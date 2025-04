Il Giardiniere Netflix: ci sarà unanuova stagione? Cosa sappiamo

“Il Giardiniere” la miniserie crime di Netflix che ha conquistato il pubblico con un intreccio oscuro, cosa sappiamo della seconda stagione.

Una fotografia impeccabile e una tensione narrativa che lascia il segno. Chi ama il genere crime sa quanto sia difficile, oggi, sorprendere davvero. Le serie sui serial killer o sui grandi misteri familiari sembrano ormai seguire binari prevedibili, con trame spesso riciclate.

Eppure, Il Giardiniere – arrivato su Netflix un po’ in sordina – ha saputo imporsi all’attenzione degli spettatori proprio per la sua capacità di disturbare senza mai strafare, di coinvolgere senza forzare troppo la mano. Una miniserie elegante, misurata, e proprio per questo efficace.

Tutto su “Il Giardiniere” cosa sappiamo sulla seconda stagione

La storia parte con un ragazzo, il protagonista, a causa di un incidente è incapace di provare emozioni. La mamma una ex attrice lo trasforma in un sicario approfittando della caratteristica del figlio. Un thriller mozzafiato che punta molto sul ruolo, sul conflitto madre e figlio. Elmer continua la sua carriera da sicario fino a quando non si innamora di Violeta. Senza spoilerare niente possiamo dire che Il Giardiniere è una serie che si fa guardare tutta di un fiato.

Il ritmo narrativo è teso ma non frenetico. La serie si prende il suo tempo, e fa bene, perché ogni dettaglio ha un peso. I dialoghi sono calibrati, la fotografia sfrutta i contrasti tra luce e ombra in modo intelligente e mai scontato, mentre la colonna sonora accompagna la tensione con discrezione. La regia punta molto sull’atmosfera e sul non detto, lasciando che lo spettatore costruisca da sé i collegamenti, fino al finale, che chiude il cerchio ma lascia comunque aperta una porta per ulteriori sviluppi.

E qui arriviamo alla domanda che in molti si stanno facendo: ci sarà una seconda stagione de Il Giardiniere? Ad oggi, Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo, ma le voci si rincorrono. Alcuni segnali sembrano suggerire che una nuova stagione sia quantomeno in discussione. D’altronde, il successo della miniserie è stato superiore alle aspettative iniziali, e questo per la piattaforma di streaming è sempre un buon motivo per pensare a un seguito.

Come sarà la seconda stagione

Un’ipotesi plausibile è che la serie possa trasformarsi raccontando la vita di Elmer con Violeta o anche una nuova indagine condotta dal detective Carrera e dall’agente Torres. Questo permetterebbe agli autori di non forzare la narrazione originale e allo stesso tempo di cavalcare il successo costruito con questa prima stagione.

Curiosità interessanti non mancano. Le riprese si sono svolte in gran parte tra Pontevedra, Toledo e Madrid, con location scelte con estrema cura proprio per accentuare quel senso di perfezione apparente che contrasta con il buio della vicenda. In definitiva, Il Giardiniere è una piccola gemma per chi cerca una narrazione intensa ma raffinata, capace di inquietare senza eccessi e di lasciare un retrogusto amaro che resta a lungo. La seconda stagione, per ora, è solo una possibilità, ma i presupposti per vederla diventare realtà ci sono tutti.