Sei episodi, un delitto ottocentesco e ricordi che non coincidono: su Netflix c’è una miniserie capace di trasformare ogni risposta in un nuovo dubbio, fino all’ultima puntata.

Una miniserie disponibile su Netflix riporta lo spettatore in un caso di omicidio ottocentesco, trasformando ricordi incerti e testimonianze ambigue in un thriller psicologico sorprendente.

Si tratta di Alias Grace, una produzione del 2017 tratta dal romanzo di Margaret Atwood e articolata in sei episodi. La storia segue Grace Marks, una giovane domestica coinvolta in un duplice omicidio nel Canada del 1843, senza offrire risposte immediate. A rendere la visione inquietante è il confine instabile tra memoria, verità e interpretazioni.

Il caso Grace Marks: dal duplice omicidio del 1843 alla miniserie tratta da Margaret Atwood

Al centro di Alias Grace c’è una vicenda reale, accaduta nell’Ontario dell’Ottocento. Grace Marks, domestica di appena sedici anni, venne condannata insieme a James McDermott per l’uccisione del datore di lavoro, Thomas Kinnear, e della governante Nancy Montgomery. Un caso che, all’epoca, fece discutere molto. Anche perché Grace sembrava sfuggire a ogni definizione: vittima, complice, manipolatrice. O forse tutto insieme.

Margaret Atwood, nel romanzo pubblicato nel 1996, riprese quella storia senza farne una semplice cronaca giudiziaria. La miniserie, diretta da Mary Harron e scritta da Sarah Polley, segue la stessa strada. Si parte anni dopo la condanna, quando il medico Simon Jordan incontra Grace in carcere per ascoltare la sua versione. Lei parla con calma, misura ogni parola. Lui fa domande, prende appunti, insiste. Ma più il racconto va avanti, più diventa chiaro che ogni risposta apre un’altra crepa.

Memoria frammentata e verità ambigua: così Alias Grace costruisce il suo mistero

La forza della serie non sta nella corsa a scoprire “chi ha fatto cosa”. Alias Grace lavora in modo più sottile. Entra nella memoria frammentata della protagonista e lascia che siano i ricordi, incompleti e a volte sfuggenti, a cambiare il peso degli eventi. I flashback portano lo spettatore dentro le case, nelle cucine, nei corridoi stretti della servitù. Ma non consegnano mai una verità semplice. Un dettaglio sembra decisivo, poi perde forza. Una frase detta quasi per caso torna più avanti con un senso diverso.

È qui che la miniserie diventa un vero thriller psicologico Netflix: il mistero non è solo nel delitto, ma nel confine fragile tra ricordo, trauma, silenzio e racconto costruito. Niente scorciatoie, niente colpi di scena facili. La tensione nasce dal dubbio. E dal fatto che nessuno, nemmeno il medico convinto di poter capire tutto, sembra davvero avere il controllo della storia.

Sarah Gadon, atmosfere gotiche e formato breve: perché Alias Grace resta un gioiello nascosto

A rendere Alias Grace così magnetica è soprattutto Sarah Gadon. La sua Grace vive di dettagli: uno sguardo trattenuto, una pausa più lunga del previsto, un sorriso appena accennato, un silenzio che pesa più di una confessione. Accanto a lei, Edward Holcroft dà al dottor Jordan una curiosità sempre meno neutra, quasi ossessiva.

Anche l’ambientazione ottocentesca fa la sua parte, senza mai diventare semplice scenografia. Le atmosfere gotiche arrivano dalla luce fredda, dagli abiti pesanti, dalle stanze spoglie, da quella sensazione continua di essere osservati. In appena sei episodi, la serie tocca temi ancora vivi — potere, genere, giustizia, salute mentale — senza appesantire il racconto. Per questo resta un gioiello nascosto su Netflix: compatto, inquieto, intelligente. Non è un titolo nuovo, ma può sembrarlo. Una di quelle visioni che, episodio dopo episodio, chiedono allo spettatore di non fidarsi mai troppo di ciò che ha appena visto.