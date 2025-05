Il grande ritorno di Lady Oscar: su Netflix, “Le rose di Versailles”

Le vicende legate a Lady Oscar tornano in un film d’animazione, diretto da Ai Yoshimura e ispirato al famoso manga di Ikeda

Lady Oscar, l’amata eroina del manga di Riyoko Ikeda, è tornata sugli schermi, e più precisamente, su Netflix. Lo scorso 30 aprile 2025, infatti, è uscito l’anime Le rose di Versailles, remake a cura dello studio d’animazione Mappa, e diretto da Ai Yoshimura.

Quella di Lady Oscar è una storia senza tempo, amata da generazioni di bambine, molte delle quali sono le adulte di oggi. Lady Oscar è l’unica figlia del generale Jarjayes, che avrebbe voluto un figlio maschio, e che non accettando l’idea di avere una figlia femmina, scelse per lei una vita da soldato, insegnandole, sin da piccola, a combattere.

Ed è da qui che, nel manga, come poi nella trasposizione televisiva, inizia la storia di Oscar, che più volte, nel corso della sua vita, vivrà crisi di identità molto profonde. Una continua lotta che si svolge all’interno del suo animo, tra i doveri che le hanno inculcato, e i desideri del cuore, dell’essere libera, del vivere l’amore. Al suo fianco, costante nella vita di Oscar, c’è André Grandier, scudiero innamorato di lei da sempre.

Il manga, pubblicato in Giappone, nel 1972, è ispirato al libro Maria Antonietta-Una vita involontariamente eroica, di Stefan Zweig. Il personaggio di Lady Oscar e quello di André sono frutto della fantasia di Ikeda, mentre Maria Antonietta e il conte di Fersen, sono realmente esistiti.

Lady Oscar, trama e curiosità sul nuovo film d’animazione

Il remake di Lady Oscar diretto da Yoshimura, diversamente dalla serie tv, pone il focus su una protagonista quasi ventenne, già entrata a far parte della guardia del corpo reale, di cui è capitano.

La narrazione è incentrata, più che sulle ragioni che hanno portato Oscar a diventare la donna che è, sulle vicende che precedono la Rivoluzione Francese. Nel film d’animazione in questione, si parte da quando una giovanissima Maria Antonietta arriva a Parigi per conoscere il suo futuro sposo, Luigi XVI.

Ma il matrimonio è infelice, lei non sente nulla di più nei suoi confronti ed è pervasa da un profondo senso di frustrazione. A un ballo, conosce il conte svedese Hans Axel von Fersen e tra i due nasce una forte attrazione. Il loro, però, è un sentimento che non può, chiaramente, concretizzarsi. Per evitare di creare seri problemi alla regina e tradire l’amicizia col re di Francia, il conte decide di farsi da parte.

Dalla partenza del conte, la regina, sentendosi sola, comincia a fare spese folli, a giocare d’azzardo, e a fare molti debiti. Il popolo, invece, è sempre più frustrato, a causa della crisi economica e ancor più fomentato contro la regina, proprio a causa delle sue folli spese.

La storia proseguirà indagando nell’animo di Maria Antonietta e Oscar: sono loro le due rose di Versailles, accomunate da uno spietato destino, che si compirà nel 1789, data della Rivoluzione francese.

Il film è caratterizzato da parti musicali, a cui è affidata la descrizione della parte introspettiva dei personaggi. Questo è il secondo anime dedicato a Lady Oscar, dopo la serie andata in onda nel 1979.