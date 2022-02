In Search of Tomorrow: trailer e anticipazioni sul nostalgico documentario sulla fantascienza anni 80

Un trailer finale è stato rilasciato per un nuovo documentario intitolato In Search of Tomorrow, un nostalgico viaggio a ritroso nel tempo che esplora la bellezza dei film di fantascienza degli anni ’80, pellicole che ci hanno allietato e intrattenuto da bambini e adolescenti e che hanno contribuito a creare un immaginario pop che travalica ogni gap generazionale. Il nuovo trailer di oltre quattro minuti presenta un campione di interviste insieme a filmati di molti dei film più amati e popolari degli anni ’80.

Trama e cast

La trama ufficiale: In Search of Tomorrow è un viaggio nostalgico attraverso i film di fantascienza degli anni ’80, esplorandone l’impatto e l’attualità oggi, raccontato dagli artisti che li hanno realizzati e da coloro che sono stati ispirati a trasformare le loro visioni in realtà. Questo documentario sarà la nostra lettera d’amore ai film di fantascienza con cui siamo cresciuti; i film che hanno osato chiedere “e se?” e ci ha offerto una visione della tecnologia, della società e della cultura del futuro che allo stesso tempo ci ha deliziato, stupito e spaventato.

In Search of Tomorrow – Cast completo degli intervistati: Ivan Reitman, Clancy Brown, Sean Young, Wil Wheaton, Adrienne Barbeau, Catherine Mary Stewart, John Carpenter, Paul Verhoeven, Jenette Goldstein, Peter Weller, Nancy Allen, Carrie Henn, Dee Wallace, Shane Black, Melody Anderson, Barry Bostwick, Sam J. Jones, Kurtwood Smith, Mark Rolston, Deep Roy, Bruce Boxleitner, Ronny Cox, Sarah Douglas, Bill Duke, Billy Dee Williams, Alex Winter, Ike Eisenmann, Vernon Wells, Jesse Ventura, Lance Guest, Gedde Watanabe, Julie Brown, Joe Dante, Robert Rusler, Joey Cramer, Gene Simmons, Nick Castle, Matt Winston, Walter Koenig, Peter Hyams, Adam Nimoy, Ed Gale, Nicholas Meyer, Phil Tippett, Bob Gale, Randal Kleiser, Stewart Raffill, Mark A. Mangini, Mark Goldblatt, Dennis Muren, John Knoll, Brad Fiedel, John Dykstra, Steve De Jarnatt, Steve Johnson, Craig Safan, Harrison Ellenshaw, Ian Nathan, Oliver Harper, Corey Dee Williams, Gray Scott, Steven DeGennaro, William Sandell, Craig Miller, Timothy Cogshell, Angélique Roché, Eric Kurland, Drea Letamendi, Jason Lenzi e Kerry O’Quinn.

In Search of Tomorrow – trailer e video

Primo trailer in lingua originale pubblicato l’8 aprile 2021

Trailer finale in lingua originale pubblicato il 24 febbraio 2022

Curiosità

“In Search of Tomorrow” realizzato dal giornalista e regista David A. Weiner è una retrospettiva di cinque ore dei film di fantascienza degli anni ’80 con oltre 75 interviste ad attori, registi, sceneggiatori, esperti di effetti speciali e compositori.

Il regista David A. Weiner ha diretto anche i documentari In Search of Darkness (2019), In Search of Darkness: Part II (2020) e In Search of Darkness: Part III (2022), un’esplorazione dei film horror degli anni ’80 attraverso la prospettiva di attori, registi, produttori e artigiani degli effetti speciali che li hanno realizzati e il loro impatto sul cinema contemporaneo.

Alcuni dei film esplorati nel documentario includono Star Trek, Giochi Stellari, Bill & Ted, Navigator, Tron, Le ragazze della Terra sono facili, La donna esplosiva, Starman, Salto nel buio e molti altri.

Le musiche del documentario sono del compositore Weary Pines che ha musicato anche i documentari In Search of Darkness (2019), In Search of Darkness: Part II (2020) e la serie tv Good Bad Flicks (2021).

Il Blu-ray di “In Search of Tomorrow”, attualmente disponibile in pre-ordine e in vari formati, sarà rilasciato in lingua originale (con sottotitoli in inglese e spagnolo) sul sito di CreatorVC a partire dal 16 aprile 2022.

Selezione dei contenuti

Con cinque ore di approfondimenti tra cui scegliere, c’è l’imbarazzo della scelta. Ecco alcuni dei segmenti del film:

RoboCop – Il cast e la troupe, inclusi Peter Weller (Murphy/RoboCop), Nancy Allen (Agente Lewis), Ronny Cox (Jones), Kurtwood Smith (Clarence), Paul Verhoeven (Regista) e William Sandell (Scenografo) discutono del loro esperienze nella realizzazione del film e cosa significa per loro.

VFX – Le leggende degli effetti visivi di Industrial Light & Magic, tra cui Dennis Muren (direttore creativo, ILM) e il due volte premio Oscar John Dykstra (supervisore degli effetti fotografici speciali, Star Wars) spiegano l’arte visiva dietro alcune delle tue scene preferite in Star Trek, Star Wars e altro ancora. La discussione si sposta quindi sui primi usi della computer grafica, con i contributi di Nick Castle (Regista, Giochi Stellari) e Randal Kleiser (Regista, Navigator).

Flash Gordon – Sam J. Jones (Flash), Melody Anderson (Dale) e Deep Roy (Fellini) commentano i costumi oltraggiosi, l’ampia improvvisazione e il suo mix di dolcezza e cattiveria che hanno contribuito a trasformare Flash Gordon in un classico di culto.

Lo Space Shuttle – Walter Koenig (Chekov in Star Trek I-VI) e Wil Wheaton (Wesley Crusher in Star Trek: TNG) riflettono sulla loro reazione alla vista del primo Space Shuttle, Enterprise, mentre Nicholas Meyer (Regista, Star Trek II: The Wrath of Khan), Catherine Mary Stewart (attore, Giochi Stellari), Kerry O’Quinn (Editore, Starlog Magazine) e altri offrono un commovente tributo al Challenger Disaster.

Tron – Bruce Boxleitner (Alan/Tron in Tron) e Harrison Ellenshaw (Supervisore degli effetti visivi, Tron) discutono delle riprese di Tron e del suo uso pionieristico della CGI per creare il suo stile unico, comprese le riprese delle sequenze del ciclo di luce con solo un bastoncino come oggetto di scena!

Effetti Creature – A chi altro mancano il fascino e lo stile degli effetti pratici delle creature? I nostri esperti, tra cui Steve Johnson (il creatore di “Slimer” in Ghostbusters), l’artista VFX vincitore di Oscar Phil Tippett (L’impero colpisce ancora, RoboCop) e Matt Winston (co-fondatore, Stan Winston School) discutono della creazione di questi effetti, con ulteriori approfondimenti da parte degli attori coinvolti, tra cui Dee Wallace (Mary in ET) e Ed Gale (Howard e il destino del mondo).

Superman II – In questo segmento, Sarah Douglas (Ursa, Superman I & II) rivela la sua esperienza nella realizzazione di Superman II, incluso com’è stato girare le stesse sequenze con due registi diversi, prima con Richard Donner e poi con Richard Donner. Lester.

Aliens – Jenette Goldstein (Soldato Vasquez), Mark Rolston (Soldato Drake) e Carrie Henn (Newt) sono affiancati da Ian Nathan, autore del bestseller Alien Vault, mentre guardiamo alla realizzazione degli incredibili Aliens di James Cameron.

Foto e poster

