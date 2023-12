Il mondo dietro di te: 22 curiosità sul film Netflix con Julia Roberts e Ethan Hawke

Il mondo dietro di te, dramma apocalittico prodotto dai coniugi Obama e diretto da Sam Esmail, creatore della serie tv Mr. Robot, ha debuttato su Netflix con grande successo e un gran discutere del contenuto, basato sull’omonimo romanzo dello scrittore Rumaan Alam, che include messaggi su allarme climatico, una terza guerra mondiale di fatto in atto e un pizzico di complottismo, il tutto filtrato come un teso thriller psicologico interpretato da un cast di gran pregio che include i due premi Oscar Julia Roberts e Mahershala Ali, il quattro volte candidato all’Oscar Ethan Hawke e l’inossidabile Kevin Bacon.

In questo thriller apocalittico Amanda (Julia Roberts) e il marito Clay (Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza è subito sconvolta dall’arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Amanda e Clay hanno scelto un angolo remoto di Long Island per trascorrere qualche giorno di vacanza con i due figli adolescenti. Una pausa dalla vita frenetica di New York, una settimana tutta per loro in un’elegante casa di villeggiatura. I giorni passano felici, ma l’incantesimo si spezza quando un’anziana coppia bussa alla porta in piena notte: George e Ruth, molto spaventati, sostengono di essere i proprietari della villa. Un improvviso blackout a New York li ha costretti a tornare nella casa che avevano messo in affitto. In quest’area isolata, dove i cellulari non prendono, senza tv e internet, è impossibile controllare la loro versione. Amanda e Clay possono fidarsi dei due estranei? Quella casa è davvero un luogo sicuro per la loro famiglia? Mentre intorno ai protagonisti la natura sembra ribellarsi, un male misterioso li perseguita e mina la fiducia che hanno l’uno verso l’altro: ora sono prede che devono lottare per mettersi in salvo. Un romanzo su due famiglie che non potrebbero essere più diverse, costrette ad affrontare insieme un mondo in cui non esistono più certezze.