Il signore degli anelli: trailer del film anime “The War of the Rohirrim” e della versione “fan made” creata con l’IA

Warner Bros. Pictures ha reso disponibile un primo trailer ufficiale di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, il nuovo film anime ambientato nella Terra di Mezzo diretto da Kenji Kamiyana (Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex).

Ambientato 183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim si concentrerà sulla storia e i retroscena del Fosso di Helm, raccontando il destino della Casa di Helm Hammerhand, il leggendario Re di Rohan.

Un attacco improvviso di Wulf, un astuto e spietato signore Dunlandiano in cerca di vendetta per la morte del padre, costringe Helm e il suo popolo ad un’ultima, audace resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg, una possente fortezza che in seguito diventerà nota come Fosso di Helm. Trovatasi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare la volontà di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato alla loro totale distruzione.

The Lord of the Rings The War of the Rohirrim – Primo trailer ufficiale in lingua originale

Kenji Kamiyana parla di Héra di Rohan, doppiata da Gaia Wise, il personaggio principale della storia:

Nell’animazione giapponese, non è raro che una protagonista femminile sia il personaggio principale, ma è più raro nei film live-action tratti da Il Signore degli Anelli. Il nostro film ha una forte protagonista femminile in Héra e la nostra storia è narrata dalla nobile figura di Tolkien Éowyn, quindi le donne sono molto ben rappresentate. Penso che ci siano molti fan a cui piace molto l’opera originale di Tolkien, quindi spero che quelle persone lo apprezzeranno. Realizzare questo film è stata una sfida divertente”.

Questo è il sesto adattamento animato della “Terra di Mezzo” di J.R.R. Tolkien, dopo: Lo Hobbit (cortometraggio del 1966 prodotto in fretta e furia e realizzato esclusivamente per preservare i diritti; Lo Hobbit (Produzione televisiva del 1977 di Arthur Rankin Jr. e Jules Bass); Il signore degli anelli (Lungometraggio cinematografico del 1978 di Ralph Bakshi, adatta i primi due libri); Il ritorno del re (Produzione televisiva del 1980 di Arthur Rankin Jr. e Jules Bass); Lo Hobbit (Produzione sovietica incompiuta del 1991).

La sceneggiatrice Philippa Boyens, che ha scritto i film live-action di Peter Jackson, ha dichiarato:

“Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” funziona per gli anime perché è guidato dai personaggi e contenuto nel suo mondo, due cose che funzionano magnificamente con la narrazione giapponese, e non c’è narratore migliore in questo mezzo di Kenji Kamiyama.

Il resto del cast vocale originale include Brian Cox nel ruolo di Helm Hammerhand, il re di Rohan, Luke Pasqualino nel ruolo di Wulf, Lorraine Ashbourne (Bridgerton di Netflix), Yazdan Qafouri (I Came By), Benjamin Wainwright (World on Fire di BBC One), Laurence Ubong Williams (Gateway), Shaun Dooley (The Witcher di Netflix), Michael Wildman (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Bilal Hasna (Sparks di BBC), Janine Duvitski (Benidorm di ITV) e Miranda Otto riprende il suo ruolo di Éowyn dai film di Peter Jackson.

“Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” uscirà nei cinema americani il 13 dicembre 2024.

Il signore degli anelli by Pixar Studios – Teaser Trailer generato con l’IA