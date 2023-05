Stasera in tv: “Intemperie” su Rai 4

Intemperie (Out in the Open), su Rai 4 il quarto film del regista Benito Zambrano (Pane al limone con semi di papavero), basato sull’omonimo romanzo di Jesús Carrasco, un’opera capace di ibridare il western e la denuncia storico-sociale.

Intemperie – Cast e personaggi

Luis Tosar: Pastore

Luis Callejo: Caposquadra

Jaime López: Niño

Vicente Romero: El Triana

Kandido Uranga: El Viejo

Juanjo Pérez Yuste: El Segovia

Adriano Carvalho: El Portugués

Manolo Caro: Tullido

Paz de Alarcón: La Madre

Elisa López Pinilla: La Sorella

Juanan Lumbreras: Il Padre

Yoima Valdés: Madre Famiglia Povera

María Alfonsa Rosso: Guardia

Carlos Cabra: Autista del bus

Miguel Flor De Lima: Labriego

Intemperie – Trama e trailer

Protagonista della vicenda è un ragazzino che nella Granada del primo dopoguerra spagnolo, scappa dai campi di lavoro forzato. Braccato, incontrerà la complicità dell’ultimo uomo libero in quelle terre (Luis Tosar), un ex soldato che, nonostante l’orrore della guerra civile, conserva ancora un granello di umanità.

Curiosità sul film

Il film è una coproduzione Spagna-Portogallo.

Benito Zambrano (La voce taciuta, Pane al limone con semi di papavero) dirige “Intemperie” da una sua sceneggiatura scritta con Daniel Remón (serie tv Storie per non dormire) & Pablo Remón (serie tv La Ruta)) basata sul romanzo di Jesús Carrasco.

Il film ha vinto due premi Goya 2020: alla Miglior sceneggiatura non originale e alla miglior canzone originale.

Per imparare ad interagire con gli animali, l’attore che interpreta il pastore (il tre volte vincitore del premio Goya Luis Tosar), è stato addestrato da un pastore locale che ha finito per fare da controfigura per le scene con il suo gregge e il suo cane (anch’esso finito nel film), nonché consulente tecnico per l’intero film. La casa dove vive il disabile nel film è, infatti, dove vive quel pastore locale, Ángel Martínez.

La piccola fermata del treno e i binari malconci che compaiono in una scena importante del film sono stati costruiti appositamente per le riprese, si trovano in una strada normale dove effettivamente passano le auto. Nemmeno la chiesa accanto alla stazione avveva il piccolo recinto che la circonda.

Il sito web turistico della regione in Spagna in cui è girato (Granada, nell’Andalusia orientale) offre una pista ciclabile lunga 76 km che tocca la maggior parte delle location del film.

Epilogo/Dedica: “A todos los enseñan a perdonar” (A tutti coloro che insegnano a perdonare).

La sinossi ufficiale del romanzo: Rannicchiato sul fondo di un nascondiglio, un bambino ascolta le grida degli uomini che lo cercano. Quando se ne vanno, davanti a lui si apre una pianura sconfinata e arida, che dovrà attraversare se vorrà allontanarsi una volta per tutte da ciò che lo ha indotto a fuggire. Una notte il suo cammino incrocia quello di un vecchio capraio e da quel momento per entrambi nulla sarà più lo stesso. Un bambino, un capraio, un ufficiale di giustizia: è tutto così scarno e essenziale in questo romanzo da assumere una dimensione mitica; una storia commovente che è solo la superficie di un oceano profondo, oscuro e carico di suggestioni, al cui centro si staglia la figura di un bambino in fuga. Un racconto senza tempo, ambientato in un luogo legato alle radici mediterranee e alla memoria di tutti noi, che fa tornare il lettore bambino. Un romanzo che parla all’essere umano con acume e profondità; un protagonista unico che riesce a mantenere la sua purezza. Una storia universale.

