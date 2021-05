Disponibili trama ufficiale e una locandina di Infinite, un action fantascientifico con protagonista Mark Wahlberg in uscita negli Stati Uniti in streaming e su Paramount + il 10 giugno.

Il film è descritto come “un adrenalinico film d’azione fantascientifico che approfondisce il concetto di reincarnazione attraverso immagini spettacolari e personaggi ricchi di sfumature che devono usare i ricordi e le abilità delle vite passate per garantire il futuro”.

La trama ufficiale: Per Evan McCauley (Mark Wahlberg), abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che non ha mai visitato tormentano la sua vita quotidiana. Automedicato e sull’orlo di un esaurimento nervoso, Evan viene cercato da un gruppo segreto che si fano chiamare “Infiniti” e che gli rivela che i suoi ricordi possono essere reali, ma provengono da più vite passate. Gli Infiniti portano Evan nel loro mondo straordinario, dove pochi dotati hanno la possibilità di rinascere con i loro ricordi e le conoscenze accumulate nel corso dei secoli. Con segreti critici sepolti nel suo passato, Evan deve lavorare con gli Infiniti per sbloccare le risposte nei suoi ricordi in una corsa contro il tempo per salvare l’umanità da uno di loro (Chiwetel Ejiofor) che cerca di porre fine a tutta la vita per fermare ciò che vede come il ciclo maledetto e infinito della reincarnazione.