diritti civili. Non solo Bob Zellner. Ce ne sono tantissimi che non vengono celebrati ma a cui dobbiamo davvero tutto. Perché è grazie a loro e all’eredità che ci hanno lasciato che sono nati tanti altri movimenti indispensabili per l’umanità. Penso, per esempio, al movimento contro la guerra in Vietnam, che nasce proprio da lì. Ma anche movimenti contemporanei come Black Lives Matter o Warriors in the Garden, sono tutti figli di quegli anni di lotte e vittorie.

Credo molto nel valore del cinema, nel fare film capaci di fare la differenza. Con il mio amico Spike Lee, una delle cose che ci ha davvero unito come giovani registi a New York, 35, 40 anni fa, era proprio quest’idea di fare film che avessero un messaggio sociale, film che fossero divertenti certo, che avessero un alto valore di intrattenimento ma che fossero soprattutto capaci di dire qualcosa. Penso sia fondamentale fare un cinema che sia in grado di dire qualcosa sul mondo di oggi, sulla società nella quale viviamo perché i film hanno un potere straordinario di influenzare e far riflettere le persone… (Barry Alexander Brown)

Il colore della libertà – La colonna sonora

Le musiche originali de “Il colore della libertà” sono del compositore Steven Argila (Ricomincio da me, Alive and Kicking, Basmati Blues, Lazy Eye).

(Ricomincio da me, Alive and Kicking, Basmati Blues, Lazy Eye). La colonna sonora include anche i brani: “Southbound” di George Stanford. “Upbeat Positive Twist” di Bad Girl, “Picket Fence” e “Horseshoes” scritte da Herman Beeftink e orchestrate da Rama Kumaran, “Roughshod” e “Move Over Baby” di Damon Aaron & Fleichman Audio.

1. It Won’t Be Long ‘Till We’re Married 1:06

2. Not Choosin’ Is A Choice 0:54

3. I’ll Try Anything 3 Times 0:35

4. You’re On The Front Page 1:39

5. You’ll Have A Helluva Story To Tell When You Get There 1:48

6. Find Out Where They Buried Freedom 0:44

7. Knockin’ 2:28

8. Why Are You Really Down Here? 1:34

9. I’ll Get You Close 1:24

10. We Gotta Skedaddle 0:46

11. Traveling Down Freedom’s Main Line 1:29

12. Chicken Feathers 2:34

13. Hold On To This For Me 1:00

14. I Wanna Get On That Bus 0:43

15. The Fight For Freedom 3:28

16. Passing The Time 3:35

17. I’ll Tell Daddy You Said Hi 0:47

18. One Of The Most Beautiful Sounds I’d Ever Heard 1:02

19. Should We Be Doing This? 0:52

20. They Killed Herbert Lee 0:46

21. They Didn’t Even Arrest Him 0:43

22. Just Like A White Cat To Feel Comfortable In A Sheet 0:41

23. You Gotta Suffer For The Cause 0:46

24. The Principal Caved 1:43

25. Head Of The Class 0:39

26. Get Him Back In The Car 0:52

27. Cut The Goddamn Rope 0:54

28. Well Don’t Think Too Long 1:19

29. End Credits Score Suite 3:56

La colonna sonora de “Il colore della libertà” è disponibile su Amazon.