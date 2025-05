Il Paradiso delle Signore nuova stagione: Tersigni costretto ad assentarsi

Il Paradiso delle Signore sta per andare in pausa estiva dalla programmazione Rai, ma non dalle riprese della soap, che invece cominceranno, probabilmente, da metà maggio. I fan sono attualmente concentrati sullo scoprire che cosa accadrà nel gran finale della soap opera, e soprattutto, si chiedono se il personaggio di Tancredi (interpretato da Flavio Parenti), sarà finalmente punito per le sue malefatte ai danni del Paradiso.

L’amata soap di Rai Uno tornerà a settembre, con nuove storie che ruotano attorno al grande magazzino milanese, e già sono arrivate le prime conferme, in merito agli attori che torneranno nella nuova stagione. Confermati, intanto, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Pietro Masotti, Danilo D’Agostino.

In molti si chiedono se prima o poi tornerà nella soap anche Alessandro Tersigni, nell’indimenticato ruolo di Vittorio Conti, proprietario del Paradiso delle Signore. L’uscita di scena di questo personaggio ha molto colpito i fan che, come detto, sperano possa tornare.

Tersigni, peraltro, ne Il Paradiso delle Signore 9, si era calato di nuovo nei panni di Vittorio Conti, solo per due puntate. Conti, infatti, aveva deciso di affrontare il suo nemico Tancredi Di Sant’Erasmo, dopo che aveva tentato di creare molti problemi alla sua compagna Matilde.

Tornando all’attore romano, non sarà presente nella nuova stagione del Paradiso. Ecco qual è il motivo.

Il Paradiso delle Signore 10, perché Alessandro Tersigni non ci sarà

Il grande assente, anche nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, sarà Alessandro Tersigni.

Da quanto si apprende, infatti, l’attore è impegnato sul set di una nuova fiction che andrà in onda in prime time su Canale 5. Stiamo parlando di Una nuova vita, la cui protagonista sarà un’altra attrice molto amata, Anna Valle.

Si tratta di un prodotto che vedremo sugli schermi a partire dalla stagione 2025/2026. La storia narra di una donna che dovrà affrontare un duro scandalo e che dovrà non solo mostrare grande resilienza, ma anche ricostruire, a poco a poco, il rapporto con suo figlio, che ha perso fiducia in lei.

Tersigni sarà dunque impegnato con questo nuovo importante progetto televisivo, per cui non sarà nella soap di Rai Uno. Tuttavia, non è escluso che Tersigni possa tornare a vestire i panni di Vittorio Conti anche in qualche puntata de Il Paradiso delle Signore 10, magari solo con un cameo.

È solo un’ipotesi, ovviamente, ma potrebbe anche starci, vista la sua presenza di passaggio anche in qualche puntata della soap di quest’anno.