Io e il Secco: trailer del film d’esordio di Gianluca Santoni premiato ad Alice nella Città 2023 (al cinema)

Il 23 maggio 2024 esce nelle sale, distribuito da Europictures, Io e il Secco, opera prima di Gianluca Santoni interpretato da Andrea Lattanzi e Francesco Lombardo.

Io e il Secco – Trama e cast

Il film racconta di Denni (Francesco Lombardo), dieci anni e una missione da compiere: salvare sua madre dalla violenza di suo padre. Piccolo è, da solo non ce la può fare. Decide di chiedere aiuto a uno che la gente la uccide di mestiere: un super-killer. La persona scelta è Il Secco (Andrea Lattanzi), che non è un criminale, ma un innocuo sbandato con un disperato bisogno di soldi, che finge di accettare l’incarico, ma solo per derubare il padre del bambino. L’incontro tra Denni e Il Secco dà vita a un’avventura che oscilla tra dramma e commedia, un buddy movie ad altezza bambino, in bilico tra la fantasia e una realtà anche troppo cruda. I due vivranno un’esperienza che li porterà a interrogarsi sul senso dell’essere uomini, e sulla paura e il mistero che unisce e separa padri e figli.

Il cast include anche Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti, Swamy Rotolo, Zoe Trevisan, Alessandro Bernardini, Lanfranco Vicari e Simone Plazzi.

Io e il Secco – Il trailer ufficiale

Gianluca Santoni dirige “Io e il Secco” da una sua sceneggiatura scritta con Michela Straniero

Io e il Secco, realizzato col contributo del MIC – Ministero della Cultura e con il sostegno della Regione Emilia- Romagna attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission, ha vinto ad Alice nella Città 2023 la Menzione speciale ‘The Hollywood Reporter Roma – Uno sguardo sul Futuro’ per la regia, con questa motivazione: “Per il segno già così sicuro, per le inquadrature che denotano personalità e una continuità stilistica con la tradizione più alta del cinema italiano, con l’augurio di proseguire la sua ricerca, e l’attesa per i suoi prossimi passi”.

Fotografia di Damjan Radovanović / Montaggio di Desideria Rayner / Musiche di DADE / Scenografie di Nicola Bruschi / Casting Chiara Natalucci (U.I.C.D.) / Aiuto Regia Gianluca Zonta / Organizzazione generale Maria Martinelli per KAMERA FILM / Direttore di produzione Tommaso Furi / Costumi di Beatrice Giannini / Trucco e acconciature di Tarita Castellari. Il film è prodotto da Ines Vasiljević, Stefano Sardo. Coprodotto da Katarina Prpić, Danijel Pek. Produttrice associata Pilar Saavedra Perrotta. Una produzione NIGHTSWIM con RAI CINEMA

Gianluca Santoni – Note biografiche

Gianluca Santoni nasce nel 1991 a Fermo. Dal 2013 al 2015 frequenta il corso di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. In questo periodo gira lo spot Col cibo non si scherza e alcuni cortometraggi, tra cui il suo corto di diploma: Gionatan con la G vincitore del Cinemaster Universal, assegnato in collaborazione con SNGCI, ai Nastri d’Argento 2017. Questo premio gli permette di frequentare un breve master agli Studios della Universal Pictures di Los Angeles. Nello stesso anno scrive il soggetto del film Io e il Secco, con il quale vince il Premio Solinas come miglior soggetto, con la sceneggiatrice Michela Straniero. Nel 2018 scrive il cortometraggio Indimenticabile che gira nel 2019 e si aggiudica numerosi premi in Italia e nel mondo. Scrive la sceneggiatura del cortometraggio Non se po’ scappà, con la quale si aggiudica il Premio Rodolfo Sonego 2021.

Note di regia

Secco e Denni sono come due fratelli che hanno rifiutato il modello paterno, e ora sono persi, inconsapevolmente alla ricerca di un nuovo modo di essere uomini. I due protagonisti sono una coppia che ha a che fare un ventaglio di emozioni ricco di sfumature. Sono due personaggi molto diversi, ma le caratteristiche di uno riecheggiano nell’altro. Con loro ho voluto recuperare la grande capacità del cinema italiano di raccontare il dramma anche attraverso l’ironia, ma con uno sguardo attuale e personale. Ho voluto raccontare la rabbia di chi è imprigionato in certe condizioni, e la tenerezza, che nonostante tutto sopravvive. Per dar vita al Secco ho pensato ad Andrea Lattanzi perché è un attore capace di accedere sia toni seri che leggeri, avvicinando il personaggio a se stesso per viverlo quasi senza alcun filtro. Il piccolo Francesco che interpreta Denni è stato invece il frutto di una lunga ricerca. Quello che mi ha convinto è stata la potenza del suo sguardo capace di essere adulto e bambino, dolce e arrabbiato. L’amicizia nata tra Andrea e Francesco è stata determinante per raccontare il calore e l’empatia. Portando lo spettatore ad altezza di bambino, abbiamo trattato il tema della violenza senza fare sconti, ma evitando uno sguardo morboso o retorico. In questo film la violenza domestica non viene mai mostrata, eppure la sua presenza è chiara per noi spettatori, come lo è per il piccolo protagonista. E proprio come lui vorremmo fare qualcosa per fermarla, ma ci sentiamo piccoli e deboli. Guardare il mondo con gli occhi di Denni per me vuol dire non banalizzare, ma riconoscere ai bambini una complessità di pensiero. Assieme a lui scopriamo come la violenza possa essere la più terribile delle eredità, ma evitarla è possibile e necessario. [Gianluca Santoni]

Io e il Secco – La colonna sonora

Per il film d’esordio di Gianluca Santoni, Davide Pavanello , in arte Dade , firma la sua prima colonna sonora originale. Prima bassista dei Linea 77 e poi nella band di Salmo, Dade è un produttore che si muove con agilità fra i generi.

Gianluca Santoni parla della nuova versione di “Sere Nere” come perfetta sintesi del film stesso: È esattamente quello che abbiamo fatto. Abbiamo scelto questo pezzo iconico che ha quella forza ed è capace di trasmettere rabbia, sofferenza ma anche ironia, oltre alla capacità di commuovere. Volevamo una canzone che contenesse diversi temi e che allo stesso tempo fosse popolare e riconoscibile ma non così utilizzata nel mondo del cinema.

, in arte , firma la sua prima colonna sonora originale. Prima bassista dei Linea 77 e poi nella band di Salmo, Dade è un produttore che si muove con agilità fra i generi. È esattamente quello che abbiamo fatto. Abbiamo scelto questo pezzo iconico che ha quella forza ed è capace di trasmettere rabbia, sofferenza ma anche ironia, oltre alla capacità di commuovere. Volevamo una canzone che contenesse diversi temi e che allo stesso tempo fosse popolare e riconoscibile ma non così utilizzata nel mondo del cinema. La soundtrack include anche un classico della musica italiana, Sere Nere di Tiziano Ferro, re-interpretata in chiave intimista dai Santi Francesi, il duo vincitore di XFactor.