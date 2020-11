Ip Man: Kung Fu Master – trailer e trama del prequel con Yu-Hang To

Disponibile un trailer ufficiale in lingua inglese di Ip Man: Kung Fu Master, un altro film dedicato al leggendario maestro di arti marziali Ip Man. Il film vede Yu-Hang To nei panni di Ip Man, Il leggendario maestro di kung fu che tra i suoi allievi ha avuto un’altra leggenda, l’icona Bruce Lee.

Alcune persone usano il kung fu per combattere e uccidere. Alcune persone lo usano per migliorare se stessi. E quanto a me, lo uso per la giustizia.

Ambientato prima della rivoluzione comunista nel 1949, durante il suo periodo come capitano di polizia a Foshan, Ip Man è preso di mira da un gangster vendicativo proprio mentre l’esercito giapponese invade la regione.

La trama ufficiale:

Ip Man: Kung Fu Master rievoca i primi giorni di Ip prima della rivoluzione comunista del 1949. Ip, interpretato da Yu-Hang To per la terza volta nei panni dell’artista marziale che notoriamente istruì Bruce Lee, era allora un capitano di polizia che fu incastrato per l’omicidio di uno spietato ma onorevole mafioso, e preso di mira per vendetta dalla sua pericolosa figlia. Costretto a dimettersi dalle forze di polizia, Ip dovrà presto vedersela anche con l’arrivo dell’esercito giapponese a Guangzhou.

Il cast del film include anche Michael Wong, Wanliruo Xin e Dongfeng Yue.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Yu-Hang To dopo ruolo di supporto in Ip Man e Ip Man 2 veste per la terza volta i panni di Ip Man dopo The Legend Is Born: Ip Man del 2010 e Kung Fu League del 2018. Questo film non è collegato alla serie di film Ip Man di Donnie Yen che ha concluso recentemente il franchise con Ip Man 4 uscito lo scorso anno.

Il regista cinese Liming Li (Young Ip Man: Crisis Time) dirige Ip Man: Kung Fu Master da una sua sceneggiatura scritta con Qingshui Shi. Ip Man: Kung Fu Master uscirà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dall’11 dicembre.