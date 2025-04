Il Paradiso delle Signore, cosa succederà tra Marcello e Rosa: il colpo di scena finale

Colpo di scena in arrivo, nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore. Tra Marcello e Rosa potrebbe esserci un nuovo confronto, in gran segreto

Il Paradiso delle Signore 9 si sta avviando verso le fasi finali della stagione e nuovi, avvincenti colpi di scena sono in arrivo. Alcune puntate addietro, Marcello Barbieri ha cominciato a infastidirsi perché Tancredi Di Sant’Erasmo aveva proposto a Rosa Camilli di lavorare per il suo giornale, l’Eco della Sera.

Rosa, che lavorava al Paradiso come commessa, e al contempo scriveva anche degli articoli per il Paradiso Market, era piuttosto combattuta sul da farsi. Da una parte, infatti, c’era il desiderio di spiccare il volo nella sua carriera giornalistica, e dall’altro, quello di restare al grande magazzino, soprattutto perché legata a Marcello, da una forte amicizia.

Tuttavia, col passare delle puntate, qualcosa tra Rosa e Marcello è cambiato, e i due hanno iniziato a litigare sempre più spesso, a causa del fatto che Camilli si divideva tra il lavoro al Paradiso, e quello per Tancredi.

Una sera, nel bel mezzo di una lite, Marcello ha baciato Rosa, che lo ha ricambiato. Da quel bacio, il loro rapporto è cambiato, e i due non sono riusciti a chiarirsi. Questo perché Marcello è fidanzato con Adelaide di Sant’Erasmo, e la contessa, peraltro, negli ultimi tempi ha anche subìto un intervento delicato al cuore.

Rosa, dopo il bacio con Barbieri, ha deciso di lasciare la casa in cui viveva con lui e Matteo, per trasferirsi da Irene e Delia, e nelle ultime puntate, Tancredi le ha chiesto di lavorare in esclusiva per il suo giornale. E così, la giovane ha dato le dimissioni anche dal Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 9: Rosa, Marcello e l’incontro in gran segreto

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, diversi nodi verranno al pettine, portando scompiglio nelle vite dei personaggi.

Rosa e Marcello saranno sempre più distanti, e la giornalista sembrerà essere sempre più affiatata con Tancredi, con cui instaurerà un bel rapporto. Di Sant’Erasmo, peraltro, cercherà nuovamente di baciarla. Tuttavia, un nuovo colpo di scena rimescolerà le carte in tavola: Rosa scoprirà che dietro il plagio del vestito di Gianlorenzo Botteri, c’è proprio Tancredi.

Questo la lascerà senza parole, in quanto era convinta che l’editore le avesse detto la verità, e per questa ragione, si era spesso scontrata con Marcello. Rosa deciderà di andare inaspettatamente a casa di Marcello. Si lasceranno, dunque, andare ai sentimenti che sentono l’uno per l’altra, oppure si tratteranno ancora?

Intanto, ci saranno novità anche per Mimmo, che deciderò di non tornare in Sicilia e restare a Milano. Agata ne sarà felice, in quanto si era augurata fin dall’inizio che il ragazzo non si trasferisse.