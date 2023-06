Steven Spielberg, Martin Scorsese e Paul Thomas Anderson fanno squadra per Turner Classic Movies,

Steven Spielberg, Martin Scorsese e Paul Thomas Anderson hanno fatto squadra per dare un futuro certo al Turner Classic Movies, un canale per appassionati di cinema appartenente alla Warner Bros. Discovery, che a quanto sembra continua a tagliare i budget e modificare i contenuti creando così una situazione di grande instabilità.

Turner Classic Movies (TCM) è una rete televisiva a pagamento americana lanciata nel 1994 la cui programmazione consiste principalmente in lungometraggi classici usciti nelle sale dalla cineteca di Turner Entertainment, che comprende film della Warner Bros. (che coprono film usciti prima del 1950), Metro-Goldwyn-Mayer (che copre film usciti prima di maggio 1986) e film della RKO Pictures. Tuttavia, Turner Classic Movies concede in licenza anche film di altri studi e occasionalmente mostra film più recenti. Il canale è disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Malta (come Turner Classic Movies), America Latina, Francia, Grecia, Cipro, Spagna, Paesi nordici, Medio Oriente, Africa (come TNT), e Asia-Pacifico.

La libreria di film di Turner Classic Movies abbraccia diversi decenni di cinema e comprende migliaia di titoli, tra cui Warner Bros. Pictures. Oltre a trasmettere film di proprietà o concessi in licenza da Warner Bros., Turner Classic Movies concede in licenza anche film di Universal Pictures, Paramount Pictures, The Walt Disney Company (inclusi i contenuti cinematografici di 20th Century Studios, Buena Vista Distribution e la maggior parte della libreria Selznick International Pictures, Sony Pictures Entertainment (principalmente contenuti cinematografici di Columbia Pictures e TriStar Pictures), StudioCanal e Janus Films. Inoltre, Turner Classic Movies ha trasmesso film del 1900, 1910 e 1920 che ora sono di pubblico dominio. Sebbene la maggior parte dei film mostrati su Turner Classic Movies siano uscite degli anni ’30, ’40, ’50 e ’60, alcuni sono più contemporanei: Turner Classic Movies a volte trasmette film degli anni ’70 e ’80 e occasionalmente trasmette film usciti negli anni ’90, gli anni 2000, 2010 e 2020.

L’intervento di Steven Spielberg, Scorsese e Anderson è legato alla alla serie di licenziamenti di dipendenti della TCM, tra cui il vicepresidente esecutivo e direttore generale Pola Chagnon, che ha lavorato per il canale per 25 anni. Spielberg, Scorsese e Anderson hanno recentemente tenuto un incontro con il CEO della Warner Bros. Discovery David Zaslav sulla questione e in seguito hanno rilasciato la dichiarazione che trovate a a seguire.

Turner Classic Movies è sempre stato più di un semplice canale. È davvero una risorsa preziosa per il cinema, aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette. E sebbene non sia mai stato un colosso finanziario, è sempre stato uno sforzo redditizio dai suoi esordi. All’inizio di questa settimana, David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, si è messo in contatto per parlare della ristrutturazione di TCM. Comprendiamo le pressioni e le realtà di una società grande come WBD, di cui TCM è una parte in movimento. Ognuno di noi ha passato del tempo a parlare con David, separatamente e insieme, ed è chiaro che la TCM e il cinema classico sono molto importanti per lui. Il nostro obiettivo principale è garantire che la programmazione della TCM sia intatta e protetta. Siamo rincuorati e incoraggiati dalle conversazioni abbiamo avuto finora e ci impegniamo a lavorare insieme per garantire la continuazione di questa pietra di paragone culturale di cui tutti facciamo tesoro.

Turner Classic Movies ha ricevuto due Peabody Award, un primo nel 2008 per la sua dedizione alla conservazione dei film e “un impegno continuo e potente per un concetto centrale: il posto del film nell’esperienza sociale e culturale”; il secondo risale al 2013 per la presentazione di The Story of Film: An Odyssey di Mark Cousins, un documentario di 15 episodi sullo sviluppo e il progresso del mezzo cinematografico. Attingendo alla sua esaustiva cineteca, Turner Classic Movies ha completato ogni episodio con cortometraggi e lungometraggi dal familiare al poco visto. Il Peabody Award ha elogiato “The Story of Film”s di Turner Classic Movies “per la sua indagine inclusiva e commentata in modo univoco sulla storia del cinema mondiale”.

