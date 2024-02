Il colore viola: trailer, clip e nuovi spot tv in italiano del film basato sull’acclamato musical di Broadway (Al cinema dall’8 febbraio)

A partire dall’8 febbraio 2024 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures, la straordinaria storia di amicizia e fratellanza di tre donne che condividono un legame indissolubile in Il colore viola. Questa audace rivisitazione dell’amato classico è diretta da Blitz Bazawule (“Black Is King”, “The Burial of Kojo”) e prodotta da Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones.

Il colore viola – Il cast

Sono protagonisti de “Il Colore Viola”, Taraji P. Henson (“What Men Want – Quello che gli uomini vogliono”, “Il diritto di contare”), Danielle Brooks (“Peacemaker”, “Orange Is the New Black”), Colman Domingo (“Ma Rainey’s Black Bottom”, “Fear the Walking Dead”), Corey Hawkins (“In the Heights”, “BlacKkKlansman”), H.E.R. (“Judas and the Black Messiah”, “La Bella e la Bestia: 30° Anniversario”), Halle Bailey (“La sirenetta”, “Grown-ish”), Aunjanue Ellis-Taylor (“Una famiglia vincente – King Richard”, “Se la strada potesse parlare”) e Fantasia Barrino (al suo debutto in un lungometraggio).

Curiosità sul film

La sceneggiatura è di Marcus Gardley (“Maid”, “The Chi”), basata sul romanzo di Alice Walker e sul musical teatrale e il suo conseguente libro di Marsha Norman. Musiche e testi sono a cura di Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray.

(“Maid”, “The Chi”), basata sul romanzo di Alice Walker e sul musical teatrale e il suo conseguente libro di Marsha Norman. Musiche e testi sono a cura di Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray. Ad affiancare il regista Blitz Bazawule dietro la macchina da presa è il team composto dal direttore della fotografia Dan Laustsen (“John Wick 4”, “La forma dell’acqua – The Shape of Water”), lo scenografo Paul Denham Austerberry (“The Flash”, “The Twilight Saga: Eclipse”) e il montatore Jon Poll (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “The Greatest Showman”).

(“John Wick 4”, “La forma dell’acqua – The Shape of Water”), lo scenografo Paul Denham Austerberry (“The Flash”, “The Twilight Saga: Eclipse”) e il montatore Jon Poll (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “The Greatest Showman”). Le coreografie sono di Fatima Robinson (“Il principe cerca figlio”, “Dreamgirls”) e i costumi di Francine Jamison-Tanchuck (“Emancipation – Oltre la libertà”, “Quella notte a Miami… …”).

(“Il principe cerca figlio”, “Dreamgirls”) e i costumi di Francine Jamison-Tanchuck (“Emancipation – Oltre la libertà”, “Quella notte a Miami… …”). I supervisori musicali sono Jordan Carroll (“The Greatest Showman”, “Godfather of Harlem”) e Morgan Rhodes (“Space Jam: New Legends”, “Selma – La strada per la libertà”).

Le musiche sono di Kris Bowers (“Una famiglia vincente – King Richard”,”, “Green Book”) e i produttori esecutivi musicali sono, Nick Baxter (“Babylon”, “CODA – I segni del cuore”), Stephen Bray (“Respect”, “Juanita”) e Blitz Bazawule.

(“Una famiglia vincente – King Richard”,”, “Green Book”) e i produttori esecutivi musicali sono, Nick Baxter (“Babylon”, “CODA – I segni del cuore”), Stephen Bray (“Respect”, “Juanita”) e Blitz Bazawule. I produttori esecutivi sono Alice Walker, Rebecca Walker, Kristie Macosko Krieger, Carla Gardini, Mara Jacobs, Adam Fell, Courtenay Valenti, Sheila Walcott e Michael Beugg

Warner Bros. Pictures presenta, una produzione Harpo Films, Amblin Entertainment, Scott Sanders e QJP.

Il colore viola – Il romanzo originale

“Il colore viola” è un romanzo epistolare del 1982 dell’autrice americana Alice Walker che ha vinto nel 1983 il Premio Pulitzer per la narrativa e il National Book Award for Fiction.

Il romanzo è stato oggetto di censura numerose volte e appare nell’elenco dell’American Library Association dei 100 libri più frequentemente criticati del 2000-2010 al numero diciassette a causa del contenuto a volte esplicito, in particolare in termini di violenza.

Il romanzo è stato adattato in vari altri media, inclusi lungometraggi nel 1985 e nel 2023, un musical del 2005 e una serie radiofonica del 2008 su Woman’s Hour su BBC Radio 4.

Sebbene il romanzo abbia ottenuto il plauso della critica, è stato anche oggetto di controversie. L’American Library Association lo ha inserito nell’elenco dei cento migliori libri vietati e contestati negli Stati Uniti dal 1990 al 1999, dal 2000 al 2009 e dal 2010 al 2019, nonché nell’elenco dei primi dieci per il 2007 e il 2009. Le giustificazioni comunemente citate per vietare il libro includono linguaggio e sessualità espliciti, violenza e omosessualità.

Alice Walker è nata nel 1944 a Eatonton, in Georgia. Autrice di più di trenta libri fra romanzi, racconti, saggi e raccolte di poesie, è nota anche per il suo impegno femminista e pacifista. In italiano sono già apparsi Non puoi tenere sottomessa una donna in gamba (Frassinelli), Il tempio del mio spirito, Possedere il segreto della gioia e Nella luce del sorriso di mio padre (Rizzoli), e Non restare muti (Nottetempo). SUR ha riproposto, in una nuova traduzione italiana, i tre romanzi centrali della sua produzione: Il colore viola (1982) e La terza vita di Grange Copeland (1970) e Meridian (1976).

“Il colore viola” è la storia di due sorelle, Celie e Nettie, in fuga da un padre violento e da un passato di abusi. Mentre Celie, privata dei suoi figli, si ricostruisce a fatica una vita con un matrimonio combinato e una nuova famiglia caotica e bizzarra, di Nettie si perdono le tracce. Ma l’incontro con Shug Avery, la misteriosa cantante di blues di cui suo marito è innamorato da sempre, permetterà a Celie di fare una scoperta, e i legami di sangue torneranno a riannodarsi attraverso gli anni e i continenti. Al suo primo apparire, nel 1982, Il colore viola conquistò il pubblico e la critica americani per il candore con cui affrontava temi universali come il razzismo, la violenza di genere, la sessualità femminile, vincendo il Premio Pulitzer e il National Book Award. Riletto oggi, questo originalissimo romanzo epistolare sorprende ancora per la freschezza linguistica e l’invenzione narrativa, per i suoi personaggi eccentrici e imperfetti, e per la disinvoltura con cui ― sfidando le convenzioni letterarie ― riesce a immergere una semplice saga familiare nei contorni drammatici della Storia e in quelli magici del mito.

Il colore viola al cinema e sul palco

Dal romanzo nel 1985 è stato liberamente tratto l’omonimo film diretto dal regista Steven Spielberg, con Whoopi Goldberg nella parte di Celie. Nel 2005 il musical “The Color Purple” con libretto di Marsha Norman, musiche e testi di Stephen Bray, Brenda Russell e Allee Willis, con LaChanze nella parte di Celie.

Nel 2015 la vincitrice dell’Oscar, del Golden Globe e del Grammy Jennifer Hudson (Dreamgirls) ha debuttato a Broadway nei panni della sensuale Shug Avery nel musical “The Color Purple”. Questa nuova produzione, indimenticabile e intensamente commovente, ha incantato il pubblico quando è stata presentata in anteprima all’acclamata Menier Chocolate Factory di Londra. Questo classico americano è arrivato a Broadway con un cast potente tra cui la celebre star londinese Cynthia Erivo, che ricreerà la sua elettrizzante interpretazione di Celie, insieme alla star di “Orange is the New Black” Danielle Brooks.