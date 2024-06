Uno Rosso: primo trailer italiano della commedia d’azione natalizia “Red One” con Dwayne Johnson e Chris Evans

Da Amazon MGM Studio arriva Uno Rosso (Red One), una nuova commedia d’azione natalizia in arrivo nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures a novembre 2024.

Dopo che Babbo Natale (JK Simmons) – nome in codice: UNO ROSSO – viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale.

Il cast include anche Lucy Liu, Bonnie Hunt, Samantha Benson, Marti Matulis, Jeff Chase, Gissette Valentin, Kiernan Shipka, Mary Elizabeth Ellis, Nick Kroll, con Kristofer Hivju nei panni del Krampus e Bonnie Hunt nei panni della signora Claus.

Uno Rosso – Il trailer ufficiale italiano

Johnson in precedenza aveva descritto via Instagram il film come “Hobbs incontra Miracolo nella 34esima strada”.

La nostra @sevenbucksprod sta collaborando con @AmazonStudios per offrire a voi e alle vostre famiglie un film evento globale originale chiamato RED ONE. Una nuova svolta nella nostra MITOLOGIA DI NATALE e la creazione del più divertente UNIVERSO DELLE FESTE che puoi immaginare. Immagina HOBBS incontra MIRACOLO SULLA 34ESIMA STRADA. Il nostro sceneggiatore di RED ONE è uno dei più grandi sceneggiatori d’azione di tutti i tempi, Chris Morgan. Chris ha scritto FAST 5 (il mio film preferito di Fast & Furious), FAST 6, FAST 7, FAST 8 e HOBBS & SHAW! Grande mahalo ai nostri partner Jen Salke e al suo affamato team di @AmazonStudios per avere un’ambizione globale condivisa di offrire la nostra storia di Natale originale alle famiglie di tutto il mondo. E infine, c’è solo una persona che può dirigere RED ONE e portare quel mana di Natale unico, l’avventura epica e il DIVERTIMENTO nel film…Quell’annuncio in arrivo! Il Natale è il mio periodo preferito dell’anno e non potevo non fare questo film per voi e le vostre famiglie. Sono sicuro che questo film sarà molto divertente e sarà interessante se finirà per diventare un grande classico delle vacanze. Questo è quello che stanno realizzando!

Il film è diretto da Jake Kasdan (i film di Jumanji), scritto da Chris Morgan sceneggiatore di diversi capitoli della saga Fast & Furious, incluso lo spin-off Hobbs and Shaw che ha visto protagonista The Rock al fianco di Jason Statham, da una storia di Hiram Garcia partner di produzione di Dwayne Johnson dal 2012 con L’isola misteriosa fino ai più recenti Red Notice, Black Adam, Jungle Cruise e Skyscraper. Garcia ha un solo altro credito come autore, come autore di un episodio della serie tv Young Rock.

Jake Kasdan oltre ad aver diretto Dwayne Johnson nei due nuovi film di Jumanji (“Benvenuti nella giungla” e “The Next Level”), in precedenza ha esordito nel 2002 con la commedia Orange County e poi diretto Cameron Diaz e Jason Segel prima in Bad Teacher – Una cattiva maestra (2011) e poi in Sex Tape – Finiti in rete (2014).

“Uno Rosso” è prodotto da Hiram Garcia, Dwayne Johnson & Dany Garcia (Seven Bucks Production), Chris Morgan (Chris Morgan Production), Jake Kasdan (The Detective Agency) e Melvin Mar.