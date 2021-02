Il Grande Gatsby: in arrivo un nuovo film d’animazione diretto da William Joyce

Il classico Il Grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald fruirà di un nuovo adattamento. Il sito Variety riporta che è in fase di sviluppo un film d’animazione diretto da William Joyce e scritto da Brian Selznick, che ha scritto e illustrato i libri “La straordinaria invenzione di Hugo Cabret” da cui è stato tratto il film Hugo Cabret di Martin Scorsese e “Wonderstruck” da cui è stato tratto il film La stanza delle meraviglie di Todd Haynes.

William Joyce parla del nuovo adattamento: Gatsby continua a lanciare un potente incantesimo sui lettori a differenza di qualsiasi altro libro di letteratura americana. Gran parte del potere di Gatsby deriva dall’incanto della prosa di Fitzgerald. Ha creato un vivido paesaggio onirico che, in una certa misura, è sfuggito ai registi sin dall’era del muto. Le versioni precedenti del film erano limitate dal formato live-action, ma un’animazione innovativa potrebbe finalmente realizzare la qualità sfuggente del romanzo.

L’animazione del progetto è stata affidata a DNEG Feature Animation, una società britannica di effetti visivi cinematografici, animazione al computer e conversione stereo fondata nel 1998. La società ha ricevuto cinque premi Oscar per il suo lavoro sui film Inception, Interstellar, Ex Machina, Blade Runner 2049 e Il primo uomo.Il produttore Michael Siegel e il vicepresidente senior DNEG della produzione creativa David Prescott si uniscono a Joyce come produttori.

Il commento del produttore David Prescott: Siamo nel momento perfetto per un Gatsby animato. Gli spettatori di tutte le età stanno abbracciando l’animazione come un altro modo per vivere storie diverse. Bill e io abbiamo diffuso una serie di idee negli ultimi anni, discutendo storie ideali da portare sullo schermo, e sento che “Il grande Gatsby” è una di queste storie. Lo stile di animazione e immagini che stiamo creando per questo progetto sono così meravigliosamente sposati.

Autore, illustratore e filmaker, Joyce ha scritto e illustrato oltre 50 libri per bambini e vinto un Oscar al miglior cortometraggio d’animazione nel 2012 con Brandon Oldenburg per I fantastici libri volanti di Morris Lessmore, tratto da un suo libro. Dalle opere di Joyce sono stati anche tratti i film d’animazione I Robinson – Una Famiglia Spaziale, Le 5 leggende e Epic – Il mondo segreto.

Il romanzo di Fitzgerald è stato adattato più volte per il cinema e la televisione con una primo adattamento datato 1926. Gli adattamenti cinematografici hanno incluso una versione del 1974 con Robert Redford e Mia Farrow, che ha vinto gli Oscar per la colonna sonora e i costumi e il film del 2016 di Baz Luhrmann con Leonardo DeCaprio e Carey Mulligan, vincitore di due Oscar per la scenografia e i costumi.