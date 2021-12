Stasera in tv: “Il mio valzer di Natale” su Rai 2

Cast e personaggi

Lacey Chabert: Avery

Will Kemp: Roman Davidoff

Katrina Reynolds: Molly

Jeremy Guilbaut: David

Julia Harnett: Elina

John Talan Church: Nicky

Beatrice King: Darna

Laura Soltis: Evelyn

Lane Edwards: Bob

Fred Henderson: Fergus

Tasha Simms: Nina

Marco Soriano: Jimmy

Nia Cummins: Direttore di scena

Jacqueline Breakwell: Cake Designer

Darren Dolynski: Dottore

Zika Trajkovic: Partner di ballo

La trama

Avery, un’avvocatessa di Manhattan, sogna da tempo un matrimonio di Natale da sogno, qualcosa che leiha imposto al suo fidanzato David nonostante i loro rispettivi programmi di lavoro estremamente impegnativi. Avery Sogna anche di avere un primo ballo elegante in una sala da ballo, ma né lei né David sanno danzare. Per realizzare il suo sogno e soprattutto perché è il tipo di persona che ha bisogno di fare le cose per bene o non farle affatto, Avery iscrive entrambi ad un paio di lezioni di valzer. Quando però, a poco più di tre settimane dal matrimonio, David prende una decisione unilaterale che lei vede come mettere la sua carriera davanti a lei, Avery reagisce rompendo con lui. Con in mente ricordi d’infanzia in cui aveva preso alcune lezioni di ballo, con i suoi genitori che non smettono di ricordargli che l’avevano tolta da quelle lezioni affinché potesse concentrarsi su altre attività in cui aveva una maggiore attitudine, alla fine Avery decide di frequentare il pacchetto di dieci lezioni di valzer che aveva prenotato per lei e David, che ora sarà costretta a frequentare da sola sotto la tutela del proprietario della scuola di danza, l’affascinante Roman. Nonostante il disastro della sua prima lezione che le farà pensare di mollare tutto, Avery alla fine non abbandonerà il corso e con l’aiuto di Roman utilizzerà la sua perseveranza e un feeling con il partner di ballo per superare el prime inevitabili difficoltà. Durante il percorso allieva e insegnante creano una connessione umana mentre Avery diventa una brava ballerina di valzer e cambia anche come persona. Poiché una storia d’amore tra i due sembra avere una possibilità, quella possibilità è però minacciata dal ritorno in gioco dell’ex David che rientra nella vita di Avery chiedendo perdono e riportando in pista i loro piani per il matrimonio.

Curiosità

“Il mio valzer di Natale” è diretto da Michael Damian (Flicka 2 – Amiche per sempre, Natale a Castlebury Hall, Io & Marley 2 – Il terribile, New York Academy Freedance). Damian dirige da una sua sceneggiatura scritta con Janeen Damian (Natale a Castlebury Hall, Io & Marley 2 – Il terribile).

L’attrice Lacey Chabert (Avery) ha debuttato nella soap opera La valle dei pini come Bianca Montgomery ed ha impersonato una principessa nel film tv Un angolo in paradiso, ma in molti la ricorderanno come Penny Robinson nel film Lost in Space – Perduti nello spazio (1998). Altri crediti di Chabert includono la serie tv Cinque in famiglia come Claudia Salinger, il thriller Black Christmas – Un Natale rosso sangue e le commedie L’asilo dei papà e Non è un’altra stupida commedia americana al fianco di Chris Evans.

L’attore britannico Will Kemp (Roman) ha interpretato il lupo mannaro Velkan nel film Van Helsing e ruoli in Nella mente del serial killer, Step Up 2 – La strada per il successo, Il Re Scorpione 4 – La conquista del potere, Slumber: Il demone del sonno e Nei panni di una principessa: Inseguendo la stella.

Lacey Chabert si è rotta un dito del piede poco prima di iniziare le riprese del film

Lacey Chabert e Will Kemp hanno recitato insieme anche nel film tv Amore, romanticismo e cioccolato (2019) anche questo prodotto per il canale Hallmark.

“Il mio valzer di Natale” è girato a Vancouver in Canada.

La colonna sonora