Steven Spielberg, Martin Scorsese e Paul Thomas Anderson: l’intervento dei tre registi per Turner Classic Movies ha fruttato cambiamenti

Steven Spielberg, Martin Scorsese e Paul Thomas Anderson hanno unito le forze per salvare il canale statunitense Turner Classic Movies (TMC). Il trio di registi è intervenuto dopo l’annuncio che Warner Bros. Discovery aveva licenziato diversi dipendenti di TCM tra cui il vicepresidente esecutivo e direttore generale Pola Chagnon e il programmatore di rete Charles Tabesh.

Una fonte interna al canale ha commentato i licenziamenti, il taglio di budget e il cambio di contenuti in corso con l’arrivo della nuova gestione di Warner Bros. Discovery.

Ciò che mostra è un malinteso fondamentale o un’ignoranza intenzionale su come funziona Turner Classic Movies. TCM è molto più che programmare film. Stiamo cercando di presentare questi film in un modo da onorare i cineasti e contestualizzare il momento in cui sono stati realizzati. Questo è quello che proviene dai nostri sforzi e non solo da chi il giorno prima stava lavorando a MILF Manor.