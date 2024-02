Oscar 2024, Il mio amico robot: trailer italiano del film animato di Pablo Berger (Al cinema dal 4 aprile)

Dal 4 aprile 2024 nei cinema italiani I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection Il mio amico robot (Robot Dreams), il nuovo capolavoro animato dell’acclamato regista spagnolo Pablo Berger, un gioiello già celebrato all’ultimo Festival di Cannes, premiato ad Annecy e ora candidato al Premio Oscar come Miglior film d’animazione.

“Il mio amico robot” è scritto e diretto da Berger – qui al suo esordio nel cinema di animazione in 2D – e si ispira alla omonima graphic novel di Sara Varon che racconta la favola moderna di DOG e ROBOT, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità.

Oltre dieci anni fa, mi sono imbarcato nella chimerica, ma molto reale, odissea che è stato creare Blancanieves e mi sono imbattuto nella graphic novel Robot Dreams di Sara Varon. Sono rimasto incantato fin dalle prime pagine – non l’ho letta, l’ho divorata. Come tutte le storie belle, mi ha portato in un luogo sconosciuto ma familiare, in cui mi sono sentito a casa. La sua struttura temporale mi ha affascinato, mi ha fatto ridere e piangere e, soprattutto, mi ha fatto riflettere sull’amicizia. Leggendola mi sono tornati in mente i miei cari amici, quelli che sono sempre al mio fianco, ma soprattutto quelli che si sono trasferiti lontano o che ho perso lungo la strada. Robot Dreams mi ha permesso di riconciliarmi con i sentimenti contrastanti che ruotano attorno alla perdita di una persona amata. Accettare e riprendersi dalla perdita è, indubbiamente, ciò che mi ha spinto, intellettualmente ed emotivamente, a creare una versione animata di Robot Dreams.

È passato oltre un secolo dal primo film d’animazione, Fantasmagorie (1908) di Émil Cohl. Un cortometraggio che basa la sua magia e la sua capacità di sorprendere solamente sul potere della linea, dell’immagine. Questa è l’essenza del cinema, del scrivere per immagini. In quanto regista, scrivere storie senza dialoghi è sia una grande sfida che un enorme piacere. Dopo Blancanieves, con Il mio amico Robot volevo tornare all’essenza pura del cinema. Ma questa volta da un’altra angolazione, quella dell’animazione – una forma di rappresentazione e narrazione senza limiti. Tutto il cast artistico e tecnico ha dovuto guardare i film di Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd. La saggezza, l’umanità e l’umorismo di queste opere ci hanno ispirati molto.

Lo stile sia della graphic novel “Robot Dreams” che del film prende spunto dalla linea chiara della scuola franco-belga e di uno dei suoi maggiori esponenti, Hergé, autore di Tintin. La realtà viene narrata e rappresentata usando linee chiare e continue, colori piatti e poche ombre. È un pugno visivo. Questo stile è tornato alla ribalta negli anni ‘80 grazie ai fumetti di Serge Clerc, Yves Chaland o Floc’h. In Spagna è diventato famoso con Cairo e Daniel Torres. Ma è molto presente ancora oggi grazie a fumettisti come Adrian Tomine e Chris Ware. Il mio amore per il cinema è in gran parte dovuto ai fumetti. Il mio amico Robot il film è stato concepito come un fumetto che diventa disegni animati. Per farlo, abbiamo sfruttato le caratteristiche tipiche di entrambi i media e la tecnica del panfocus – tutti gli elementi erano presenti in ogni scena.