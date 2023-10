Disponibile il trailer ufficiale de Il migliore dei mondi, il nuovo film di Maccio Capatonda disponibile dal 17 novembre su Amazon Prime Video. Il film è codiretto da Danilo Carlani, Alessio Dogana e Marcello Macchia e interpretato da Capatonda con Martina Gatti e Pietro Sermonti.

La trama ufficiale: “Se ripensi agli anni ’90 con tanta nostalgia, attenzione a quello che desideri: potrebbe, a tuo rischio e pericolo, essere il migliore dei mondi possibili” – Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un’avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé.

Il migliore dei mondi – Trailer italiano ufficiale

All’interno del film sarà presente il brano originale di Myss Keta, dal titolo “Condannata a danzare”, ispirato dal film e creato per accompagnare il protagonista nella sua evoluzione all’interno de ‘Il migliore dei mondi’.

Maccio Capatonda – Note biografiche

Marcello Macchia alias Maccio Capatonda, nasce a Chieti, classe 1978. E’ regista, attore, autore, scrittore e filmmaker. Dall’età di 12 anni inizia il suo rapporto con la videocamera e presto inizia a girare i suoi primi “esperimenti” artistici. Inizialmente si cimenta in film horror per le strade di Chieti e le campagne abruzzesi che avranno però l’effetto contrario alla paura. Facevano ridere. In seguito a questa scoperta comincia ad indagare la via della comicità. Trasferitosi a Milano, sperimenta e dà vita allo stile “capatondiano”, fatto di parodie, giochi di parole e non sense. I primi suoi video, in onda nel programma “Mai dire..” su Italia Uno, lo consacrano come fenomeno virale.

Le sue frasi diventano tormentoni e alcune espressioni entrano nel linguaggio comune. I personaggi da lui inventati con nomi che regalano perle della sua creatività, entrano nell’ immaginario popolare come dei divi. Rupert Sciamenna, Anna Pannocchia, Ektor Baboden, Riccardino Fruffolo, Ivo Avido, Herbert Ballerina, che diventerà poi la sua spalla principale, per citarne alcuni. Con la sua casa di produzione Shortcut Productions, collabora con Fox, Rai 3, La7, All Music e realizza spot per grandi brand. Dopo le serie Intralci un’amatissima soap-com parodia cinica delle soap operas, Leggerezze, Drammi Medicali con Elio e La Villa di Lato serie horror gotica che non faceva paura, idea e produce per MTV due stagioni, quasi tre, la fortunatissima serie Mario – Una serie di Maccio Capatonda, successo di pubblico e critica.

I suoi social raggiungono numeri altissimi: oltre 1.2 milioni di followers su Facebook e quasi 490.000 su Instagram. Il suo esordio cinematografico nel gennaio 2015 è con Italiano Medio, distribuito da Medusa, di cui è autore, regista e attore protagonista, che incassa 2 milioni di euro nel primo weekend. Con Infinity realizza con la campagna social I Trailers di Maccio Capatonda, con le parodie in formato trailer dei film in catalogo su Infinity, ritornando alle origini che l’avevano lanciato con la Gialappas. La campagna riscuote grandissimo successo, con più di 800.000 visualizzazioni su YouTube. E’ autore, regista e attore di Mariottide – La Sitcom prodotta con Lotus Production, on line da ottobre 2016 su Infinity.

A marzo dello stesso anno esce il suo secondo film Omicidio all’italiana, candidato come “Miglior Commedia” al premio Nastro D’argento 2017. Nel 2016 e nel 2019 doppia il protagonista Red dei film di animazione Angry Birds I e II prodotti dalla Sony Pictures USA. Il primo verrà presentato alla 69° edizione del Festival di Cannes. Nel 2018 doppia Pupazzi senza gloria ed esce la nuova serie sul canale Sky Atlantic dal titolo The Generi un viaggio tra diversi generi cinematografici in onda anche su Now Tv. Nel 2020 gira durante la quarantena 6 puntate del successo web TGCASA 40ena raggiungendo 1.5 milione di visualizzazioni. Scrive “LIBRO” per Mondadori Electa che supera le 50.000 copie di vendite. Gira inoltre 3 video comici per WWF, Amazon e Tavernello riuscendo a raggiungere numeri impressionanti sui social con engagments e impressions elevatissime che consacrano Maccio come il RE indiscusso del web e dei socials.

Nel 2021 gira un altro video branded content per Tavernello che sbaraglia la comunicazione convenzionale con un linguaggio totalmente scorretto, usando i peggiori stereotipi legati al vino in questione e immedesimandosi ad essi come comico di basso livello, per spiazzare sul finale con una riflessione che ridimensiona il luogo comune sul vino in brick a qualcosa di poco attendibile. Tavernello diventa un cimelio da avere per i fan, gli addetti ai lavori del marketing lo acclama come genio della comunicazione e le vendite del vino aumentano. Gira per Treedom un video emotional in americano, in stile presentazione di IPhone, ma per presentare ALBERO.

Partecipa anche al programma cult LOL seconda edizione su Amazon Prime e vince su tutti in un faccia a faccia finale con Virginia Raffaele, sconfiggendo anche il suo idolo di sempre come Corrado Guzzanti. Nel 2022, oltre all’uscita di LOL che rilancia la sua popolarità anche verso un pubblico nuovo e di giovanissimi, esce con il suo secondo libro LIBRO2 edito da Mondadori Electa. Gira per la nuova ed esclusiva compagnia telefonica Elimobile la serie Maccioverse sulla sua vita in un prossimo futuro distopico.

Partecipa al programma in prima serata RAI a tema “green” Ci vuole un fiore condotto da F.Gabbani dove si esibisce con una performance di 3 trailers a tema sostenibilità. Durante l’estate esce con il singolo Sudo e basta con lo pseudonimo del suo storico e decadente personaggio musicale Mariottide, edito dalla Universal il cui video clip raggiunge supera il milione di visualizzazioni. Nel 2022 recita con Pietro Castellitto e Matilda De Angelis nel film con rapina a sfondo storico Rapiniamo il duce, diretto da Renato De Maria e ambientato nel 1945, alla fine del regime fascista.