Stasera in tv: “Jungle Cruise” con The Rock su Rai 2

Jungle Cruise, su Rai 2 il film d’avventura di Jaume Collet-Serra (Black Adam) con Dwayne Johnson, alla sua quarta collaborazione con Disney dopo Cambio di gioco, Corsa a Witch Mountain e Oceania ed Emily Blunt, che per Disney ha riportato sul grande schermo l’iconica Mary Poppins.

Jungle Cruise – Cast e doppiatori

Dwayne Johnson: Francisco Lopez de Heredia / Frank Wolff

Emily Blunt: dott.ssa Lily Houghton

Jack Whitehall: MacGregor Houghton

Édgar Ramírez: Lope de Aguirre

Jesse Plemons: Principe Joachim di Prussia

Paul Giamatti: Nilo Nemolato

Andy Nyman: Sir James Hobbs-Cunningham

Quim Gutiérrez: Melchor

Veronica Falcón: Sam

Dani Rovira: Sancho

Simone Lockhart: Anna

Doppiatori italiani

Saverio Indrio: Francisco Lopez de Heredia / Frank Wolff

Domitilla D’Amico: dott.ssa Lily Houghton

Emanuele Ruzza: MacGregor Houghton

Diego Suarez: Lope de Aguirre

Edoardo Stoppacciaro: Principe Joachim di Prussia

Massimo Rossi: Nilo Nemolato

Franco Mannella: Sir James Hobbs-Cunningham

Emanuela Baroni: Sam

Jungle Cruise – Trama e trailer

Jungle Cruise è ambientato all’inizio del XX° secolo e segue una corsa avventurosa e da brivido lungo l’Amazzonia in compagnia di Frank Wolff (Johnson), rude ma bonario capitano di un battello fluviale e l’intrepida scienziata e ricercatrice Dr. Lily Houghton (Blunt). Lily viaggia da Londra, in Inghilterra, alla giungla amazzonica e si rivolge ai discutibili servizi di Frank per guidarla a valle a bordo de “La Quila”, la sua barca sgangherata ma fascinosa. Lily è determinata a scoprire un albero antico con capacità di guarigione senza precedenti, che possiede il potere di cambiare il futuro della medicina. Spinto in questa epica ricerca insieme, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze sovrannaturali, tutti in agguato nella bellezza ingannevole della lussureggiante foresta pluviale. Ma man mano che i segreti dell’albero perduto si disvelano, la posta in gioco diventa ancora più alta per Lily e Frank e il loro destino – e quello dell’umanità – è in bilico.

Il nostro commento

“Jungle Cruise” è un’avventura a tinte fantasy basata sulla classica e omonima attrazione di Disneyland e bisogna ammettere che nonostante durante il rutilante viaggio si provi una forte sensazione di già visto, l’accoppiata Dwayne Johnson / Emily Blunt funziona a meraviglia e lo humour che pervade l’intera pellicola fa di “Jungle Cruise” un altro centro per la Disney. Il film sciorina un’atmosfera alla “Jumanji” con una ricca fauna e creature sovrannaturali realizzate in un profluvio di CG che rievoca scene di un’altra famosa attrazione Disney approdata sul grande schermo: Pirati dei Caraibi, vedi la maledizione della Perla Nera o il Dave Jones e il suo “viscido” equipaggio dell’Olandese Volante. Al mix va aggiunta la scoppiettante colonna sonora di James Newton Howard e alcune sfumature “horror” che rendono la messinscena intrigante anche per un pubblico più variegato rispetto al consueto target “per famiglie”.

Curiosità sul film

Il regista Jaume Collet-Serra (Black Adam) ha citato il classico La regina d’Africa (1951) tra le fonti d’ispirazione del film e Indiana Jones per il personaggio di Dwayne Johnson.

I produttori del film includono Dany Garcia (Jumanji: Benvenuti nella giungla) di Seven Bucks Productions e Hiram Garcia (Hobbs & Shaw), insieme a John Davis e John Fox (Game Night), Douglas C. Merrifield (The Shallows) e Scott Sheldon (Baywatch).

Come “ La casa dei fantasmi ” e i film “Pirati dei Caraibi”, questo film è ispirato ad un’attrazione di Disneyland. Originariamente chiamata “Jungle River”, l’attrazione porta i visitato in un giro in barca attraverso un fiume che in qualche modo collega le giungle dell’Africa, dell’Asia e del Sudamerica, oltre alle rappresentazioni animatroniche di animali selvatici. La corsa è arricchita dai membri del cast (o “skipper”) che pilotano le barche e fanno battute banali, come quelle che Frank sciorina nel film.

Frank si definisce uno “skipper”. Questo è il titolo dato ai membri del cast Disney che fungono da guide turistiche nei parchi. Famosi ex skipper includono Kevin Costner e John Lassiter.

Ci sono diversi elementi dell’attrazione del parco presenti nel trailer. Il più notevole è la gag “sul retro del muro d’acqua” che la maggior parte dei membri del cast usa durante l’attrazione.

La punta della freccia è stata scoperta dal “Dr. Albert Falls”. Questo è un riferimento ad una battuta spesso usata dagli skipper durante l’attrazione del parco a tema: “Queste sono le famose cascate Schweitzer, chiamate così per il loro scopritore: il Dr. Albert Falls”.

Il film è stato descritto come simile a La regina d’Africa, il film con Humphrey Bogart-Katherine Hepburn che ha ispirato Walt Disney a costruire la crociera nella giungla a Disneyland.

Nel 2011 Tom Hanks e Tim Allen erano in trattative per recitare in una diversa versione del progetto.

Il capo della tribù di indigeni Sam (Veronica Falcon) nell’attrazione originale dei Parchi Disney è un uomo. Nel film ad un certo punto la vediamo indossa un cappello a cilindro proprio come il personaggio dell’attrazione.

Quando Lily sta cercando di recuperare la punta di freccia dalla stanza del restauro, uno dei ricercatori sta raschiando i cirripedi da un cannone navale, un cenno alla Perla Nera, il veliero della serie “Pirati dei Caraibi”.

Nel primo atto, Frank è l’unico personaggio che pronuncia correttamente ‘Lágrimas de Cristal’, sottolineando la prima sillaba invece della seconda.

Durante un’intervista, Dwayne Johnson ha proposto l’idea di far dirigere questo film a Patty Jenkins. L’idea gli è venuta dopo aver visto una pre-proiezione privata di Wonder Woman (2017) presso i Warner Bros. Studio, poiché Johnson è rimasto colpito dal suo lavoro sul film. A Jenkins alla fine non è stata offerta la posizione.

La Disney ha riaperto una versione aggiornata della corsa Jungle Cruise a Disneyland (Anaheim, California) due settimane prima dell’apertura del film, rimuovendo le raffigurazioni di africani che erano state considerate razziste. L’attrazione verrà riproposta anche al Disney World di Orlando, in Florida.

“Jungle Cruise” è il quarto film Disney di Emily Blunt.

Emily Blunt originariamente rifiutò il ruolo di Lily due volte a causa dello stress accumulato lavorando consecutivamente su Il ritorno di Mary Poppins (2018) e A Quiet Place II (2020). Il regista Jaume Collet-Serra è volato a New York per incontrare la Blunt e spiegarle perché la volevano per il ruolo. Ha anche portato con sé un messaggio video di Dwayne Johnson (in qualità di produttore) in cui parlava del ruolo e del suo desiderio di lavorare con lei, video che Johnson aveva registrato la sera prima. Quel video alla fine la convinse ad accettare il ruolo. Gli altri produttori e persino Sean Bailey, il capo della produzione live-action della Disney, avevano già provato a farle appello per il ruolo, ma non avevano ricevuto risposta.

C’è un’attrazione da crociera nella giungla anche al Disney World di Orlando, in Florida, che è stata utilizzata in un libro della serie Cotton Malone dell’autore Steve Berry.

Il film è ambientato in Sudamerica, mentre l’attrazione di Disneyland è ambientata in Africa.

Il principe Joachim (Jesse Plemons) è realmente esistito. Nel film viene ucciso durante un confronto con Lily e MacGregor, ma nella vita reale morì suicida nel 1920.

Lo studio aveva cercato a lungo di realizzare un film basato sull’attrazione sin dall’uscita di La maledizione della prima luna (2003), ma non riusciva a trovare i produttori giusti per il progetto. Anche dopo che i produttori John Davis e John Fox hanno iniziato a svilupparlo nel 2015, hanno provato a girare attorno al progetto alla ricerca di partner di produzione per un po’ di tempo finché Dwayne Johnson, che è un fan dell’attrazione, si è interessato, dando successivamente il via alla produzione. .

La punta della freccia è stata scoperta dal “Dr. Albert Falls”. Questo è un riferimento a una battuta spesso usata dagli skipper durante il giro nel parco a tema: “Queste sono le famose cascate Schweizer, chiamate così dal loro scopritore: Dr. Albert Falls”.

L’abbigliamento che Frank Wolff indossa sulla sua barca è molto simile a quello che indossa Charlie Allnut ne La regina d’Africa (1951). Questo è intenzionale, il film di Bogart ha avuto una forte influenza sul giro della Jungle Cruise a Disneyland. Era anche uno dei film preferiti di Walt Disney. La regina d’Africa (1951) è stato realizzato come pellicola indipendente e originariamente distribuito dalla United Artists.

Il personaggio di Emily Blunt si chiama Lily Houghton. Il nome completo di Katharine Hepburn è Katharine Houghton Hepburn. L’attrice ha una forte influenza sul film perché ha recitato in La regina d’Africa (1951). Ci sono molte somiglianze tra le due attrici.

Uno scherzo ricorrente di Frank con Lily è soprannominarla “Pantaloni” per la sua tenacia nell’indossare i pantaloni. Si rivolge non solo alla norma sociale dell’epoca secondo cui le donne non dovrebbero indossare i pantaloni, ma anche a Katharine Hepburn, una delle prime donne di Hollywood che sfidò le convenzioni del suo tempo indossando i pantaloni.

Emily Blunt e Jack Whitehall sono cresciuti nella stessa zona di Londra, solo a due strade di distanza. Questo, tuttavia, segna la prima volta che i due si incontrano.

Lope de Aguirre (una persona reale che in realtà si era persa in Amazzonia) è già stata rappresentata nel cinema, in particolare nel film Aguirre furore di Dio (1972). La produzione di quel film è stata leggendariamente estenuante, con il regista Werner Herzog che ha addirittura puntato una pistola contro l’attore Klaus Kinski (che interpretava Lope de Aguirre) e uno degli abitanti del posto si è offerto di ucciderlo. Quindi, quando i realizzatori hanno optato per un cattivo tedesco, hanno dato al principe Joachim il tono lento, quasi piacevole dell’accento di Herzog.

La società accademica in cui si svolgono la prima e l’ultima scena del film è almeno un parziale riferimento all'”easter egg” dell'”Adventurers Club” di Downtown Disney Pleasure Island, ora chiuso. La targa sulla facciata dell’edificio include “Adventurers Club” nel nome e il disordine di manufatti riecheggia l’arredamento della clubhouse dell’Adventurers Club.

Anche se interpretano solo ruoli secondari come due degli scagnozzi di Aguirre, sia Dani Rovira che Quim Gutiérrez sono attori molto conosciuti in Spagna, entrambi protagonisti di molti film campioni d’incassi in patria, ed entrambi destinatari del premio Goya spagnolo come miglior attore esordiente (rispettivamente nel 2015 e nel 2007).

Frank dice a Lily che ha costruito una barca e l’ha chiamata Quila come la dea della luna. Il vero nome sarebbe Quilla, la dea della luna nella cultura quechua e inca.

L’uccello di Nilo si chiama “Rosita”. Questo potrebbe essere un riferimento a un’altra attrazione di Disneyland, la Stanza incantata di Tiki (Enchanted Tiki Room), in cui uno degli slogan è “Che fine ha fatto Rosita?”

Jack Whitehall è stato attratto dalla parte del fratello di Emily Blunt principalmente perché il personaggio gli ricordava suo padre con cui ha recitato nella serie di diari di viaggio di Netflix, Jack Whitehall: Travels with My Father (2017).

Il “Trader” Sam è raffigurato come un uomo nell’attrazione originale dei Parchi Disney, sebbene indossi anche un cappello a cilindro.

L’attrazione originale Jungle Cruise è stata aperta a Disneyland, Anaheim nel 1955. La versione Disney World è stata aperta a Orlando nel 1971.

Quando Lily sta cercando di recuperare la punta della freccia dalla sala di restauro, uno dei ricercatori sta raschiando i cirripedi dal cannone di una nave, un cenno alla Perla Nera, la nave vista in La maledizione della prima luna (2003) e nei sequel della saga Pirati dei Caraibi.

Jaume Collet-Serra e Dwayne Johnson si sono divertiti così tanto a lavorare insieme su questo film che si sono riuniti subito dopo per Black Adam (2022).

(2022). Sebbene sia di origini italiane nella vita reale, questa è la prima volta che Paul Giamatti interpreta effettivamente un italiano.

Il set di Port Velho è stato costruito su un gigantesco bacino idrico a Kaua’i, nelle Hawaii.

La Disney ha riaperto una versione aggiornata dell’attrazione Jungle Cruise a Disneyland (Anaheim, California) due settimane prima dell’uscita del film, rimuovendo le raffigurazioni di africani che erano state considerate razziste. Anche le attrazioni nel Magic Kingdom a Walt Disney World, in Florida, hanno ricevuto gli stessi aggiornamenti.

Il personaggio di McGregor non esisteva nelle prime bozze della sceneggiatura.

Il film è stato girato in un periodo di 95 giorni.

Si tratta del quarto film ambientato nella giungla di Dwayne Johnson, dopo Il tesoro dell’Amazzonia (2003), Viaggio nell’isola misteriosa (2012) e Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017).

(2017). Essendo un comico, Jack Whitehall è stato davvero incoraggiato dal fatto che Jaume Collet-Serra fosse fin troppo felice di permettere al cast di l’improvvisare sul set.

Quando MacGregor dice: “Che inferno è questo?” entrando nella barca cita un detto attribuito a Dorothy Parker. Ma probabilmente l’ha coniato dopo il 1916, anno in cui è ambientato il film.

Durante un’intervista, Dwayne Johnson ha proposto l’idea di far dirigere questo film da Patty Jenkins. L’idea gli è venuta dopo aver visto una pre-proiezione privata di Wonder Woman (2017) presso i Warner Bros. Studio. Johnson era rimasto colpito dal lavoro di Jenkins sul film. Alla fine a Jenkins non è stata offerta la posizione.

Un finto ippopotamo posizionato da Frank appare nel fiume durante la prima crociera, nonostante sia originario dell’Africa e non del Sudamerica, dove è ambientato il film. Questo è un probabile cenno all’attrazione Disney su cui è basato il film, che rappresenta l’Africa e l’Asia oltre al Sudamerica.

Dato che il personaggio di Jack Whitehall è gay, questa segna la seconda volta che c’è una rappresentazione LGBTQIA+ in un film live-action Disney, seguendo l’esempio del personaggio di Josh Gad in La bella e la bestia (2017). In genere si tratta di una rappresentazione molto vaga e persino Whitehall non era sicuro delle preferenze sessuali del suo personaggio fino a metà delle riprese.

Le prime versioni della sceneggiatura del film avevano Tom Hanks e Tim Allen nei ruoli principali.

Una famosa scena dell’attrazione di Disneyland era stata precedentemente ricreata in Tarzan (1999), quando si vede brevemente un gorilla guardare attraverso la canna di un fucile.

I grandi felini non fanno le fusa. Il giaguaro viene mostrato mentre fa le fusa in una scena sulla barca.

Durante un’intervista in Australia per il programma radiofonico Carrie e Tommy. Le star Dwayne ed Emily si sono messi a parlare di alcuni argomenti leggermente fuori dal comune. Questa discussione li ha portati ad essere rimproverati dalla Disney.

Secondo film Disney per Jack Whitehall, dopo la sua apparizione in Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni. (O il terzo se consideriamo il suo brevissimo ruolo vocale nel ruolo del Prete Troll in “Frozen”.)

Questo è il secondo film con Dwayne Johnson e Paul Giamatti dopo San Andreas (2015).

Il lavoro sugli effetti digitali e speciali è stato intrapreso nell’Australia Meridionale con il supporto della South Australian Film Corporation.

Questo è il terzo film Disney di Dwayne Johnson.

La trama sembra essere vagamente basata sul film “Il mondo perduto” (1960), i due film condividono una squadra di fratello/sorella in viaggio e la protagonista femminile principale che indossa i pantaloni.

Il principe Joachim è una persona reale. Nel film viene ucciso mentre affronta Lily e MacGregor. Nella vita reale, si suicidò nel 1920 dopo un lungo periodo di depressione dovuto all’abdicazione al trono di suo padre che lo rese un cittadino comune. Aveva 29 anni.

Nella vita reale, Lope de Aguirre era un conquistatore spagnolo del XVI secolo noto per la sua famigerata ricerca della leggendaria città di El Dorado. La sua conquista provocò massacri in tutto il Sudamerica. Morì nel 1561 a Barquisimeto (parte dell’attuale Venezuela) dopo aver guidato una ribellione contro la monarchia spagnola. Edgar Ramírez, che interpreta Aguirre, è nato in Venezuela.

Questo film condivide molte somiglianze con il film La mummia (1999) di Stephen Sommers:

– Una donna idealista ed entusiasta alla ricerca di un tesoro leggendario (Evelyn Carnahan e Lily Houghton).

– Un avventuriero ribelle che si trasforma in un eroe (Rick O’Connell e Frank Wolff).

– La donna ha un fratello fastidioso che di solito si lamenta di tutto e vuole solo avere uno stile di vita superiore alle sue disponibilità (Jonathan Carnahan e MacGregor Houghton).

– Un antagonista che soffre di una maledizione immortale che coinvolge poteri magici (Imhotep e Lope de Aguirre).

– Un mascalzone in cerca di soldi (Gad Hassan e Nilo Nemolato).

– Un personaggio avido in cerca di denaro legato all’eroe (Benny Gabor e Trader Sam).

– Un luogo esotico pieno di pericoli, leggende e maledizioni (Egitto e foresta amazzonica).

– Nella sua prima scena, Evelyn Carnahan sta in piedi su una scala in perfetta verticale in una biblioteca. Nella sua prima scena, Lily Houghton sta in piedi su una scala in perfetta verticale in una biblioteca.

– La storia principale è ambientata all’inizio del XX secolo (1925 nel film di Sommers e 1916 in questo film).

La trama di “Jungle Cruise” offre alcuni cenni alla serie di Indiana Jones, I predatori dell’arca perduta, in particolare. I protagonisti sono in competizione con i tedeschi che cercano di trovare un tesoro nascosto che vogliono utilizzare come arma militare.

Jungle Cruise – L’attrazione originale

“Jungle Cruise”, formalmente chiamato “Jungle River Cruise”, è un giro in battello fluviale situato nella sezione a tema Adventureland in vari parchi a tema Disney in tutto il mondo. L’attrazione è una crociera simulata in battello fluviale che viaggia lungo un corso d’acqua attraverso aree con temi asiatici, africani e sudamericani. Gli ospiti del parco salgono a bordo di repliche di lancia a vapore da un lodge degli esploratori britannici degli anni ’30 e gli animali della giungla animatronici vengono mostrati durante il viaggio. Una attore del cast Disney funge da guida turistica e skipper dell’imbarcazione che segue vagamente una sceneggiatura, fornendo ai passeggeri una narrativa comica. La prima installazione dell’attrazione turistica è stata presentata a Disneyland per la sua inaugurazione nel 1955. Nel corso degli anni sono state apportate una serie di modifiche, tra cui effetti audio migliorati, aggiornamenti alla trama e la rimozione di materiale culturalmente sensibile. Nel 1991 grazie ad un aggiornamento dell’attrazione è stato aggiunto Albert Awol, l’immaginario capitano di una nave da crociera nella giungla nonché disc-jockey per la Disney Broadcasting Company. Considerato la “Voce della giungla”, trasmette di tutto, dalle notizie, ai quiz, ai promemoria, al meteo, ecc. Serve anche come disc-jockey d’epoca per la stazione trasmettendo musica dell’era della Grande depressione degli anni ’30 aiutando i visitatori ad ingannare il tempo mentre sono in coda per l’attrazione. A Disneyland, Albert viene sostituito da “Jungle Radio” con varie personalità che commentano l’ambientazione e luminari che si trovano nella zona (compresi riferimenti ai progettisti dell’attrazione – Harper Goff, Bob Mattey, Winston Hibler). La “Jungle Radio” a Disneyland collega l’ambientazione con la vicina attrazione di Indiana Jones Adventure, e collega annunci che fanno riferimento a Indiana Jones e al tempio in cui è ambientata l’attrazione.

Jungle Cruise – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore nove volte candidato all’Oscar James Newton Howard (Pretty Woman, Waterworld, Il fuggitivo, Il pianeta del tesoro, King Kong, Hunger Games, Animali fantastici e dove trovarli).

(Pretty Woman, Waterworld, Il fuggitivo, Il pianeta del tesoro, King Kong, Hunger Games, Animali fantastici e dove trovarli). La colonna sonora del film ha fruito della collaborazione di Lars Ulrich , batterista dei Metallica , che in un’intervista ha rivelato che Sean Bailey, presidente della produzione Disney, ha “sempre cercato l’abbinamento giusto che permettesse ai Metallica di contribuire a qualche loro progetto” e “Jungle Cruise” si è rivelato “la scelta giusta”. Ulrich ha collaborato con James Newton Howard su una versione orchestrale di “Nothing Else Matters”. Ulrich ha aggiunto che Howard “ha preso la canzone e l’ha riorganizzata per adattarla a qualcosa di specifico nel film”.

1. Jungle Cruise Suite 8:20

2. Nothing Else Matters (Jungle Cruise Version Part 1) (feat. Metallica) 1:26

3. Breaking Into the Archives 4:02

4. Stop Her! 2:33

5. A Steamer to Brazil 1:57

6. Jungle Cruise 1:53

7. Nilo 1:12

8. Frank Breaks In 1:18

9. Preparing to Set Sail 2:53

10. Market Chase 2:45

11. Sub Attack 2:14

12. Encantado 1:18

13. The Rapids 3:42

14. Lily Snoops 2:29

15. Trader Sam 1:24

16. The Tree Fight 5:56

17. Lily Finds Frank 1:17

18. Joachim and the Bees 1:10

19. Nothing Else Matters (Jungle Cruise Version Part 2) (feat. Metallica) 4:29

20. I Built a Boat 2:00

21. La Luna Rota 1:24

22. Underwater Puzzle 4:35

23. Petal Negotiations 3:43

24. Conquistadors Arrive 2:38

25. One Last Cruise 1:19

26. I Want You to Rest Now 3:46

27. Absolutely Exhausting 1:00

La colonna sonora di “Jungle Cruise” è disponibile su Amazon.