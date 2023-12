Il mondo dietro di te: intervista a Sam Esmail regista del film Netflix “Leave the World Behind”

Il mondo dietro di te, il nuovo film Netflix che racconta di un’apocalisse odierna in cui la tecnologia da alleata del vivere quotidiano viene utilizzata per scatenare il caos e portare la società al collasso. Il film interpretato da Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la Herrold e Kevin Bacon, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2020 di Rumaan Alam diretto da Sam Esmail, il creatore della serie tv di culto Mr. Robot.

Chi è Sam Esmail?

Sam Esmail (nato il 17 settembre 1977) è uno sceneggiatore, regista e produttore cinematografico e televisivo meglio conosciuto come il creatore della serie televisiva Mr. Robot (2015-oggi).

Primi anni di vita

Sam Esmail Nasce Hoboken, nel New Jersey, il 17 settembre 1977. È di origine egiziana. La sua famiglia è musulmana. Mentre frequentava la New York University, ha lavorato nel locale laboratorio informatico. Dopo il diploma alla Tisch School of the Arts di quel college, ha conseguito un Master in Belle Arti presso l’AFI Conservatory.

Nel 2008, la prima sceneggiatura di un lungometraggio di Esmail, Sequels, Remakes & Adaptations, è entrata nella Black List, un sondaggio annuale condotto su oltre 600 società di produzione e dirigenti cinematografici delle sceneggiature cinematografiche “più apprezzate” non ancora prodotte. Nel 2014 l’esordio alla regia con il lungometraggio Comet, un dramedy romance con Justin Long ed Emmy Rossum che racconta l’incontro casuale durante una pioggia di meteoriti del pessimista Dell e della perspicace Kimberly che iniziano una relazione lunga sei anni. Il film viene mostrato attraverso scorci di universi paralleli e flashback non ordinati cronologicamente, mostrando allo spettatore il flusso e riflusso della loro intricata relazione. Lo stesso anno Esmail scrive con Bryan Bertino l’horror Mockingbird – In diretta dall’inferno diretto dallo stesso Bryan Bertino.

Esmail è il creatore, produttore esecutivo e sceneggiatore capo della serie televisiva techno-thriller Mr. Robot, presentata in anteprima su USA Network il 24 giugno 2015. Esmail originariamente immaginava il progetto come un lungometraggio.

In un’intervista alla BBC, Esmail ha spiegato l’influenza delle sue origini sul suo lavoro: “Tendo a scrivere di figure alienate che non riescono a connettersi con gli altri e che sono un po’ distanti dalla cultura americana. Non è qualcosa che sto facendo consapevolmente, ma è qualcosa che sembra essere infuso dentro di me a causa della mia esperienza di crescita in America.”

Nell’agosto 2015, Esmail si è fidanzato con l’attrice Emmy Rossum dopo una frequentazione di due anni (l’ha diretta nel suo debutto alla regia “Comet”). La coppia si è sposata il 29 maggio 2017 in una sinagoga riformata a New York. Esmail e Rossum sono una coppia interreligiosa, lui musulmano americano, lei di fede ebraica. Hanno due figli: una figlia (nata a maggio 2021) e un figlio (nato ad aprile 2023).

Il mondo dietro di te – Intervista con Sam Esmail

Cosa ti ha attirato verso il romanzo di Rumaan Alam?

Il libro mi ha catturato innanzitutto per i suoi personaggi. Sembravano tutti autentici e un vero prodotto della società moderna. C’era qualcosa nel modo in cui si scontravano tra loro in questo ambiente quasi apocalittico che risuonava con me. C’è anche un tema di incertezza prevalente nel libro; Ho amato il modo in cui Rumaan ha giocato con quell’idea e l’ha usata per mettere uno contro l’altro questi personaggi davvero affascinanti e ben disegnati. Vederli alle prese con l’ignoto mentre la società intorno a loro sta crollando – sembrava un sotto-testo davvero ricco per un film.

Perché hai voluto adattarlo e come si allinea con il tipo di storie da cui sei attratto come regista?

Era da un po’ che mi interessava fare un film catastrofico, e volevo farne uno specificatamente su un attacco informatico, perché non credo che molte persone abbiano un’idea concreta di come sarebbe o di quanto sarebbe dannoso. sarebbe, non solo in America, ma a livello globale. Ho pensato che potesse essere un argomento molto interessante da drammatizzare in un film. Quindi questo si stava realizzando nell’anticamera del mio cervello quando i miei agenti mi diedero una prima copia di “Il mondo dietro di te”. L’ho letto tutto d’un fiato e poi l’ho riletto qualche ora dopo, la prima volta da fan e la seconda immaginandolo come un film. E ho capito che c’era qualcosa nel mistero di ciò che Rumaan stava facendo con la sua storia che avrei potuto combinare con ciò a cui stavo pensando con un film catastrofico sugli attacchi informatici. Era davvero una specie di tutt’uno. L’impatto della tecnologia sulla società è qualcosa che mi ha sempre affascinato perché penso davvero che abbia cambiato radicalmente il modo in cui interagiamo e ci evolviamo come persone. Ciò che Rumaan ha fatto così bene con questa storia è che l’ha mantenuta incentrata su questi personaggi e sul viaggio che stanno facendo, e ho trovato un modo per espandere le mie ossessioni traducendole in un’esperienza cinematografica: e se la tecnologia fosse il motore dietro questo crollo? E se questa cosa su cui noi come popolo e come società facciamo così tanto affidamento, si rivoltasse ciecamente contro di noi? Da lì, tutto è andato al suo posto.

Un adattamento divergerà naturalmente in alcuni punti dal suo mezzo originale. C’è un cambiamento notevole rispetto al romanzo che i lettori noteranno immediatamente: Ruth ora è la figlia di G.H. invece che sua moglie. Qual è stato lo slancio dietro quella decisione?

Trasformare Ruth da moglie a figlia è stata una delle prime cose a cui ho pensato dopo aver iniziato a scrivere la sceneggiatura. Ovviamente, Rumaan e io ne abbiamo parlato. L’idea era che se questo film avesse voluto esplorare l’idea dell’umanità alle prese con la fragilità della società, avrei voluto includere quanti più punti di vista possibili. Ho pensato che sarebbe stato interessante vedere Ruth incarnare un punto di vista millennial per vedere come sarebbe stato in contrasto con gli adulti e con i bambini più piccoli. Era un modo per offrire una visione panoramica di come sarebbe stato un crollo attraverso occhi diversi e attraverso generazioni diverse.

Hai lavorato a stretto contatto con Rumaan mentre scrivevi la sceneggiatura. Com’è stato?

Rumaan è uno scrittore così dotato e il suo libro è così bello. Quando scelgo di adattare qualcosa, ci deve essere una ragione davvero convincente, soprattutto se la storia funziona così bene nel suo mezzo originale. Quindi, quando gli ho parlato della possibilità di tradurlo in un film, sono stato molto sincero riguardo alla mia visione e ai cambiamenti che volevo apportare. Era così aperto e generoso ed è un vero sogno lavorare con qualcuno come lui. Gli artisti possono diventare davvero protettivi e difensivi riguardo al loro lavoro. Non è mai stato così con Rumaan. Il nostro obiettivo era sempre quello di creare un’esperienza completamente nuova che ricontestualizzasse il suo romanzo dal punto di vista cinematografico. Come possiamo aggiungere livelli ora che ci troviamo in un mezzo diverso che potrebbe parlare dei temi del libro in modi diversi? Avere la sua fiducia è stata un’esperienza straordinaria.

Dalla scena iniziale, lo spettatore viaggia lungo il filo del disagio che continua a crescere in modo tale che il film finisce per trasformarsi subdolamente in diversi generi. Come ti sei avvicinato al film dal punto di vista tonale?

Il tono è tutto. Un film potrebbe avere buchi nella trama, potrebbe avere performance discutibili, scelte musicali discutibili, una fotografia scadente, ma se il tono c’è… questo per me è la chiave per coinvolgere il pubblico in un viaggio emotivo. È così che vengono risucchiati. Una delle cose a cui penso quando si tratta di tono è come renderlo indefinibile. Se inizi a cadere nella trappola del “Okay, stiamo facendo un thriller, quindi avrà un certo tipo di musica e questi certi tipi di cliché”, si genera un livello di prevedibilità che sottrae la tensione che provi. stai cercando di costruire con il pubblico. Quindi, per me, si tratta sempre di trovare modi per mescolare le cose e scontrare generi, toni e stili diversi insieme in modo da sovvertire sempre le aspettative. Così facendo, crei una sorta di alchimia per cui quando guardi un film non sei del tutto sicuro di come sentirti. Ciò che ti offre è questo indelebile senso di disorientamento e anticipazione. Perché quando guardi un film e non sai cosa succederà dopo ma allo stesso tempo lo desideri disperatamente, quella è probabilmente l’esperienza più esaltante che puoi offrire al pubblico.

Hai detto che sei un fan dei film catastrofici. Qualcuno in particolare è servito da ispirazione?

Considerato il mix di generi, ci sono stati altri tipi di film o autori che hanno influenzato questo film. Chiaramente il genere catastrofico in generale ha avuto una grande influenza. I classici sono Tereemoto, L’inferno di cristallo, film che offrono davvero una visione panoramica di un cast corale di personaggi che stanno attraversando insieme questo singolare evento e di come li frattura o li collega. I film catastrofici hanno la tendenza a fare affidamento su scene e i personaggi diventano secondari. Ma ciò che mi è piaciuto dell’adattamento di questa storia è stata l’opportunità di invertire quel processo: le scene diventano quelle su chi sono queste persone e gli elementi del disastro sono secondari. A questo proposito, Hitchcock ha molta influenza su questo film. Era un maestro della suspense, ma erano i suoi personaggi a rendere le sue storie davvero interessanti. Ricordiamo tutti l’aereo in Intrigo internazionale, ma se l’hai mai visto, sai che quella scena è solo una frazione del film. La maggior parte riguarda il viaggio di Cary Grant. Usare la suspense e l’anticipazione per trasportare il pubblico attraverso ogni sezione del film, scavando allo stesso tempo in profondità nella psicologia di queste persone, nelle loro scelte e nelle loro paure: è un modo viscerale di coinvolgere il pubblico in una storia. Ricordo anche che l’orrore è stato il sentimento predominante che ho provato dopo aver letto il libro. Come non essere inorridito dal mondo dopo aver visto quanto poco basterebbe per farlo crollare tutto? Quindi il primo film che mi è venuto in mente è stato Shining. E questo ha sicuramente influenzato sulla nostra scenografia, sul modo in cui abbiamo inquadrato alcune scene, sulla sequenza di apertura quando i Sandford stanno guidando verso casa. Potrei andare avanti tutto il giorno, ma il mio ultimo punto di riferimento sarebbero probabilmente i classici thriller paranoici. Nello specifico quelli di Pakula. Perché l’altra cosa che accompagna molti film di suspense – e certamente quelli che realizzo – è quella sensazione di sconosciuto e di essere paranoico su ciò che non sai, essere paranoico su ciò che accadrà e avere il pubblico che si guarda alle spalle insieme ai personaggi.

C’è una straordinaria interazione di grandi idee e argomenti in questa storia. Hai parlato di tecnologia e della fragilità della società moderna, ma ci sono anche correnti sotterranee di pregiudizi razziali e divisioni di classe che creano nuovi livelli di tensione.

Come hai intrecciato tutto ciò nel tuo film? Una delle cose che il libro esplora in modo così bello è il lato inespresso del razzismo, le microaggressioni sottili o meno sottili che permeano ogni struttura di potere nel mondo. Quando hai questi pregiudizi inconsci che controllano le scelte e le emozioni delle persone, e loro non ne sono nemmeno consapevoli, questo è un aspetto potenzialmente più pericoloso e illuminante che non avevo mai visto esplorato in questo modo prima. Penso che tutti abbiamo visto film che parlano apertamente di razzismo, il nostro film ne osserva una manifestazione più discreta. E diventa ancora più insidioso quando il classismo è intessuto ovunque. Ci sono alcune scelte evidenti che abbiamo fatto durante le riprese, spostando la macchina da presa dal piano superiore della camera da letto al seminterrato, come una sorta di metafora dal piano superiore al piano inferiore. L’ironia della sorte è che i proprietari sono quelli reali nel seminterrato e gli ospiti sono quelli in cima.

Come sono stati coinvolti Julia Roberts e Red Om come produttori?

Julia e io siamo amici intimi dai tempi di “Homecoming”. Ho avuto un’esperienza straordinaria lavorando con lei in quella serie, non solo come attrice-regista, ma come partner. Quando ho letto il libro, Julia era quella che immaginavo fosse Amanda. Onestamente penso che l’avrei immaginata anche se non fossi stato suo amico. Le abbiamo inviato il libro e penso che lo abbia letto nel giro di un paio di giorni. Per fortuna, ha visto esattamente quello che ho visto io e anche per lei è scattato qualcosa. È stata la decisione di casting più semplice che abbia mai preso, lei è salita a bordo per produrre ed è stata davvero una partner fantastica da avere in un film come questo.

“Il mondo dietro di te” era nell’elenco dei libri preferiti del presidente Barack Obama nel 2021, quindi è sembrato naturale che Higher Ground [società di produzione di Barack e Michelle Obama] abbia prodotto questo film.

Sai, ricordo che quando stavo lavorando alla seconda stagione di Mr. Robot, sono quasi caduto dalla sedia perché ho scoperto che il presidente Obama era un fan della serie, quindi questo è stato un grande momento in un si chiude un cerchio. Sapendo che è un fan del libro, un fan del mio lavoro e un amico di Julia, sembrava che lui, Michelle e l’incredibile team di Higher Ground, sarebbero diventati produttori. Il loro coinvolgimento è stato prezioso per la realizzazione di questo film.

Perché “Il mondo dietro di te” è perfetto per il pubblico odierno e che vantaggio speri che ne traggano?

Penso che questo film sia adatto al pubblico di oggi perché parla dell’incertezza di come ci sentiamo. Non mi interessa quali siano le tue convinzioni o con cosa sei allineato politicamente, religiosamente o razzialmente. Sembra esserci un ampio consenso sul fatto che ci siano molte fratture nel nostro mondo e c’è molta incertezza su come sanare quelle divisioni. E penso che questo sia ciò con cui si confronta questo film: come possiamo dare un senso a qualcosa che intrinsecamente sembra ambiguo? Come vi relazionate l’uno con l’altro? Come ti relazioni con i tuoi familiari o con gli estranei? Cosa fai quando devi affrontare questo sfuggente enigma che è la nostra società? Ho sempre visto “Il mondo dietro di te” come un ammonimento, e lo dico perché in questo film non c’è il viaggio dell’eroe. Non c’è lezione morale. Si tratta davvero di dove si trova il nostro mondo, dove potrebbe andare e cosa significa. E quello che voglio più di ogni altra cosa è provocare una discussione, perché penso che non importa quale sia la soluzione, se mai esiste una soluzione, la strada da seguire è parlarne.

L’autore Rumaan Alam parla della collaborazione con Sam Esmail.

C’è una fiducia che devi instaurare con le persone come artista e nella mia prima conversazione con Sam, mi sono fidato di lui e ho sentito di capirlo come artista. Il processo di adattamento richiede reinvenzione e mi sono fidato della capacità di Sam di reinventare e rimodellare questa storia. Ma aveva davvero il suo bel da fare: il romanzo è raccontato dalla voce e dalle prospettive interiori di tutti questi personaggi – uno strumento che un regista non può usare – quindi la sua sceneggiatura ha dovuto reinventare il modo in cui funziona la narrazione. Quando mi ha inviato la sceneggiatura, mi è sembrato di vedere la storia che avevo inventato rinascere, ma la verità emotiva è rimasta la stessa. Mi ha mostrato che avevo scelto un partner creativo che ha arricchito la storia, l’ha approfondita e ha creato un’esperienza diversa ma con la stessa destinazione… Ho molti colleghi e amici che sono anche romanzieri con il cuore spezzato a Hollywood. Non ho mai avuto quell’esperienza lavorando su questo progetto. Ho sempre avuto la sensazione che il mio libro fosse in ottime mani.

