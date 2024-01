Infestation 88: trailer del videogioco horror con protagonista un Topolino da incubo

Il Topolino / Mickey Mouse di “Steamboat Willie” in una versione da incubo nel nuovo videogioco horror Infestation 88.

Steamboat Willie, progetto di Walt Disney che ha visto l’esordio nel 1928 di Topolino e Minni è diventato di pubblico dominio quest’anno, e l’imminente videogioco horror Infestation 88, che potremmo descrivere come “Five Nights at Freddy’s incontra Ghostbusters”, ha reinventato quel primo Topolino come un antagonista da incubo.

“Infestation 88” sviluppato da Nightmare Forge è un gioco horror cooperativo in cui giochi nei panni di un disinfestatore molto particolare, specializzato in infestazioni di origine sovrannaturale causate da versioni distorte di personaggi classici e leggende metropolitane.

Nell’anno 1988, quella che si pensava fosse un’epidemia di roditori in varie località si trasformò in qualcosa di molto più sinistro.

Infestation 88 – Il trailer ufficiale

Il sito IGN aggiunge qualche dettaglio interessante sul gameplay: “A volte dovrai combattere, a volte dovrai scappare e a volte dovrai nasconderti in un armadietto. Puoi posizionare trappole e utilizzare telecamere a circuito chiuso per cercare di stare un passo avanti rispetto all’infestazione, e la disposizione degli oggetti è casuale per mantenere le partite divertenti.”

In “Infestation 88”, i giocatori esploreranno luoghi unici e scopriranno la storia dietro l’origine di ogni infestazione. Trova i mezzi per accedere e sbloccare nuove aree. Usa le telecamere per tenere d’occhio l’attività. Mantenere l’alimentazione per abilitare diversi sistemi. Trovare la fonte a tutti i costi.

Utilizzerai una varietà di attrezzature di sterminio per domare l’epidemia. Sradica tutti i nidi e i mostruosi demoni in agguato ovunque. Corri quando puoi, nasconditi, aiuta i tuoi amici: ma non cadere vittima della diffusione dell’infestazione.

I giocatori dovranno affrontare ed eliminare un’entità orribile, con ogni episodio contenente un personaggio classico distinto o una leggenda metropolitana responsabile dell’infestazione.

L’esperienza di gioco sarà diversa ogni volta che giocherai poiché ci sarà un’organizzaione degli oggetti casuale, IA imprevedibile e una varietà di impostazioni personalizzate per modificare la tua esperienza.

“Infestation 88” è disponibile in “Accesso Anticipato” su Steam.

Livelli a tema ispirati a Steamboat Willie sono presenti nei videogiochi: Topolino e le sue avventure (1994), Kingdom Hearts II (2005) ed Epic Mickey (2010). Il cartone animato è presente in Disney’s Magical Mirror Starring Mickey Mouse e una versione a 8 bit di quel primo Topolino fa capolino anche nel film d’animazione Ralph Spaccatutto.

Steamboat Willie – Il cortometraggio Disney