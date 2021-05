Il padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone, su Sky Cinema Due e Now la nuova versione “Coda” de Il padrino – Parte III che insieme al suono e al video rimasterizzati, include un nuovo incipit e un diverso finale come nelle intenzioni del regista Francis Ford Coppola e dello scrittore Mario Puzo.

Celebrando il 30° anniversario de “Il Padrino – Parte III”, il regista e sceneggiatore Francis Ford Coppola ha creato una nuova versione restaurata e definitiva dell’ultimo film della sua epica trilogia sul Padrino:. Michael Corleone (Al Pacino), ora oltre i 60 anni, cerca di svincolare la sua famiglia dal crimine e trovare un erede adatto al suo impero. Il successore potrebbe essere l’impetuoso Vincent (Andy Garcia)… ma potrebbe anche rappresentare la scintilla in grado di trasformare la speranza di Michael nel passaggio a degli affari leciti in un inferno di violenza criminale. Caratterizzato da immagini e sonoro meticolosamente restaurati sotto la supervisione di American Zoetrope e Paramount Pictures, il film presenta un nuovo inizio e un nuovo finale, nonché alcune modifiche a scene, inquadrature e commenti musicali. Il progetto risultante riflette le intenzioni originali dell’autore Mario Puzo e di Coppola per “Il Padrino – Parte III”, e fornisce, nelle parole di Coppola, “una conclusione più appropriata per Il Padrino e Il Padrino Parte II.”

Il Padrino, epilogo: La morte di Michael Corleone, la nuova versione de Il Padrino - Parte III di Francis Ford Coppola

La trilogia “Il padrino” e la storia della famiglia Corleone scrive il suo terzo e ultimo capitolo a chiudere un’epopea che comunque si era esaurita con i primi due capitoli che fungevano come un’unica opera in due atti. Questo terzo episodio sembra più un bisogno del regista Francis Ford Coppola di tirare le fila, infatti il film è un’opera a se stante, che nasce e si sviluppa attraverso gli anni ’80 pescando nella cronaca contemporanea, inserendo elementi politici che hanno segnato alcuni scandali italiani e internazionali. I nuovi personaggi non perdono il loro fascino nell’essere traghettati in una nuova era, Al Pacino è assolutamente grandioso nella sua perenne maschera di intima sofferenza che lo fa somigliare, grazie al trascorrere del tempo, al Don Vito Corleone di Marlon Brando, che Pacino ci ricorda con sguardi e in alcune movenze, tale padre tale figlio verrebbe da dire. Andy Garcia si rivela adeguato nel ruolo di Vincent: rabbioso, senza scrupoli e con la voglia di affermarsi a ricordare il padre Sonny (James Caan), tutto il cast sembra pronto a salutare questo mito cinematografico, regalandoci interpretazioni che omaggiano i due precedenti classici rendendo il passaggio generazionale quasi indolore.

A seguite trovate i dettagli su questa nuova versione.

Coppola e la sua società di produzione American Zoetrope hanno lavorato a partire da una scansione 4K del negativo originale per intraprendere un accurato restauro fotogramma per fotogramma sia del nuovo “Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone” che dell’originale “Il Padrino – Parte III”. Al fine di creare la migliore presentazione possibile, il team di restauro di Zoetrope e Paramount ha iniziato a cercare oltre 50 riprese originali per sostituire le ottiche a risoluzione inferiore nel negativo originale. Questo processo ha richiesto più di sei mesi e ha comportato il setaccio di 300 cartoni di negativi. American Zoetrope ha lavorato diligentemente per riparare graffi, macchie e altre anomalie che non potevano essere risolte in precedenza a causa di vincoli tecnologici, mentre sono stati apportati miglioramenti al mix audio 5.1 originale. Questi sforzi di ripristino approfonditi non sono stati immuni dalla pandemia di coronavirus: a metà del progetto, tutto il lavoro, anche la ricerca del negativo, si è spostato nell’area della Baia di San Francisco e Los Angeles ed è stato completato da Zoetrope e Paramount a distanza.

Questa nuova versione per il 30 ° anniversario dall’uscita della versione originale, è una nuova e più breve versione del film di 158 minuti rimontata e ristampata da Francis Ford Coppola con il titolo originale Coda: The Death of Michael Corleone. Coppola la definisce la sua versione definitiva del film che agisce come un vero e proprio epilogo invece che come un sequel. A seguire una descrizione delle modifiche apportate.

Incipit alternativo: l’incontro tra Michael e l’Arcivescovo Gilday, originariamente all’inizio del secondo atto, è ora posto all’inizio. È la stessa versione ridotta prima di procedere alla sequenza della festa in hotel. La prima metà della voce di Michael sulla lettera ad Anthony e Mary è stata rimossa (“Miei cari figli, sono passati diversi anni da quando mi sono trasferito a New York …). Come risultato del nuovo incipit, il flashback al Lago Tahoe e la cerimonia d’onore papale di Michael nella versione originale sono state completamente rimosse.

Altre due scene dalla versione originale sono state rimosse in quanto ritenute superflue; la scena della cappella con Vincent, Al Neri e Connie e poi l’incontro tra Michael e Don Osvaldo Altobello nel suo reparto medico.

Nella sequenza della festa in hotel, la fine del canto di Connie e Abbadando che fischia viene sostituita con altre sequenze di Michael al tavolo del banchetto in modo che l’attenzione sia più concentrata su di lui.

Per chiarire la condizione del diabete di Michael, Connie ora esclama “Michael. No, è il suo diabete!!” quando soffre di convulsioni.

L’uccisione di Lucchesi da parte di Calò si mostra ora molto più efferata e per intero come era stata intesa in origine.

Le seguenti scene sono state accorciate da Coppola per rendere il film più asciutto:

Frammenti rimossi dalla conferenza stampa degli azionisti di New York: una frase di Michael (…. “aiutare i tuoi simili è redditizio in tutti i sensi, personalmente e in termini di profitti.”); disaccordo di un membro del comitato (“Il gruppo Hamilton non può sostenere questa proposta!”); e la dichiarazione dell’Arcivescovo. Alcuni delle inquadratura nella versione originale della scena sono stati spostati nel nuovo taglio.

La prima parte dell’incontro sul tetto di Mary e Michael dopo la conferenza stampa dell’azionista viene omessa (“Tony dice che sono una facciata per la fondazione, che mi stai usando per tirare le fila ..”).

L’inizio dell’incontro di Michael e Don Osvaldo nella limousine viene omesso (“Come più vecchio amico della tua famiglia, sono sempre scelto…”), e va dritto al punto.

Nella strage di Atlantic City, la battuta di Don Osvaldo prima della sua partenza e la morte di Don Cuneo sono state omesse.

La conversazione in giardino tra Michael, Mary e Anthony ora finisce bruscamente. Dopo che Michael le ha chiesto di obbedirgli, lei ora dice “Non posso!”.

Dopo che Vincent è stato presentato a Lucchesi da Altobello, si passa immediatamente all’incontro di Michael con il cardinale Lamberto. È stata tolta un’osservazione di Altobello seguita da Don Tomassino che veniva aiutato a scendere dall’auto.

Tolta la seconda metà dell’incontro di Don Osvaldo con Mosca il sicario che si conclude con un brindisi. (“È pericoloso. E’ un uomo famoso. Dovrai prendere precauzioni…”)

La prima metà del soliloquio di Michael sul Tommasino dopo il suo assassinio è stata rimossa. (“Avresti potuto vivere un po’ più a lungo. Potrei essere più vicino al mio sogno…”)

Il momento in cui Vincent viene convinto da Connie a prendere in consegna Michael, finisce prima. Inizialmente, le bacia la mano come per sigillare l’accordo.

Alcuni dei momenti di silenzio di Michael sono stati abbreviati quando finalmente cede il suo regno a Vincent, inclusa una sua frase “Sembri pallido. Brutte notizie? Dimmelo subito.”

Alla fine dell’opera, sono stati rimossi tre frammenti: Vincent che si complimenta Anthony per la sua performance, Mary che affronta Michael un’ultima volta (“Papà, perché mi fai questo!”), E poi Spara che funge da diversivo per consentire a Mosca di colpire Michael.

Il finale alternativo: Coppola ha dichiarato in un’intervista che voleva che il nuovo finale fosse più straziante. Qui, il vecchio Michael non muore fisicamente come mostrato nel finale della versione originale. Il flashback rimuove la danza di Michael con Apollonia e Kay. Si limita a mettersi gli occhiali da sole e poi un proverbio siciliano chiude semplicemente il film: “Quando i siciliani ti augurano ‘Cent’anni’, significa ‘una lunga vita’…e un siciliano non dimentica mai”.



