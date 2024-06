Il mio regno per una farfalla: trailer della commedia di Sergio Assisi con Tosca D’Aquino e Giobbe Covatta (Al cinema dal 13 giugno)

Dal 13 giugno 2024 nei cinema con Veikula Distribution Il mio regno per una farfalla il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi, girato interamente a Ischia e prodotto da Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi per VARGO in collaborazione con Quisquilie Production.

Il mio regno per una farfalla – Trama e cast

Sasà (Sergio Assisi) è un nobile decaduto, figlio illegittimo del Barone Belladonna. Nato e cresciuto sull’isola di Ischia, si vanta di esserne il Re e ha eletto a sua reggia la suite di uno storico albergo fondato dal padre. Con i suoi occhioni dolci e la sua faccia da schiaffi, Sasà seduce a suo modo un po’ tutti. Dal tavolino del bar in piazzetta, che ha istituito a suo ufficio, dietro “libere” donazioni, elargisce fantasiosi consigli. Donnaiolo impenitente, bugiardo incallito senza il becco di un quattrino, Sasà è un maestro di improvvisazione, ma dotato di una simpatia irresistibile e di una dialettica shakesperiana tale da riuscire sempre a volgere le situazioni in proprio favore… Tanti, e ciascuno con le proprie caratteristiche, i personaggi che ruotano attorno a lui: un amico fedele e compagno di avventure che noleggia il suo gozzo per i turisti, uno strampalato avvocato, una fidanzata che, sostenuta da una madre risoluta, vuole assolutamente sposarlo, una direttrice d’albergo che proprio non lo sopporta, un parroco non convenzionale, una zia che vuole privarlo di tutto… E l’amore vero, che arriva all’improvviso a destabilizzare il suo regno.

Il film si avvale di un ricco cast, composto da Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore, Tosca D’Aquino, Barbara Foria, Anna Tangredi, e con Gianni Ferreri e Magdalena Grochowska, con la partecipazione di Armando Pugliese e Benedetto Casillo, con la partecipazione straordinaria di Nunzia Schiano e con Giobbe Covatta nel ruolo di “Padre Gennaro”.

Il mio regno per una farfalla – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Il cast tecnico: Aiuto Regia Giacomo Di Niro / Fotografia di Roberto Lucarelli / Casting Yozo Tokuda / Presa diretta Enrico Francese / Truccatore Luciano Carino / Parrucchiera Francesca Marasco / Costumi di Annalisa Ciaramella / Scenografia di Antonio Farina /Direzione di Produzione Giacomo R. Bartocci / Montaggio di Lorenzo Peluso / Musiche di Sergio Colicchio

Le riprese hanno il patrocinio dei Comuni di Ischia e Casamicciola Terme. Il film è girato interamente sull'Isola di Ischia. Molte scene sono state girate nel comune di Ischia, dando valore alle bellezze del Borgo di Celsa, con riprese al piazzale Aragonese e nella Cattedrale del Castello Aragonese. Sul corso principale di Ischia Porto e nella celebre Piazzetta San Girolamo. Nel caratteristico ristorante Duilio e nello stabilimento Balneare Ricciulillo, presso il Lungomare Cristoforo Colombo. Sono state fatte riprese in barca lungo le Coste adiacenti a Cartaromana e all'Hotel Delfini con sfondo del Castello e scogli di S. Anna. Nel comune di Forio sono state effettuate riprese al Belvedere di Zaro Presso il Porto di Casamicciola e nel Corso Luigi Manzi nei pressi della caratteristica Fontana.

Note di regia

Le isole mediterranee sono indubbiamente posti magici. E se anche gli imperatori romani sceglievano queste magnifiche terre per governare l’impero, per un moderno “Re” di mondanità è certamente il luogo ideale dove regnare. Questo film è un chiaro omaggio alla commedia all’italiana che ha reso famoso il nostro cinema nel mondo. Dopo la scomparsa dei protagonisti più carismatici , Vittorio De Sica, Totò, Peppino De Filippo, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Nino Manfredi, nasce l’esigenza di riproporre una nuova generazione di artisti come testimoni preziosi di un genere che va preservato. Amo questa terra contraddittoria dove coesistono miserie e nobiltà d’animo, paesaggi e opere d’arte tra le più belle del mondo. Una rediviva Campania Felix, ancora fertile di talento e fermento artistico. Dopo un film dedicato a Napoli e alla sua magia, A Napoli non piove mai, l’isola di Ischia diventa la cornice preziosa di una commedia solare e scanzonata. Un puro divertissement che non è fine a se stesso, ma rappresenta quello spirito sensoriale italiano sempre vivo fatto di arte, cultura, buon cibo, moda, vacanze, sole, linguaggio, amore, storia e bellezza. Non è certo vero che la bellezza salverà il mondo? [Sergio Assisi]

Sergio Assisi – Note biografiche

Assisi è attore, regista, scrittore e produttore. Si forma all’ Accademia D’ Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli, e da qui una lunga serie di spettacoli che gli consentono di cimentarsi nei generi più diversi che vanno dalla tragedia greca alla commedia classica napoletana di Eduardo

Scarpetta, con cui lavora per anni. Esordisce al cinema con il film Ferdinando e Carolina di Lina Wertmuller e in TV è protagonista di grandi successi come Capri, Elisa di Rivombrosa, Il commissario Nardone.

Negli ultimi anni lo abbiamo visto al fianco di Sabrina Ferilli in Rimbocchiamoci le maniche, in Una pallottola nel cuore 3 con Gigi Proietti e in diverse fiction Rai (ciclo Tv movie Purchè finisca bene, Allieva 3, Gloria di Fausto Brizzi)

Con la sua casa di produzione Quisquilie Production nel 2018 ha prodotto per il teatro la commedia Oggi sto da Dio, di cui è coautore e interprete con Bianca Guaccero, e nel 2017 porta in scena una commedia british da lui riadattata e diretta L’ispettore Drake e il delitto perfetto.

Nel 2015 esce al cinema il suo primo film da regista, A Napoli non piove mai, di cui è produttore, autore e interprete. E nel 2018 debutta come conduttore di Prima Festival, una striscia quotidiana dedicata alle novità del Festival di Sanremo 2018. Nel 2024 esce nelle sale il suo secondo film da regista Il mio regno per una farfalla di cui è anche sceneggiatore e protagonista.

Ha pubblicato con Mondadori Spazza Napoli, San Giuseppe, facci vincere lo scudetto fino al 3000, Strapazza Napoli, ironici diari fotografici della città partenopea. E un romanzo, Quando l’amore non basta, edito da Cairo editore.

Note di produzione

L’Isola di Ischia da sempre evoca miti, incanti, memorie e luoghi in cui il Cinema si è sempre immerso. Un posto magico dove ambientare una storia romantica e divertente, una commedia che rende l’Isola la vera protagonista, l’Isola Verde, l’isola dell’accoglienza turistica, l’isola dei centri termali tra i più longevi in Europa, l’isola delle piazzette, l’Isola del Cinema. La scelta dei produttori di girare un film interamente sull’isola è anche un atto di amore nei confronti di una terra recentemente provata da sfortunati eventi. Le riprese hanno il patrocinio dei Comuni di Ischia e Casamicciola Terme. Oltre le scene girate nel Comune di Casamicciola Terme presso il Porto, Piazza Marina e il Corso Luigi Manzi, molte scene sono state girate nel Comune di Ischia, dando valore alle bellezze del Borgo di Celsa, con riprese al piazzale Aragonese e nella Cattedrale del Castello Aragonese. Sul corso principale di Ischia Porto e nella celebre Piazzetta San Girolamo. Nel caratteristico ristorante Duilio e nello stabilimento Balneare Ricciulillo, presso il Lungomare Cristoforo Colombo. Sono state fatte riprese in barca lungo le Coste adiacenti a Carta Romana e all’Hotel Delfini con sfondo del Castello e scogli di S. Anna. Nel comune di Forio sono state effettuate riprese al Belvedere di Zaro.