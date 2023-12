Il mondo dietro di te: la colonna sonora del film Netflix di Sam Esmail con Julia Roberts

Il mondo dietro di te ha debuttato su Netflix piazzandosi saldamente tra i film più visti. Dopo aver approfondito con alcune curiosità sul film di Sam Esmail (Mr. Robot) interpretato da Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha’la e Kevin Bacon, stavolta ci occupiamo della colonna sonora della pellicola, vera e propria colonna portante del film che scandisce e preannuncia gli inquietanti eventi del film con un altrettanto inquietante gamma sonora a dir poco straniante.

Le musiche originali di “Il mondo dietro di te” sono del compositore Mac Quayle che torna a collaborare con Sam Esmail dopo aver musicato la serie tv “Mr. Robot” e la miniserie tv “Gaslit”. Altri crediti di Quayle includono musiche per i documentari Beyond Grace e Autism in Love, il dramma crime A Belfast Story, la commedia Frank & Cindy con Rene Russo e Oliver Platt, la crime-comedy L.A. Slasher, le serie tv Scream Queens, Ratched, American Crime Story, American Horror Story, American Horror Stories e il videogioco The Last of Us: Part II.

La colonna sonora include i brani: The Rev3nge di Joey Bada$$ / Misled di Kool & The Gang / Never Gonna Let You Go di Blackstreet / Winter di TV on the Radio / Too Close di Next / Friends (Sigla) di The Rembrandts / The Paradigm di Lil Yachty.

Il compositore Mac Quayle, un altro nome familiare nella famiglia Esmail Corp che ha vinto un Emmy Award per il suo lavoro in Mr. Robot,

ha composto una colonna sonora per “Il mondo dietro di te” basata su una serie di brani insoliti che Esmail gli ha inviato per ispirazione.

“Questi oscuri ensemble orchestrali europei che suonano musica che descriverei come una sorta di avanguardia, nuova classica, sperimentale

musica. Roba davvero strana”, dice impassibile. “Nessuna vera melodia, solo dissonanza discordante. E questo è stato praticamente il punto di partenza.

Esmail attribuisce all’uso della musica da parte del leggendario regista Brian De Palma una grande influenza nel modo in cui una colonna sonora può essere utilizzata per amplificare le emozioni: “Il suo uso della musica in modo drammatico, a volte melodrammatico, enfatizza ciò che accade sullo schermo in modo così gutturale…Quando sei all’oscuro, come lo sono i nostri personaggi, le emozioni aumentano. Lo stress, l’ansia e la suspense di tutto raggiungono a livello che non puoi tollerare. Ricordo che volevo davvero che la musica avesse quel senso di eccesso”, afferma Esmail.

L’intera partitura di Quayle utilizza solo nove note. “C’è una teoria avanzata da questo compositore francese, Olivier Messiaen, che inventò quelle che oggi vengono chiamate modalità “Messiaen”. Ho iniziato a giocarci e ho scoperto che la Modalità 3, che è essenziale inizialmente una scala, produceva una sensazione armonica davvero interessante. E mi è venuta l’idea che avrei potuto girare l’intero film in questa modalità…Non sapevo se mi avrebbe accompagnato per tutto il film, ma è stato così”.

Nonostante non abbia utilizzato tutte le 12 note, Quayle ha trovato una libertà nella limitazione e ha prodotto una prolifica libreria di suoni: “Ho scritto circa tre brani musicali, un assortimento di motivi, suoni ed effetti: varie cose che l’orchestra poteva fare. Poi ho preso tutto di esso, l’ho tagliato a pezzi, ho creato questa gigantesca libreria sul mio computer e poi ho scritto la partitura utilizzando tutti questi pezzi”. Alla fine del processo, circa l’80% della musica del film è stata creata utilizzando questa libreria.

Per complicare ulteriormente il processo, la colonna sonora è stata composta anche durante le riprese del film, un passo necessario per trovare il giusto tono di suspense. “Se andavi troppo pesante, sembrava che ci stessimo togliendo il cappello troppo presto. Volevo che ci fosse un senso

di mistero. Volevo che le persone si sentissero a disagio e che la musica fosse necessaria per contribuire a trasmettere quell’emozione per tutto il film”.

La partitura orchestrale è stata registrata utilizzando archi, ottoni, legni, percussioni, pianoforte… e un corno ricavato da un corno di cervo cavo. “Quando ci entri, è piuttosto discordante”, dice Quayle. “Non farai bella musica con esso, ma lo sentirete ogni volta che appare il cervo.

Sam Esmail sulla scelta del brano “Too Close” dei Next per una scena emotivamente cruciale: “Credo fermamente nel tentativo di utilizzare la musica che non è stata utilizzata in molti film e in TV perché Penso che le persone creino associazioni e non voglio che ciò interferisca o complichi mai cosa parla della scena o di ciò che prova lo spettatore mentre guarda la scena. Quando scegli una canzone del genere, finirà davvero per essere un altro personaggio nella scena. Ho dovuto scegliere una canzone su cui potevano ballare, ma che non fosse abusata. “Too Close” è perfetto. semplicemente ho pensato che fosse davvero divertente e dolce allo stesso tempo. Quella scena va da spensierata e da giocoso a triste e oscuro nel giro di un minuto, quindi la canzone ha dovuto fare un sacco di lavoro pesante.”

1. Space (1:12)

2. Beach Day (2:55)

3. White Lion (1:50)

4. Good Omen (1:00)

5. Knock at the Door (2:10)

6. Cyberattack (2:28)

7. The Deer (1:09)

8. Red Rain (5:29)

9. Self-Proclaimed Survivalist (3:19)

10. Sirens (2:13)

11. The Flood (1:31)

12. I’m Done Waiting (4:57)

13. Spiral (4:33)

14. We’ve All Been Deserted (2:06)

15. Human vs. Nature (5:15)

16. The Third Stage (5:01)

17. The Paradigm – Lil Yachty (2:20)

La colonna sonora di “Il mondo dietro di te” è disponibile su Amazon.