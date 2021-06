Stasera in tv: “Quel bambino non sarà mai tuo” su Rai 2

Cast e personaggi

Emmanuelle Vaugier: Genevieve Parker

Hannah Bamberg: Tracy McCann

Josh Ventura: Patrick Parker

Daniel Contois: Bobby

Susan Gallagher: Mrs. Cunningham

Tommi Rose: Julie Meyer

Owen Miller: Ed

Antoni Corone: Manager Motel

Laura Ault: Becca

Damián Romay: Segretaria della clinica

Sabina Mach: Maria

Jacobo Rispa: News Reporter

Omar Caraballo: Ufficiale d’arresto

Ellen Marguerite Cullivan: Donna d’affari nella sala d’attesa

Carol Saragusa. Infermiera praticante

Kane Schirmer: Agente di polizia

La trama

“Quel bambino non sarà mai tuo” racconta la storia di Tracy, una giovane ragazza in dolce attesa. Bobby, il padre del futuro bambino però è un ragazzo violento. Tracy, temendo di non riuscire a crescere un figlio da sola, decide di dare in affidamento il bambino che sta per nascere. Tramite un’agenzia entra in contatto con la famiglia Parker., ma i due coniugi, Genevieve e Patrick, si riveleranno essere due tipi piuttosto pericolosi.

Curiosità