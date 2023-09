Il Grande Carro: trailer italiano del film di Philippe Garrel premiato a Berlino (Al cinema dal 14 settembre)

Il Grande Carro di Philippe Garrel, Orso d’Argento per la Miglior Regia alla 73° Berlinale 2023, arriva dal cinema il 14 settembre con Minerva Pictures in collaborazione con Altre Storie.

Il Grande Carro – Trama e cast

La trama ufficiale: Il Grande Carro è una costellazione. È anche un teatro di marionette. Questa è la storia di una famiglia di burattinai: i fratelli Louis, Martha e Lena; il padre, che dirige la compagnia; e la nonna che realizza le marionette. Insieme, formano una compagnia e mettono in scena spettacoli di burattini. Un giorno, dopo uno spettacolo, il padre muore di ictus, lasciando soli i suoi figli.

Con Louis Garrel, Damien Mongin, Esther Garrel, Lena Garrel, Aurelien Recoing, Francine Bergé, Asma Messaoudene, Mathilde Weil e Asma Messaoudene,. Il cast è completato da Hammou Graïa, Juliette Poissonnier, Rodolphe Congé, Nicolas Thuet, Cécile Feuillet, Virgil Leclaire e Thierry de Peretti.

Il Grande Carro – Trailer e video

Curiosità sul film

Philippe Garrel dirige da una sua sceneggiatura scritta con Jean-Claude Carrière, Caroline Deruas-Garrel e Arlette Langmann.

Philippe Garrel è nato il 6 aprile 1948 e in gioventù ha realizzato numerosi cortometraggi. Nel 1967 ha diretto il suo primo lungometraggio, Marie pour mémoire. Tre anni dopo, ha diretto l’icona del rock Nico nel celebre film cult La Cicatrice intérieure. Ha diretto più di venticinque lungometraggi, ampiamente proiettati nei più prestigiosi festival internazionali.

Il cast tecnico: Fotografia di Renato Berta / Costumi di Justine Pearce / Montaggio di Yann Dedet / Operatore di ripresa Jean-Paul Meurisse / Scenografia di Manu de Chauvigny / Suono di Guillaume Sciama / Trucco di Tina Rovere / Direttore di produzione e post-produzione Serge Catoire

Fotografia di Renato Berta / Costumi di Justine Pearce / Montaggio di Yann Dedet / Operatore di ripresa Jean-Paul Meurisse / Scenografia di Manu de Chauvigny / Suono di Guillaume Sciama / Trucco di Tina Rovere / Direttore di produzione e post-produzione Serge Catoire Le musiche originali sono del compositore Jean-Louis Aubert (Ti amero per sempre). Aubert e il regista Philippe Garrel hanno collaborato anche per La gelosia, All’ombra delle donne e Il sale delle lacrime.

(Ti amero per sempre). Aubert e il regista Philippe Garrel hanno collaborato anche per La gelosia, All’ombra delle donne e Il sale delle lacrime. Il film è una produzione French-Swiss, Rectangle Productions, Close up Films, Arte France Cinéma, RTS Radio Television Suisse, Tournon Films.

I produttori: Laurine Pelassy, Edouard Weil, Joëlle Bertossa, Olivier Père e Flavia Zanon.

Note di regia

Volevo fare un film con i miei tre figli che in questi ultimi anni, uno dopo l’altro sono diventati attori, diretti da altri registi. Mi rendo conto che raffigurare la propria famiglia è un piacere solitamente riservato ai pittori. Dato che i miei figli hanno 22, 30 e 38 anni, ho dovuto trovare un motivo per portarli insieme in scena alle loro rispettive età. Ho deciso di rappresentare una famiglia di burattinai, che esistono ancora oggi. Quando sono nato, prima che diventasse attore, mio ​​padre era un burattinaio nella compagnia di Gaston Baty. Il mio padrino, Alain Recoing, si esibiva nella compagnia. Ho scritto la sceneggiatura con Jean-Claude Carrière, Arlette Langmann e Caroline Deruas Peano. Ogni sabato provavamo le scene del film e dello spettacolo di marionette. Gaston Baty ha scritto queste scene di repertorio con Eloi Recoing, uno dei figli di Alain Recoing. Baty era un membro del “Cartello dei quattro”, insieme a Louis Jouvet, Charles Dullin e Georges Pitoëff, e ha scritto e messo in scena per il suo teatro di marionette. Quando ero ragazzo, questi artisti erano molto poveri, ma io li consideravo dei re. Volevo fare un film che, sebbene nato dalla mia immaginazione, somigliasse anche a un documentario su questo mestiere. Jean-Luc Godard ha detto che un buon film di finzione deve anche essere un documentario su qualcosa. Nella disgregazione di una compagnia di artisti-burattinai, vedo la metafora di un mondo dove le tradizioni stanno morendo. [Philippe Garrel]

