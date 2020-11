Insert Coin: trailer del documentario sull’icona dei videogiochi arcade Midway Games

Disponibili un trailer e una locandina per Insert Coin, un nuovo documentario sulla storia dei videogiochi che ripercorre ascesa e caduta di Midway Games, un iconico studio di sviluppo videgiochi che come recita la tagline “ha conquistato il mondo un quarto di dollaro alla volta”.

Insert Coin: The Midway Chronicles è l’incredibile storia dietro le quinte di uno delle più grandi società di sviluppo di videogiochi di tutti i tempi. Guidata dal “padrino dei videogiochi” Eugene Jarvis, la società ha aperto la strada al concetto del gaming live-action, dando il via ad un nuovo boom arcade distribuendo in occidente classici come Space Invaders, Pac-Man, Burger Time e Galaga e incassando miliardi di dollari lungo la strada sviluppando grandi successi come Ms. Pac-Man, NBA Jam e l’immarcescibile Mortal Kombat sulla cresta dell’onda da quasi trent’anni. Attraverso interviste intime e spesso esilaranti con le persone che erano lì, assistiamo a come un un piccolo gruppo affiatato di amici ha contribuito ad un successo di livello superiore e come ne hanno affrontato le emozionanti conseguenze.

La trama ufficiale:

Eugene Jarvis, il creatore dei classici videogiochi degli anni ’80 come Defender e Robotron, torna nell’industria negli anni ’90. Nel processo, mette insieme una squadra che apre la strada al concetto di portare l’azione dal vivo nei videogiochi, dando il via a una nuova era nelle sale giochi. La tecnologia si trasforma in enormi successi come Mortal Kombat e NBA Jam e presto la squadra inizia a conquistare il mondo. Quello che era iniziato come un piccolo gruppo affiatato inizia ad affrontare il successo e alla fine l’ascesa della tecnologia di consumo domestico.

Nel 2009 Midway Games è costretta a dichiarare il fallimento e viene acquisita da Warner Bros. Interactive Entertainment per 49 milioni di dollari. Divenuto parte di Warner Bros. Interactive Entertainment lo studio è stato poi rinominato WB Games Chicago in prima battuta e dal giugno 2010 diventa NetherRealm Studios, i responsabili della serie Injustice.

“Insert Coin” è diretto da Joshua Y. Tsui che ha debuttato alla regia dopo aver lavorato come designer / programmatore di videogiochi e aver prodotto il documentario The Lost Arcade. “Insert Coin” ha debuttato negli Stati Uniti in virtuale e lo scorso 25 novembre.