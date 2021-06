Io sono nessuno 2: Derek Kolstad sta lavorando alla sceneggiatura

Io sono nessuno 2 aka Nobody 2 è in sviluppo, a confermarlo il regista Ilya Naishuller in una intervista con il sito JoBlo. Ilya Naishuller, regista dell’originale Io sono nessuno e in precedenza dell’adrenalinico action in soggettiva Hardcore!, ha rivelato che una sceneggiatura per il sequel è già in fase di scrittura ad opera di Derek Kolstad, anche se al momento il sequel non ha ancora avuto luce verde.

Ci sono un sacco di storie che possono essere raccontate in questo mondo, con il personaggio di Hutch. So che Derek ha iniziato a lavorare al sequel…Se accadrà, il tempo lo dirà, ma tutti i semi necessari sono stati piantati.

Dalla penna dello sceneggiatore di John Wick, Io sono nessuno è stato un successo a sorpresa e un film davvero coinvolgente anche grazie ad un protagonista strepitoso. Il film, una sorta di “John Wick incontra RED”, vede Bob Odenkirk nei panni di Hutch Mansell, un padre di famiglia all’apparenza mediocre e succube della routine che diventa accidentalmente il bersaglio di un vendicativo e psicopatico signore della droga dopo aver difeso una ragazza su un autobus molestata da un gruppo di teppisti ubriachi. “Io sono nessuno” ha incassato nel mondo 61 milioni di dollari da un budget di 16 milioni e ha ricevuto recensioni generalmente positive da parte della critica e del pubblico, che hanno particolarmente elogiato le impressionanti coreografie di lotta, le esplosive scene d’azione e naturalmente la performance di Odenkirk.

Lo scorso aprile Derek Kolstad ha rivelato di avere già in mente una scena di apertura per “Io sono nessuno 2”, che la moglie di Hutch interpretata da Connie Nielsen avrebbe avuto un ruolo più attivo e secondo quanto abbiamo visto nella scena a metà dei titoli di coda ha anche suggerito un ritorno nel sequel del padre di Hutch, un agente dell’FBI in pensione (interpretato da Christopher Lloyd) e RZA nei panni di Harry, il fratellastro di Hutch, mentre guidano verso un luogo sconosciuto in un camper zeppo di armi mentre aggiornano Hutch su qualche nuova missione in ballo.