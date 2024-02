Warner Bros. Pictures vi invita a vivere la straordinaria storia di amicizia e fratellanza di tre donne che condividono un legame indissolubile in Il colore viola. Questa audace rivisitazione dell’amato classico basata sull’acclamato musical di Broadway “The Color Purble” è diretta da Blitz Bazawule (“Black Is King”, “The Burial of Kojo”) e prodotta da Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones.

Sono protagonisti de “Il Colore Viola”, Taraji P. Henson (“What Men Want – Quello che gli uomini vogliono”, “Il diritto di contare”), Danielle Brooks (“Peacemaker”, “Orange Is the New Black”), Colman Domingo (“Ma Rainey’s Black Bottom”, “Fear the Walking Dead”), Corey Hawkins (“In the Heights”, “BlacKkKlansman”), H.E.R. (“Judas and the Black Messiah”, “La Bella e la Bestia: 30° Anniversario”), Halle Bailey (“La sirenetta”, “Grown-ish”), Aunjanue Ellis-Taylor (“Una famiglia vincente – King Richard”, “Se la strada potesse parlare”) e Fantasia Barrino (al suo debutto in un lungometraggio.

I supervisori musicali sono Jordan Carroll (“The Greatest Showman”, “Godfather of Harlem”) e Morgan Rhodes (“Space Jam: New Legends”, “Selma – La strada per la libertà”); le musiche sono di Kris Bowers (“Una famiglia vincente – King Richard”,”, “Green Book”) e i produttori esecutivi musicali sono, Nick Baxter (“Babylon”, “CODA – I segni del cuore”), Stephen Bray (“Respect”, “Juanita”) e Blitz Bazawule.

Il colore viola – L’album con le canzoni del film

L’album contiene le canzoni del film, inclusa una nuova versione dei brani originariamente scritti da Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray per l’omonimo musical teatrale del 2015, così come le canzoni originali “Keep It Movin'” co-scritte (con Denisia Andrews, Brittany Coney e Morten Ristorp) ed eseguita da Halle (con Phylicia Pearl Mpasi) e la canzone dei titoli di coda “Superpower” scritta e prodotta da The-Dream ed eseguita da Fantasia.

Una versione “estesa” della colonna sonora comprende anche numerose canzoni ispirate al film di artisti come Alicia Keys, Usher, Mary J. Blige, H.E.R., Megan Thee Stallion, Jennifer Hudson e altri. Un’edizione in vinile uscirà il prossimo marzo ed è ora disponibile per il preordine su Amazon.

La track list dell’album:

1. Huckleberry Pie – Halle, Phylicia Pearl Mpasi (1:07)

2. Mysterious Ways – Tamela Mann, David Alan Grier, Halle, The Color Purple Ensemble (3:47)

3. She Be Mine – Phylicia Pearl Mpasi, The Color Purple Ensemble (3:39)

4. Keep It Movin’ – Halle, Phylicia Pearl Mpasi (3:53)

5. Workin’ – Corey Hawkins, The Color Purple Ensemble (1:16)

6. Hell No! – Danielle Brooks, The Color Purple Ensemble (3:10)

7. Shug Avery – Fantasia, Colman Domingo, The Color Purple Ensemble (3:16)

8. Dear God – Shug – Fantasia (1:19)

9. Push Da Button – Taraji P. Henson (4:22)

10. What About Love? – Fantasia & Taraji P. Henson (2:31)

11. Agoo – The Color Purple Ensemble (1:23)

12. Hell No! (Reprise) – Fantasia (1:47)

13. Miss Celie’s Blues (Sister) – Taraji P. Henson (2:27)

14. Miss Celie’s Pants – Fantasia, Danielle Brooks, Taraji P. Henson, H.E.R., The Color Purple Ensemble (2:58)

15. I’m Here – Fantasia (4:51)

16. Maybe God Is Tryin’ To Tell You Somethin’ – Taraji P. Henson, David Alan Grier (2:10)

17. The Color Purple – Fantasia, Danielle Brooks, Taraji P. Henson, Ciara, Corey Hawkins, Colman Domingo, The Color Purple Ensemble (3:55)

18. SUPERPOWER (I) – Fantasia (4:30)

L’album con le canzoni originali del film è disponibile su Amazon.

Tracce aggiuntive dall’album “Music from and Inspired by”:

19. Risk It All – USHER, H.E.R. (3:21)

20. No Love Lost – Keyshia Cole (4:45)

21. Lifeline – Alicia Keys (3:47)

22. Finally – Jorja Smith (4:09)

23. Keep Pushin’ (Missy Elliott Remix) – Halle (2:28)

24. When I Can’t Do Better – Mary J. Blige (3:40)

25. There Will Come a Day – Celeste (3:44)

26. Any Worse (Squeak’s Song) – H.E.R. (4:26)

27. Hell No! (Reprise) (Missy Elliott Remix) – Fantasia, Shenseea (2:12)

28. You See Me – Coco Jones (3:11)

29. Workin’ (Timbaland Remix) – Corey Hawkins, Black Thought (2:30)

30. Mysterious Ways (Mörda Remix) – Tamela Mann (4:11)

31. All I Need – Jennifer Hudson (5:04)

32. Hell No! (Timbaland Remix) – Danielle Brooks, Megan Thee Stallion (2:58)

33. 100 – JANE HANDCOCK (3:05)

34. Eternity – October London (3:38)

35. No Time – Darkchild, Konstance (3:55)

36. Girls – V. Bozeman, Dyo, LUDMILLA (2:26)

37. Maybe God Is Tryin’ To Tell You Somethin’ – Mary Mary, Taraji P. Henson (4:23)

L’album con i brani ispirati al film “Il colore viola” è disponibile su Amazon.

Il colore viola – Le musiche originali del film

L’album contiene la colonna sonora originale del film composta da Kris Bowers (Bridgerton, King Richard, Green Book, La casa dei fantasmi, Space Jam: New Legends, Secret Invasion, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, Respect, Bob Marley – One Love). Nel corso della sua carriera Bowers ha composto, suonato e collaborato con Jay-Z, Kanye West, José James, Alicia Keys, Kelly Rowland, Jennifer Hudson, Audra McDonald, Mary J. Blige e Beyoncé.

1. Celie and Nettie (1:18)

2. Like Heaven on You (2:01)

3. Celie’s Theme (1:23)

4. Shug’s Photo (1:44)

5. I’ll Kill Ya Dead (2:00)

6. Nettie’s Gone (1:50)

7. Put a Little Hot Sauce On It (1:17)

8. The Color Purple (1:26)

9. A Letter from Nettie (1:28)

10. Dear Celie (2:21)

11. I Said Hell No (2:32)

12. Released (1:15)

13. Close Shave (1:00)

14. But I’m Here (1:26)

15. Burning Crops (1:09)

16. Call from Back Home (2:11)

17. Mister’s Promise (2:22)

18. My Family’s Home (3:00)

19. The Color Purple Suite and End Credits (2:36)

L’album con le musiche originali de “Il colore viola” è disponibile su Amazon.