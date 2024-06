Red One: primo trailer per la commedia d’azione natalizia con JK Simmons, Dwayne Johnson e Chris Evans

Amazon MGM Studios ha reso disponibile un primo trailer della commedia d’azione natalizia Red One, con JK Simmons, Dwayne Johnson e Chris Evans. Il film è descritto come un “action movie sputafuoco che reinventa completamente il genere natalizio”.

Nel film, “Dopo che Babbo Natale (JK Simmons) – Nome in codice: RED ONE – viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (dWAYNE Johnson) deve collaborare con il cacciatore di taglie più famigerato del mondo (Chris Evans) in un’azione in giro per il mondo.” missione ricca di impegni per salvare il Natale.”