Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: trailer italiano e anticipazioni del film con Nia Vardalos

Al cinema prossimamente con Universal Pictures Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, il sequel che vede Nia Vardalos tornare come sceneggiatrice per questo terzo film e, per la prima volta, è anche sulla sedia del regista. Tom Hanks e

Rita Wilson che hanno prodotto i due precedenti film incluso l’originale diventato un caso tornato come produttori di questo sequel.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 – Trama e cast

La trama ufficiale: Dalla scrittrice e regista Nia Vardalos, il fenomeno mondiale “Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco” torna al cinema con una nuova avventura. Unisciti ai Portokalos in una riunione di famiglia in Grecia per un viaggio commovente ed esilarante, ricco di amore e di colpi di scena. Opa!

Tutti i membri del cast del film originale tornano, ad eccezione di Michael Constantine nei panni del capofamiglia Gus Portokalos, all’attore che scomparso nel 2021 è stato dedicato il film. Sia Nia Vardalos che John Corbett tornano come la coppia che ha dato inizio a tutto, Toula Portokalos e Ian Miller. Elena Kampouris ritorna nei panni di Paris Miller, la loro figlia che ha esordito in Il mio grosso grasso matrimonio greco 2. Lainie Kazan, Andrea Martin, Gerry Mendicino e Maria Vacratsis tornano ad interpretare i membri della vecchia generazione, rispettivamente Maria Portokalos, Thiea Voula, Zio Taki e Zia Freida. Louis Mandylor ritorna nei panni del fratello di Toula, Nick e Gia Carides e Joey Fatone tornano nei panni dei suoi cugini Nikki e Angelo. Elias Kacavas (Pretty Little Liars: Original Sin) interpreterà l’interesse amoroso di Paris, Aristotele, mentre la nuova arrivata Melina Kotselou è nel cast, ma in un ruolo non rivelato.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 – Trailer e video

Curiosità sul film

Nia Vardalos per questo terzo film torna anche in veste di sceneggiatrice e dirige per la prima volta un film del franchise, i due film precedenti sono stati diretti rispettivamente da Joel Zwick e Kirk Jones. Vardalos è alla sua seconda prova da regista dopo aver debuttato dietro la macchina da presa nel 2009 nella commedia romantica 5 appuntamenti per farla innamorare.

I resti di Gus sono presumibilmente in un’urna. In una famiglia greco-ortodossa tradizionale non cremerebbero una persona cara poiché è una violazione della legge della Chiesa.

Le musiche originali del film sono del compositrice Stephanie Economou (Starbot: Oltre la sfida, About My Father, La direttrice, Marvel 616, Jupiter’s Legacy).

Nia Vardalos – Note biografiche

La sceneggiatrice e regista di “Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3” è Nia Vardalos. Scoperta da Tom Hanks e Rita Wilson nel 1997 quando ha scritto e recitato in uno spettacolo su una donna e la sua crescita in una famiglia greca. Gli sforzi di Vardalos come attrice e scrittrice le sono valsi il successo di critica e commerciale, nonché una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Successivamente ha creato una sitcom di breve durata basata sul franchise intitolata My Big Fat Greek Life. Oltre al suo lavoro in Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco e ai suoi sequel, ha scritto e recitato in Connie & Carla al fianco di Toni Collette, con Richard Dreyfuss in Le mie grosse grasse vacanze greche (My Life in Ruins) e ha collaborato alla sceneggiatura de L’amore all’improvviso Larry Crowne con Tom Hanks. Sebbene Vardalos scriva da più di 20 anni, il suo primo lavoro da regista è arrivato nel 2009 con 5 appuntamenti per farla innamorare, dove ha recitato accanto a John Corbett, il suo co-protagonista in Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco.

Immagini e video dai social media

“Sì, è vero che da oltre un anno stiamo cercando di filmare una sceneggiatura che ho scritto chiamata Il mio grosso grasso matrimonio greco 3…la notizia è trapelata perché un greco l’ha scoperto” ha detto Vardalos rivelando che le riprese hanno subito battute d’arresto a causa di vincoli assicurativi che durante la pandemia di coronavirus permettono solo a produzioni girate da studi cinematografici di ricevere una copertura assicurativa, “Il mio grosso grasso matrimonio greco 3″ è una produzione indipendente. Vardalos ha continuato rivelando che una volta assicurati,”andremo a girare in Grecia”.

Grazie a Playtone, Gold Circle, HBO e Focus! E tanto amore e gratitudine a tutti voi per il vostro supporto mentre aspettavamo di girare. Grecia Baby. Grecia! 🇮🇷 🎥

Bene…questa è la conclusione di Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3! Sono sopraffatto dalle emozioni, tanto sollievo e gratitudine tutto il giorno, e ora calde lacrime mi rigano il viso. Grazie alla troupe, al cast, ai produttori, allo studio, ai finanziatori e ai nostri nuovi amici nella città di Varipatades, Corfù, in Grecia. In questi tempi difficili in cui viviamo, è estremamente apprezzato quando accade la magia. 🧚‍♂️

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco – Il Franchise

L’originale Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco uscito nel 2002, prodotto da Tom Hanks, è diventato la commedia romantica di maggior successo di tutti i tempi, incassando più di 245 milioni di dollari ai botteghini statunitensi (368 nel mondo), diventando un punto di riferimento del genere.

Il film, sceneggiato dalla stessa Nia Vardalos, candidata sia all’Oscar che al Golden Globe, si ispira ad una vicenda personale dell’attrice, che ha sposato l’americano Ian Gomez (che nel film interpreta il ruolo del migliore amico del suo fidanzato) nonostante la sua famiglia le avesse imposto un fidanzato greco.

Il film ha generato una serie tv sequel, My Big Fat Greek Life, di breve durata e un sequel cinematografico Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 uscito nel 2016 con un incasso globale di 90 milioni di dollari da un budget di 18 milioni, ben lontano dai fasti del film originale.