In the Lost Lands – Nelle terre perdute: primo trailer del nuovo action-horror di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich e Dave Bautista

Dal 7 marzo nei cinema americani con Vertical In the Lost Lands, un fantasy-horror d’azione diretto dallo specialista Paul W.S Anderson (Mortal Kombat, Punto di non ritorno, Resident Evil, Monster Hunter). Il regista porta sul grande schermo il racconto “Nelle terre perdute” di George R.R. Martin (Il trono di spade) e torna dietro la macchina da presa a sei anni dai due episodi diretti per Origin, serie tv fanta-horror su un gruppo di estranei che lottano per la sopravvivenza a bordo di un’astronave diretta verso un remoto pianeta.

Paul W.S. Anderson per l’occasione dirige per la prima volta Dave Bautista (Army of the Dead, Dune – Parte due, Bussano alla porta, My Spy – La città eterna) e torna a collaborare con la moglie Milla Jovovich (Il quinto elemento, Hellboy) dopo averla diretta nei sei film della saga campione d’incassi Resident Evil, nell’adattamento steampunk/clockpunk de I tre Moschettieri e più recentemente in Monster Hunter adattamento live-action dell’omonimo videogioco Capcom.

In the Lost Lands – Trama e cast

Una regina disperata per soddisfare il suo amore, fa una mossa audace, e manda la potente e temuta strega Gray Alys (Jovovich) nella spettrale natura selvaggia delle Terre perdute alla ricerca di un potere magico, dove la strega e la sua guida, il vagabondo Boyce (Bautista), devono superare in astuzia e combattere sia uomini che demoni.

Il cast include anche Arly Jover, Amara Okereke, Fraser James, Simon Lööf, Deirdre Mullins, Sebastian Stankiewicz, Tue Lunding, Jacek Dzisiewicz, Ian Hanmore, Eveline Hall, Kamila Klamut , Caoilinn Springall, Jan Kowalewski, Pawel Wysocki, Tomasz Cymerman e Nicolas Stone.

In the Lost Lands – Primo trailer ufficiale in lingua originale

George R.R. Martin in origine voleva che il racconto “In the lost lands” fosse il primo di una serie di storie incentrate su Gray Alys, che intendeva raccogliere e pubblicare in un unico volume, come ha fatto con la sua saga Il Viaggio di Tuf (Tuf Voyaging), un ciclo di racconti di fantascienza pubblicati originariamente in diverse sedi ed unificati dal loro comune protagonista, Haviland Tuf. Per vari motivi Martin non è mai riuscito a finire altri racconti con Gray Alys, ma se l’adattamento cinematografico si rivelasse un successo, Martin ha detto scriverà appositamente un nuovo racconto per realizzare un sequel.

Il regista W.S. Anderson parlando in precedenza del progetto ha dichiarato:

Con In the Lost Lands, abbiamo creato un film con uno stile visivo e una narrazione completamente unici che utilizzano tecnologie all’avanguardia per dare vita alla storia come mai prima d’ora. Quindi, per me è sempre stato importante che venisse visto sul grande schermo. Ecco perché non potrei essere più entusiasta che Vertical stia portando In the Lost Lands nei cinema americani.

George R.R. Martin ha definito l’adattamento cinematografico della sua storia per mano di Anderson: “oscuro, contorto e suggestivo, e molto divertente”.

Anderson ha scritto la sceneggiatura con Constantin Werner (The Pagan Queen, Dead Leaves) detentore dei diritti di “In the Lost Lands” e di altri due racconti di Martin: “The Lonely Songs of Laren Dorr” (“I canti solitari di Laren Dorr” pubblicato nell’antologia Le torri di cenere) e “Bitterblooms” (“Fioramari”). Werner in origine aveva pianificato di adattare tutti e tre i racconti in un unico film con Milla Jovovich che interpretava Gray Alys e Justin Chatwin nei panni di Boyce (nella lunga fase di sviluppo ruolo è stato offerto anche a Keanu Reeves e Nicolas Cage).

Il racconto originale e la raccolta “I re di sabbia”

“Nelle terre perdute” è un racconto incluso nell’antologia “I re di sabbia”, raccolta che include sette racconti e novelle di fantasy e fantascienza scritte da George R.R. Martin. Tra questi “I passeggeri della Night-flier”, racconto adattato nella serie tv Nightflyers (2018), cancellata dopo una sola stagione, e già portato sullo schermo nel 1987 con il film Misteriose forme di vita di Robert Collector.

Dei sette racconti raccolti in questo volume, due (il secondo e il terzo) sono autoconclusivi, uno (il settimo) è il primo episodio della sotto-serie di Dunk & Egg parte delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, e i rimanenti quattro si svolgono nell’universo narrativo dei Mille Mondi.

“La via della croce e del drago” (1979).

“Il drago di ghiaccio” (1980)

“Nelle terre perdute” (1982)

“Re della sabbia” (1979)

“I passeggeri della Nightflyer” (1980)

“Il fiore di vetro” (1986)

Il cavaliere errante (1998)

George R.R. Martin è ormai universalmente riconosciuto, grazie alle “Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”, come uno dei grandi maestri del fantasy. Ma la sua multiforme opera si estende ben al di là dei confini dei Sette Regni. Questa raccolta offre uno sguardo completo sul lavoro di uno scrittore che sa esplorare ogni genere, dall’horror alla fantascienza al racconto più classicamente fantastico, mantenendo il medesimo, personalissimo stile e riuscendo ad affrontare in modo originale e profondo tematiche sorprendentemente complesse. Oltre a “I Re della sabbia”, racconto tra fantascienza e horror, gli appassionati di Martin troveranno in questa raccolta alcuni dei suoi più noti testi brevi: “Nelle terre perdute”, favola nera che narra di un desiderio dalle conseguenze terribili, “I passeggeri della Night-flier”, cronaca del lungo viaggio di un’astronave dal variegato e misterioso equipaggio, “Il fiore di vetro”, quello donato a una fanciulla più vecchia del suo corpo, “II drago di ghiaccio”, nel quale una bambina si trova a cavalcare la più potente tra le creature, e “II cavaliere errante”, una sorta di prologo alle “Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” ambientato un secolo prima della celeberrima saga.

L’antologia di racconti “I re di sabbia” è disponibile su Amazon.

Il primo poster ufficiale del film