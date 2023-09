Il mio amico Tempesta: trailer italiano e colonna sonora del film di Christian Duguay (Al cinema dal 14 settembre)

Dal 14 settembre nei cinema italiani con Eagle Pictures Il mio amico Tempesta (Tempête), il nuovo film di Christian Duguay (Belle & Sebastien – L’avventura continua) con Mélanie Laurent, Carole Bouquet e Danny Huston.

Il mio amico Tempesta – Trama e cast

La trama ufficiale: Nata nelle scuderie dei suoi genitori, Zoe è cresciuta circondata da cavalli e il suo sogno è sempre stato quello di diventare una fantina! Tempesta, una puledra che conosce fin dalla nascita, diventa il suo alter ego. Fino a una notte di bufera, quando Tempesta, in preda al panico, cade su Zoe e manda in frantumi i suoi sogni. Contro ogni previsione, Zoe si rialza e tenterà l’impossibile per ricongiungersi al suo destino.

Il cast: Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein, Carmen Kassovitz, Atmen Khelif, Hugo Becker, Charlie Paulet, June Benard con la partecipazione di Carole Bouquet e Danny Huston.

Il mio amico Tempesta – Trailer e video

Curiosità sul film

Christian Duguay dirige “Il mio amico Tempesta” da una sua sceneggiatura scritta con Lilou Fogli basata su “Tempête au Haras” di Christophe Donner

Il cast tecnico: Fotografia di Christophe Graillot / Montaggio di Maxime Lahaie & Sylvain Lebel / 1° aiuto regista Stephane Gluck / Scenografie Frédérique Doublet & Frédéric Grandclère / Suono di Emmanuelle Villard, Michel B. Berdeleau, Gavin Fernandes – CAS & Hans Laitres / Casting Valeria Spagna / Gestione della post-produzione Flamingoz – Aurélien Adjedj & Pierre Thériault / Direttore di produzione Luc Martinage

Il film è una coproduzione Nolita, Idl Films, Pathé, TF1 Studio, France 2 Cinéma, Pictanovo. Con il supporto di La Région Hauts-De-France. Con la partecipazione di Canal+, Ciné+, France Télévisions, TV5monde.

La sinossi ufficiale del romanzo: Da che ha memoria, Jean-Philippe ha sempre vissuto al ritmo dei cavalli. Nella scuderia dove vivono lui e i suoi genitori, tutti hanno sempre sperato nella nascita di un cavallo eccezionale, un cavallo imbattibile, che vince tutte le corse senza che nessuno sappia il perché. Ed ecco che arriva Tempête, una puledra veloce come il vento, ma imprevedibile. Il ragazzino è l’unico ad aver capito che lei è eccezionale. Jean-Philippe sogna di diventare un fantino. Ma una sera tempestosa, il suo destino cambia…

Il romanzo “Tempête au haras” è disponibile in edizione francese, anche in versione fumetto, su Amazon.

Christian Duguay – Note biografiche

Regista canadese, Christian Duguay ha girato nella sua carriera diversi lungometraggi in America del Nord, tra cui The Assignement – L’incarico con Ben Kingsley, Aidan Quinn e Donald Southerland, Screamers – Urla dallo Spazio , dal romanzo di Philip K. Dick; L’arte della guerra con Wesley Snipes e, dello stesso genere Extreme Ops , con Rupert Graves e Rufus Sewell. Specializzato in cinema d’azione, Duguay diversifica la sua filmografia con alcune miniserie per la TV di notevole successo. Tra le varie si può citare: Giovanna D’arco , con Leelee Sobieski e Peter O’Toole; Il giovane Hitler con Robert Carlyle; Coco Chanel , con Shirley MacLaine; Pio XII, con James Cromwell. Nel 2013 Christian torna sul grande schermo con Jappeloup, realizzato in Francia, con Guillaume Canet e Daniel Auteuil.

Intervista al regista

Come è iniziata per te l’avventura?

I produttori Maxime Delauney e Romain Rousseau, a cui era piaciuto Jappeloup, hanno contattato il mio agente pensando a me per l’adattamento del libro di Christophe Donner. Devo ammettere che all’inizio ero un po’ riluttante, perché mi sono detto che si trattava ancora di un progetto con cavalli e bambini e che non mi piace avere la sensazione che mi venga messa un’etichetta. Ma il romanzo mi è piaciuto, non tanto per la descrizione del mondo delle corse dei cavalli quanto per la sua forza emotiva.

Come spesso accade nei suoi film, i personaggi si costruiscono attraverso delle prove…

Mi piace che le personalità si formino attraverso la loro esperienza di vita: lungi dall’essere feriti dagli ostacoli, i miei personaggi emergono da essi. Nei miei primi film, Giovanna D’arco e Human Trafficking, come in Jappeloup e Un sacchetto di biglie più recentemente, i personaggi diventano quello che sono perché attraversano delle prove.

La famiglia rischia a volte di dividersi, ma resiste, contro venti e tempeste…

Assolutamente. Una scena in particolare lo testimonia: quando Marie, disperata, grida a Philippe, urlandogli in faccia “Cosa ci resta? ”, lui esplode e risponde “Noi! Siamo rimasti noi! » È un momento cruciale in cui sono sull’orlo del baratro, molto vicini a sprofondare, ma lui le fa capire che non si arrenderanno e che supereranno questa prova. È una scena molto toccante e interpretata mirabilmente da Mélanie e Pio.

Quale formazione hanno seguito gli attori?

Pio non aveva mai guidato un Sulky (Carrozzino leggerissimo con due ruote gommate, per le corse al trotto), ma abbiamo avuto la fortuna di avere al nostro fianco il leggendario Pierre Vercruysse. Pierre era l’allenatore di Pio: gli spiegava come capire i cavalli, imbrigliarli e slacciarli, trattarli al chiuso e all’aperto; lo ha introdotto al maneggio delle redini e gli ha mostrato come si mantengono i box. Era un allenamento quotidiano: volevo che i suoi gesti fossero naturali, come degli automatismi. Ho scattato foto e video di Pierre e li abbiamo guardati insieme in modo che Pio potesse assorbirli. Ha fatto quasi tutto senza controfigura e si è lanciato sui circuiti a 60 km/h, che è la velocità delle gare all’ippodromo di Vincennes! Per Carmen è stato lo stesso. Volevo che la sua paralisi non diventasse pathos: ho scoperto se poteva avere una disabilità parziale. Di conseguenza, dopo aver consultato gli operatori sanitari, abbiamo deciso che era parzialmente paraplegica, la sua lesione al midollo spinale era incompleta e le permetteva di resistere fisicamente grazie agli addominali. Abbiamo quindi progettato dei plantari che le permettono di stare in sospensione, e Carmen ha dovuto allenarsi per dare la sensazione di essere sostenuta da questo dispositivo. È stato un lavoro molto meticoloso affinché possiamo credere che potrà riprendersi e che inizia con la riabilitazione. Quando, verso la fine, Marie si affaccia alla finestra e scopre la figlia a cavallo, l’emozione è palpabile. Quindi decide di mantenere questo segreto tra loro.

Hai lavorato ancora con il grande addestratore equestre Mario Luraschi.

Mario Luraschi è un amico da una vita: ci conosciamo da quarant’anni e abbiamo iniziato la nostra collaborazione nella serie Le nuove avventure di Guglielmo Tell, prima di incontrarci di nuovo per Giovanna D’arco e Jappeloup. Ciò che ci lega è che lui ha visto che mi evolvevo nel mondo equestre fin da quando ero molto giovane: ha capito che so filmare i cavalli, così come sono consapevole del dono particolare che lui ha nell’addestramento dei cavalli. Sto anche preparando un documentario sul suo viaggio. La chiave è lavorare con persone che rispettano il tuo lavoro: Mario sapeva istintivamente quali momenti potevi catturare con i cavalli.

Tempesta è uno dei personaggi del film.

Le abbiamo dato una personalità: Tempesta è focosa, con temperamento, e la riconosciamo da lontano grazie alla sua criniera sbiadita. È stato un lavoro enorme trovare la giusta tonalità di criniera e, infatti, abbiamo creato criniere sbiadite su sette o otto cavalli che “interpretano” tutti Tempesta. Sentiamo che tra Zoé e il cavallo c’è un legame molto forte, ma non volevo dare troppe spiegazioni lascio che l’emozione sia il filo conduttore.

Dove hai girato?

All’allevamento di Senlis e in Normandia, anche se il film dovrebbe svolgersi interamente in Normandia. Ciò che mi ha aiutato molto è stata la mia esperienza con Jappeloup: la gente sapeva che non avrei fatto l’ennesimo film sciropposo sui cavalli e che conoscevo abbastanza il mondo dei cavalli per mostrare questo universo con autenticità. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere in risalto l’amore e il rispetto per gli animali. Era impossibile girare questo film senza mostrare che l’animale è importante nella vita dei nostri personaggi e che non si tratta solo di una semplice questione finanziaria. Nel film l’animale è parte integrante della famiglia di Zoé.

Come hai girato le scene delle corse?

Innanzitutto nulla sarebbe stato possibile senza il prezioso aiuto e contributo delle persone della comunità del trotto. A cominciare dalla leggendaria famiglia Levesque, Pierre e sua figlia Camille, la nostra consigliera Martine Cours, Pierre Vercruysse il nostro allenatore, che ci ha permesso di reclutare cavalli in tutta la Francia, così come tutte le squadre dell’ippodromo di Vincennes e della tenuta di Grosbois, per non parlare di tutti i fantini, i cavalieri e i conducenti. Insomma, più di cento persone si sono impegnate per aiutarci. Per quanto riguarda le riprese, è stato impossibile fare più riprese: abbiamo potuto utilizzare questi cavalli solo per un tempo limitato. All’inizio della corsa, quando il cavallo si stava riscaldando, ho girato qualche piani di taglio, ma non potevamo chiedere ai cavalli di ritornare sul circuito più volte: hanno preso parte ad una prima corsa, poi si sono riposati e, a volte, gareggiato in una seconda gara. Il mio direttore della fotografia era in un camion da inseguimento, abbiamo comunicato con i piloti tramite auricolari, abbiamo detto loro quando le macchine da presa erano pronte, abbiamo fatto un giro della pista, abbiamo accelerato e sapevamo che potevamo farlo due o tre volte al massimo in una giornata di riprese. Perché il rispetto degli animali era la nostra priorità assoluta. Devi sapere che questi cavalli sono atleti che possono subire un esaurimento o essere colpiti dall’esaurimento. Devi quindi ricominciare da zero e reinvestire il tuo tempo e le tue energie in un altro cavallo. Volevamo portare lo spettatore a capire che questo processo fa parte dell’adrenalina e che i cavalli hanno il desiderio di superare se stessi: erano questi aspetti sottili che volevo evidenziare nelle scene delle corse.

Che ruolo hanno avuto gli effetti visivi?

Ho lavorato con Alain Carsoux che è un ottimo supervisore degli effetti speciali. Grazie a lui e al suo team del CGEV, abbiamo avuto la comodità di girare la gara finale senza neve, prima che la neve venisse aggiunta in post-produzione. Allo stesso modo, abbiamo potuto far credere che l’allevamento si trovi in ​​Normandia grazie alle riprese in cui si vede il mare in lontananza e che, ancora una volta, sono state integrate dopo le riprese. Si tratta di effetti che non si vedono ma sono del tutto realistici. In totale, nel film ci sono non meno di 500 inquadrature ritoccate, ognuna delle quali offre una complessità straordinaria.

Il mio amico Tempesta – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore canadese Michel Cusson (Il guardiano, Omertà, Rocky Mountain Express, Superpower Dogs e il documentario Cavalia).

(Il guardiano, Omertà, Rocky Mountain Express, Superpower Dogs e il documentario Cavalia). Con un ricco corpus di lavori composto da più di 35 film, 25 serie televisive e 12 mega-spettacoli, lavorando sia per l’audiovisivo che per il palcoscenico, Michel Cusson è soprattutto un artista polistrumentista in costante esplorazione, riconosciuto sia per le sue opere musicali nell’immagine così come per i suoi progetti personali come il gruppo jazz UZEB. Per “Il mio amico Tempesta, crea intimità e calore, illustrando con emozione il superamento di se stessi e le sfide trasmesse dal film. Offre musica organica che circonda i personaggi e tocca i nostri cuori attraverso tracce di chitarra da sogno e l’elegante strumentazione di un’orchestra da camera.

Il regista Christian Duguay parla delle musiche del film: “Volevo un suono molto specifico e sono andato a cercare un fantastico chitarrista jazz, Michel Cusson, che ha composto numerose colonne sonore per film e che ha lavorato per lo spettacolo equestre Cavalia. Ho pensato a lui fin dall’inizio perché mi piace la purezza del suono del cabinet della chitarra che dona un suono specifico, con legami emotivi. Poi abbiamo lavorato sul tema che trasmettesse i sapori di un’epoca. Perché la musica doveva servire alla narrazione per creare rime emotive attraverso la melodia e la trama. Non volevo cadere nel melodramma e Michel mi ha aiutato a essere pignolo in questo. In generale, il suono era importante quanto l’immagine: era necessario catturare la vibrazione sul terreno di venti cavalli in corsa, il loro sforzo muscolare e il loro respiro, che sono tutti elementi principali dell’equazione che permette di regalare allo spettatore un’esperienza reale.

