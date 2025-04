Il Paradiso delle Signore nuova stagione: che ne sarà della contessa Adelaide. Resta nel cast Vanessa Gravina?

Mentre la stagione in corso sta per concludersi (il 5 maggio) è già tempo di pensare al decimo capitolo de Il Paradiso delle Signore. La domanda è: ci sarà ancora la contessa Adelaide?

Quello di Adelaide di Sant’Erasmo è uno dei personaggi più iconici de Il Paradiso delle Signore. Interpretata da Vanessa Gravina, nella soap di Rai 1 la bella contessa dagli occhi cerulei e dallo sguardo magnetico è la raffinata regina della mondanità milanese di metà anni’ 60. Figura paradossale, a cavallo tra passato e presente, solo all’apparenza Adelaide può sembrare quello che in fondo non è, cioè una fredda e ambiziosa donna di potere.

Tutto al contrario, la contessa ha un temperamento passionale e un cuore grande che la portano a prodigarsi in ogni modo – con tutte le leve a sua disposizione, che all’occorrenza sa manovrare molto bene – per tenere insieme una famiglia dove intrighi laceranti, veleni e cospirazioni sono all’ordine del giorno. In questa ultima stagione l’abbiamo vista decisamente più dolce del solito, impegnata nel per le inedito ruolo di madre con Odile, la figlia a lungo creduta perduta e infine ritrovata.

La dura – ma necessaria – legge delle soap impone però non solo di assicurare continuità alle trame, ma anche di introdurre novità. Lo spettatore va rassicurato , è vero. Ma deve anche essere attirato. E per tenere alta l’attenzione poche cose sono più efficaci di una clamorosa uscita di scena. Che ne sarà dunque della contessa Adelaide? Sarà presente anche ne Il Paradiso delle Signore 10?

Il Paradiso delle Signore 10, ci sarà ancora la contessa Adelaide?

Come noto la decima stagione de Il Paradiso delle Signore è già in cantiere da tempo. Viale Mazzini ha rapidamente confermato il period drama che anche quest’anno si è confermato uno dei fiori all’occhiello della rete ammiraglia. Lo dicono i numeri degli ascolti. Una media di quasi due milioni di spettatori giornalieri e uno share tra il 19 e il 21% (con punte del 23%). Appuntamento a metà settembre per i nuovi episodi.

Le riprese del ciclo da 160 puntate inedite del Paradiso 10 cominceranno entro fine maggio presso gli studi Videa di Roma. Tra i personaggi confermati, insieme a Umberto Guarnieri, Odile e Marcello Barbieri ci sarà anche l’amatissima contessa di Sant’Erasmo. Nessuna uscita di scena per lei dal cast della decima stagione, anche se per qualche settimana è stata assente dalle trame del nono capitolo della soap.

Gli appassionati ricorderanno certamente i gravi problemi di cuore che hanno tormentato Adelaide spingendola a partire con una scusa per Londra, su consiglio di un luminare amico di Umberto (l’unico a conoscere la verità sulle sue condizioni di salute). Poi il rientro a Milano e il malore che ha costretto Enrico a riprendere il camice del dottore per dedicarsi a un delicatissimo intervento chirurgico.

Il dottor Proietti è riuscito a salvare la contessa che prima della rischiosa operazione (il medico le aveva dato il 50% di possibilità di sopravvivere) ha rivelato a Umberto di essere il padre biologico di Odile. Risolti i suoi problemi di salute, Adelaide tornerà a essere protagonista delle trame anche nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Nulla esclude, tuttavia, che gli sceneggiatori non trovino anche stavolta qualche stratagemma per giustificare momentanee uscite di scena della contessa, così da consentire a Vanessa Gravina di dedicarsi anche ai suoi impegni a teatro.