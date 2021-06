Stasera in tv: “Inconceivable” su Rete 4

Cast e personaggi

Nicolas Cage: Brian

Faye Dunaway: Donna

Gina Gershon: Angela

Nicky Whelan: Katie

Natalie Eva Marie: Linda

Sienna Soho Baker: Maddie

Harlow Bottarini: Cora

Jonathan Baker: Barry

Hunter Bodine: Dr. Holland

James Van Patten: Dr. Weisman

Ele Bardha: Jake

Corrie Danieley: Monica Wheeler

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Brian

Ludovica Modugno: Donna

Barbara Castracane: Angela

Rossella Acerbo: Katie

Jessica Bologna: Linda

Fabio Gervasi: Jake

La trama

Una misteriosa giovane donna, Katie (Nicky Whelan), e sua figlia si trasferiscono in una nuova città per sfuggire al passato e fanno presto amicizia con Angela Morgan (Gina Gershon), madre di una bambina che desidera una famiglia più grande. Mentre le loro vite si intrecciano in modo intricato, Angela e suo marito, Brian, (Nicolas Cage), invitano Katie a vivere nella loro pensione per fare da tata alla loro figlia. Nel corso del tempo, l’amicizia tra le due donne si trasforma in una pericolosa ossessione quando Katie si affeziona eccessivamente alla figlia dei Morgan. Sopportando bugie e manipolazioni, Angela e Brian si rendono conto che la dolce Katie sta in realtà cercando di distruggere la loro famiglia dall’interno.

Curiosità

Il regista esordiente Jonathan Baker oltre che dirigere interpreta nel film il ruolo di Barry.

Gina Gershon e Nicolas Cage tornano a condividere lo schermo a 20 anni da Face/Off (1997).

Inizialmente, Lindsay Lohan doveva recitare in questo film, ma alla fine è stata sostituita. Il 14 settembre 2016, il regista Jonathan Baker ha twittato “Lindsay Lohan – Ho combattuto per lei fino alla fine. Purtroppo lo studio ha l’ultima parola e semplicemente non volevano andare in quella direzione”. Lindsay Lohan aveva annunciato il film al Sundance Film Festival rivelando che lo avrebbe prodotto e interpretati, e che le riprese sarebbero iniziate a marzo.

“Inconceivable” è stato ritardato numerose volte e non aveva ancora terminato le fasi di pre-produzione al momento della sua uscita iniziale pianificata.

“Inconceivable” è il terzo film insieme per Nicolas Cage e Nicky Whelan dopo Cane mangia cane (2016) e Left Behind (2014).

Il film segna il debutto cinematografico di Natalie Eva Marie.

Lindsay Lohan ha annunciato il film al Sundance Film Festiva affermando che lo avrebbe prodotto e interpretato e annunciando il via alle riprese per il successivo marzo.

Le musiche originali di “Inconceivable” sono di Kevin, Dean e Sean Kiner, padre e figli musicisti e compositori. Dean & Sean all’epoca esordienti hanno poi musicato la serie tv Single Parents; mentre il veterano Kevin ha invece una lunga lista di crediti tra cui musiche per il live-action Wing Commander – Attacco alla Terra, il direct-to-video Tremors 3 – Ritorno a Perfection e la serie tv animata Star Wars Rebels.



