Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: perché Marcello fugge a Torino

Il Paradiso delle Signore è giunto agli sgoccioli per quanto concerne la stagione in corso. Si prevedono diversi colpi di scena che, con molta probabilità, andranno a far emergere diversi intrighi che hanno costellato gran parte delle trame.

Molti punti interrogativi potrebbero essere svelati, mentre forse, altri, saranno rimandati a settembre, quando avrà luogo la decima stagione. Le scorse puntate della soap, hanno visto Rita, la Venere che si è introdotta al Paradiso, nel ruolo di spia, per conto di Tancredi Di Sant’Erasmo, lasciare Milano, per trasferirsi a Roma, in quanto assunta come hostess.

Una bugia, quella della giovane, detta per liberarsi dall’ennesima richiesta di Tancredi, di ingannare i direttori del Paradiso, con un nuovo imbroglio. Nel frattempo, sempre nelle puntate addietro, Rosa ha lasciato il grande magazzino per allontanarsi da Marcello, accettando di fare la giornalista a tempo pieno, per L’Eco della Sera, giornale di Di Sant’Erasmo.

Intanto, proprio Marcello, è apparso molto provato dall’abbandono della ragazza, con cui i rapporti, in seguito a un bacio condiviso con lei, dopo una lite, si sono deteriorati. Entrambi sembrano soffrire molto a causa di questa vicenda.

Il Paradiso delle Signore 9, Marcello va a Torino per incontrare Rita

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, alcuni nodi verranno finalmente al pettine, e in particolare sul ruolo di Rita nella vicenda del furto del bozzetto del vestito realizzato da Gianlorenzo Botteri.

Nelle puntate a venire, Marcello andrà a Torino per un incontro con Rita Marengo, la Venere che aveva lasciato il Paradiso, asserendo di aver trovato un nuovo lavoro in Alitalia. Il direttore del grande magazzino, scoperta la menzogna della giovane, vorrà vederla per capire che cosa l’ha spinta a un simile comportamento. Rita confesserà a Marcello che Tancredi Di Sant’Erasmo l’ha pagata per rubare il bozzetto di Botteri.

Intanto, la giovane tornerà anche a Milano e, in un confronto con Irene, le racconterà ogni cosa. Ad ascoltare la conversazione tra Irene e Rita, sarà Rosa, che indignata per aver scoperto che Tancredi è coinvolto nel furto del bozzetto, affronterà dapprima Di Sant’Erasmo, suo attuale datore di lavoro, e poi correrà da Marcello per parlare con lui.

Nelle prossime puntate sarà dato spazio anche alle vicende di Enrico, in procinto di testimoniare al processo, ma inseguito da criminali che vogliono metterlo a tacere. I delinquenti cercheranno di impedirgli di andare a Roma per testimoniare, ma non riusciranno nel loro intento.