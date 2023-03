Il Frutto della Tarda Estate: trailer italiano del film tunisino al cinema dal 23 marzo

Dal 23 marzo 2023 nei cinema italiani con Trent Film Il Frutto della Tarda Estate (Under The Fig Trees), primo film di finzione della regista e documentarista franco-tunisina Erige Sehiri che parla di solidarietà femminile, resistenza contro la tradizione patriarcale e conflitto tra generazioni. “Il Frutto della Tarda Estate” è un film in cui ogni stereotipo della donna velata viene rovesciato da un’ottica moderna aderente alla realtà (le attrici e gli attori sono tutti non professionisti che spesso portano sullo schermo le loro storie personali), in cui il lavoro estivo nei campi non è solo costrizione e fatica, ma anche affrancamento: un’occasione per ritrovarsi e raggiungere insieme un sogno di libertà.

Il Frutto della Tarda Estate – Trama e cast

La trama ufficiale: Alla fine dell’estate, in un frutteto nel Nord-Ovest della Tunisia un gruppo di ragazze e donne lavora per raccogliere i fichi. Sotto lo sguardo di lavoratori e uomini più anziani, le ragazze flirtano, si prendono in giro, discutono di uomini, e litigano. Durante la giornata, il frutteto diventa teatro di emozioni, un luogo dove transitano i sogni e le speranze di una generazione moderna più libera, accanto ad una più ancorata alle tradizioni.

Il cast: Fide Fdhili, Feten Fdhili, Ameni Fdhili, Samar Sifi, Leila Ouhebi, Hneya Ben, Elhedi Sbahi, Gaith Mendassi, Abdelhak Mrabti, Fedi Ben Achour, iras Amri.

Il Frutto della Tarda Estate – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è una coproduzione Tunisia / Francia / Germania / Svizzera / Qatar

Presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2022, proiettato al 45° Festival di Toronto nella sezione Contemporary World Cinema e al Palm Springs International Film Festival 2023, il film è stato premiato al workshop Final Cut in Venice alla 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia ed è stato selezionato dalla Tunisia agli Oscar 2023 come Miglior Film Internazionale, collezionando oltre 25 selezioni in molti dei festival internazionali più prestigiosi.

Erige Sehiri dirige “Il Frutto della Tarda Estate” da una sua sceneggiatura scritta con Ghalya Lacroix & Peggy Hamann.

Il film ha fruito della fotografia di Frida Marzouk del montaggio di Ghalya Lacroix, Hafedh Laaridhi e Malek Kamounn.

Il film è prodotto da Erige Sehiri (Henia Production), Didar Domehri (Maneki Films) ecoprodotto da: Palmyre Badinier, Nicolas Wadimoff, Philippe Coeytaux (Akka Films), Roshi Behesht Nedjad (In Good Company)

Erige Sehiri – Note biografiche

Erige Sehiri è un regista e produttrice franco-tunisina. Con la sua società di produzione, Henia Production, sviluppa documentari diretti da autori tunisini che si sono distinti a Visions du réel, Idfa, Cinemed. Nel 2018 è un successo il suo documentario “Railway Men”, rimasto sei settimane nelle sale tunisine. Nel 2021 ha scritto, diretto e prodotto il suo primo lungometraggio di finzione, “Il frutto della tarda estate” (Under the Fig Trees), che ha vinto diversi premi di post-produzione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (Final Cut in Venice). Il film è stato poi ammesso selezione della 54a Quinzaine des Réalisateurs a Cannes 2022, ed è stato l’Oscar entry per la Tunisia nella categoria Miglior Film Internazionale per il 2023.

Note di regia

“Penso che l’intero film riguardi la raccolta e il cogliere qualcosa di così profondamente genuino: queste storie, questi percorsi di vita, questi luoghi specifici, così come li ho incontrati io mentre visitavo diversi frutteti di fichi. Alcuni dei personaggi si sono presentati mentre stavamo provando. Il ragazzo che interpreta Abdou (Abdelhak Mrabti), ad esempio, è stato l’ultimo a unirsi al cast. E raccoglievo momenti di emozione con tocchi leggeri, apportando continuamente modifiche alle scene, alle parole o alle intenzioni. Era un set molto vivo, organico, che cambiava continuamente e mentre giravamo, e così mi confrontavo con i miei co-sceneggiatori, Ghalya Lacroix e Peggy Hamann e, ovviamente,”

“Non ho mai dato loro dialoghi scritti. A loro sono state semplicemente fornite le traiettorie dei loro personaggi e le varie relazioni che hanno avuto tra loro durante il giorno, così come ciò che era previsto per ogni scena e come era strutturata. Poi hanno improvvisato con tutto questo e ho riscritto di conseguenza. Hanno usato le loro stesse parole, il loro modo di parlare, parlando con l’accento che conosco così bene, perché è così che parla mio padre. A volte sceglievano un’interpretazione che facesse un po’ colpo e poi cercavo di attenuarla. Ho cercato di capire le loro reazioni ai miei suggerimenti. Ad esempio, volevo cambiare il nome di Abdou, ma ho capito che non avrebbe funzionato. Al contrario, alcune delle ragazze volevano cambiare i loro nomi, perché sentivano davvero di voler recitare un ruolo. Ho seguito quello che ognuno voleva in base a quello che era in grado di dare e mostrare. L’idea dei dieci personaggi nasce dalla mia predilezione per i film corali, che trovo siano un riflesso della vita. Ci sono sempre diversi punti di vista, soprattutto sul posto di lavoro. E mi piace mostrare come ogni persona sia legata a tutte le altre.”

Intervista alla regista

Qual è stata la genesi di “Il Frutto della Tarda Estate”?

Stavo affiggendo sui muri di una scuola superiore dei manifesti per pubblicizzare un casting in una regione rurale del nord-ovest della Tunisia. Volevo girare un film sui giovani che gestiscono una stazione radio locale ed è stato allora che ho incontrato Fidé e sono rimasto completamente incantata da lei. Non era particolarmente interessata a venire al casting, ma alla fine ha fatto il provino. Le ho chiesto quali fossero i suoi programmi per l’estate e lei mi ha detto che avrebbe lavorato nei campi, così mi ha invitato a vederla al lavoro un giorno. Sono andata a vedere lei e tutte le altre lavoratrici e questo ha cambiato completamente la mia idea sul film che volevo fare! Queste lavoratrici agricole mi hanno commosso e più parlavamo insieme della loro quotidianità, del loro modo di lavorare, dei loro rapporti con gli uomini, con il patriarcato, più mi rendevo conto di quanto materiale ci fosse da esplorare. Mi ha fatto venire voglia di dare un volto a queste donne lavoratrici che di solito non si vedono. Così ho iniziato a scrivere, ascoltando in loop L’Estaca, la canzone di protesta scritta sotto la dittatura franchista in Spagna. Nella versione in arabo tunisino di Yesser Jradi, è una canzone che parla di lavoro, amore e libertà, quindi naturalmente l’ho scelta per i titoli di coda del film.

Perché hai scelto di mostrare in particolare la raccolta dei fichi?

Fidé di solito raccoglie ciliegie, mele o melograni, ma mio padre viene da un villaggio di questa regione dove la coltivazione dei fichi è molto diffusa. Sono cresciuta conoscendo il ciclo di coltivazione e raccolta dei fichi. Osservavo mio padre curare i suoi fichi e ascoltavo le sue spiegazioni sulla fecondazione e l’impollinazione. Per essere precisi, i fichi sono falsi frutti, fatti di fiorellini e noi mangiamo solo i fichi degli alberi femminili! Se non stai attento, la linfa lattiginosa degli steli può bruciarti le dita, quindi devi raccoglierli facendo molta attenzione. È anche un frutto molto sensuale, fragile, ma con foglie forti; un po’ come i personaggi del film. I fichi sono molto belli e, d’estate, la mia regione può essere molto calda e ci si può nascondere sotto i fichi che offrono riparo e tregua dal caldo. Ti avvolgono, ma possono anche essere un po’ soffocanti. Volevo costruire visivamente l’idea che anche queste ragazze avessero bisogno d’aria nella loro vita, inevitabilmente soffocate dalla mancanza di opportunità e da un ambiente familiare conservatore.

Hai descritto con particolare attenzione i gesti dei raccoglitori di frutta. Come mai ti sei concentrata così tanto su questo aspetto?

Penso che questo livello di dettaglio derivi dal mio background di regista di documentari e dal mio interesse per lo spazio che il lavoro occupa nelle nostre vite. Riguarda anche l’oggetto di questo lavoro. Non puoi toccare ripetutamente i fichi poiché si danneggiano molto facilmente. Quindi raccoglierli deve essere preciso e veloce, semplicemente non puoi maneggiarli per troppo tempo. Ho filmato lunghi momenti in cui gli attori lavoravano, il che significava che si erano dimenticati di me. E siccome tutte queste ragazze lavorano davvero nei campi, i loro gesti erano perfettamente naturali, non c’era niente da insegnar loro. A volte, infatti, erano anche più delicate dei veri raccoglitori di frutteti, ed amavo l’eleganza dei loro gesti.

Era tua intenzione denunciare un sistema patriarcale che espone le ragazze a ogni tipo di controllo e vessazione?

Denuncio questo sistema senza giudicare gli individui, che alla fine sono prigionieri della loro stessa violenza. I casi di stupro sono comuni in questi campi. Nel mio film sono stata piuttosto tenera rispetto a ciò che accade realmente, perché non volevo demonizzare gli uomini. Volevo suggerire piuttosto che mostrare le cose in modo troppo esplicito. Il padrone, che si capisce abbia rilevato l’attività dal padre, coglie le ragazze come se fossero la sua frutta. L’attacco a Melek non è insolito. Melek è forte, così come Fidé, che arriva al punto di rompere il suo silenzio al momento della paga. Possiamo immaginare che questa molestia sia frequente, ma non impedisce loro di essere finalmente liberate, di ridere e di essere felici perché – tragicamente – questa è la quotidianità di queste giovani ragazze. Nei campi la maggior parte dei lavoratori sono donne, sono sottopagate, non hanno sicurezza sociale e spesso vengono trasportate come bestiame, ma cantano insieme alla fine della loro giornata lavorativa.

Il Frutto della Tarda Estate – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Amin Bouhafa (La bella e le bestie, Amin, Un figlio, La vetta degli dei, Animalia, Un uomo felice).

La regista Erige Sehiri parla della colonna sonora e di come ha utilizzato le diverse canzoni che vengono riprodotte nei momenti chiave del film.

Le foglie di fico sono molto spesse e producono un suono ruvido che controbilancia la sensualità dell’ambiente. Mi piaceva questa ruvidezza. Il suono è stato meravigliosamente catturato dal tecnico del suono Aymen Laabidi in modo tale da avvolgerci e farci sentire come se stessimo trascorrendo la giornata con le ragazze, sotto i fichi, sentendo gli uccelli cantare, le foglie frusciare. Anche per questo avevamo bisogno di musica molto pura e la compositrice Amine Bouhafa lo ha capito molto bene. La canzone che Leila canta durante la pausa è in dialetto locale. Questa canzone parla dell’amore, del dolore, della madre; è una canzone tradizionale delle persone in lutto. Non l’abbiamo mostrato, ma in questa scena tutti gli attori (e anche la troupe tecnica) hanno pianto; ecco a cosa servono queste canzoni, per liberare la sofferenza, per esprimere il non detto. La canzone che le ragazze eseguono alla fine è un cenno alle canzoni popolari tunisine. I testi sono molto divertenti e molto cattivi. Anzi, ci ridono sopra. Il vecchio nel retro del furgone è imbarazzato, ma sorride. I testi possono avere connotazioni sessuali, ma questi sono i tipi di canzoni cantate prima di una prima notte di nozze. La musica è liberatoria in tutte le culture! Non c’era bisogno di sottotitolare questa scena. Infine, quando le ragazze si truccano, puoi sentirle canticchiare una canzone pop libanese contemporanea. Quello che mi piace di queste ragazze è che sono al crocevia di diverse culture, hanno un’identità araba multipla, e questa non è finzione.

Il Frutto della Tarda Estate – Foto e poster