Irene Cara, cantante e attrice vincitrice nel 1984 di un premio Oscar e un Golden Globe per la migliore canzone originale e di un Grammy per il brano “Flashdance…What a Feeling”, è scomparsa all’età di 63 anni. Cara oltre ad aver galvanizzato gli adolescenti e non solo degli anni ottanta con la sua “What a Feeling”, insieme alla “Maniac” di Michael Sembello, ha anche interpretato la hit “Fame”, un altro brano iconico diventato l’inno dei “saranno famosi” di tutto il mondo che Cara ha interpretato prima nell’omonimo film, in cui era anche attrice, e successivamente come sigla della della serie tv “Saranno famosi” che spopolò in Italia dal 1982 al 1987.

Questa è la parte peggiore in assoluto dell’essere un addetto stampa. Non posso credere di aver dovuto scrivere questo, figuriamoci rilasciare la notizia. Per favore condividete i vostri pensieri e ricordi di Irene. Leggerò ognuno di loro e so che sorriderà dal cielo. Adorava i suoi fan. – JM

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

Per ricordare Irene Cara abbiamo voluto selezionare 20 brani tratti da colonne sonore di film ormai diventati classici o cult degli anni ottanta, canzoni che sono legate a doppio filo al successo del film di riferimento, e il cui ascolto rievoca imprescindibilmente non solo sogni in celluloide, ma anche un decennio che è stato un momento d’oro di creatività a tutti i livelli diventato un punto di riferimento non solo a livello nostalgico.

1. Flashdance… What a Feeling – Flashdance (1983)

” Flashdance … What a Feeling ” di Irene Cara è tratta dalla colonna sonora del film Flashdance con musica di Giorgio Moroder e testi di Keith Forsey. A Moroder era stato chiesto di scrivere la colonna sonora del film e Cara e Forsey hanno scritto la maggior parte dei testi dopo che gli è stata mostrata l’ultima scena in cui il personaggio principale balla durante un’audizione per un gruppo di giudici. Hanno ritenuto che l’ambizione della ballerina di avere successo potesse fungere da metafora per realizzare qualsiasi sogno che una persona coltivi e hanno scritto testi che descrivevano come ci si sente quando la musica ispira qualcuno a ballare. La canzone finì per essere usata proprio per la scena finale così come durante i titoli di testa, mentre la protagonista viene mostrata mentre lavora come saldatrice. L’inaspettato successo al botteghino del film ha portato i negozi negli Stati Uniti a esaurire sia il singolo che il suo album principale pochi giorni dopo che “Flashdance” era nelle sale. La canzone è rimasta per sei settimane al numero uno della Billboard Hot 100 diventando disco d’oro e vincendo l’Oscar e il Golden Globe per la migliore canzone originale, con Cara che ha anche conquistato il Grammy Award per la migliore performance vocale pop femminile.

2. Eye of the Tiger – Rocky III (1983)

“Eye of the Tiger” è una canzone del gruppo rock americano Survivor e uscita come canzone portante del film Rocky III. La canzone è stata scritta dal chitarrista dei Survivor Frankie Sullivan e dal tastierista Jim Peterik, ed è stata registrata su richiesta della star, sceneggiatore e regista Sylvester Stallone, dopo che i Queen gli avevano negato il permesso di usare “Another One Bites the Dust”. La versione della canzone che appare nel film è la versione demo della canzone. La versione cinematografica conteneva anche ringhi di tigre, che non apparivano nella versione dell’album. Presenta il cantante originale dei Survivor Dave Bickler come voce solista. La canzone è stata successivamente riutilizzata on una tonalità diversa nel 1986 sui titoli di testa del film Eye of the Tiger, uscito in Italia con il titolo A prova di vendetta con Gary Busey e Yaphet Kotto. il brano dei Survivor ha ottenuto un’incredibile trasmissione radiofonica e su MTV e ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, ha tenuto il numero 1 nella classifica Billboard Hot 100 per sei settimane consecutive (l’unica canzone della band in cima alla classifica) ed è stato il numero 2 singolo del 1982, dietro “Physical” di Olivia Newton-John. La band ha vinto un premio per “Miglior performance Rock per un duo o un gruppo” ai Grammy Awards. Nel settembre 1982, il brano ha raggiunto anche la posizione numero 1 nel Regno Unito, rimanendo in cima alla UK Singles Chart per quattro settimane consecutive.

3. Fame – Saranno famosi (1980)

“Fame” è una canzone pop, scritta da Michael Gore (musica) e Dean Pitchford (testi) e pubblicata nel 1980 come parete della colonna sonora del film Fame – Saranno Famosi. La canzone è stata eseguita da Irene Cara, che ha interpretato anche il ruolo di Coco Hernandez nel film originale. È stato anche il suo singolo di debutto come artista in studio. La canzone ha vinto l’Oscar per la migliore canzone originale nel 1980, e il Golden Globe nello stesso anno. Nel 2004, è arrivato al numero 51 del sondaggio AFI’s 100 Years…100 Songs sui migliori brani del cinema americano. Nel luglio 1982 il brano è stato ripubblicato sulla scia del successo della serie tv e ha raggiunto la vetta delle classifiche in diversi paesi, tra cui Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Regno Unito.

4. Up Where We Belong – Ufficiale e gentiluomo (1982)

“Up Where We Belong” è una canzone scritta da Jack Nitzsche, Buffy Sainte-Marie e Will Jennings registrata da Joe Cocker & Jennifer Warnes per il film del 1982 Ufficiale e gentiluomo. A Warnes è stato consigliato di cantare una canzone del film a causa dei suoi precedenti successi nell’ambito delle colonne sonore, e ha avuto l’idea che la canzone fosse un duetto che avrebbe eseguito con Cocker. Jennings ha selezionato varie sezioni della colonna sonora di Nitzsche e Sainte-Marie per creare la struttura della canzone e ha aggiunto testi sulle lotte della vita e dell’amore e sugli ostacoli che le persone tentano di schivare. È uscito nel luglio dello stesso anno in concomitanza con l’uscita del film. La canzone ha raggiunto il numero uno della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e ha raggiunto la vetta delle classifiche in molti altri paesi. Ha anche venduto più di un milione di copie negli Stati Uniti ed è stato riconosciuto dalla Recording Industry Association of America come una delle canzoni del secolo. Cocker e Warnes hanno ricevuto il Grammy per la migliore interpretazione pop di un duo o un gruppo, e Nitzsche, Sainte-Marie e Jennings hanno vinto sia l’Oscar che il Golden Globe per la migliore canzone originale. Nel 1984, il duo gospel BeBe & CeCe Winans ha registrato una variazione religiosa della canzone che è stata trasmessa dalle stazioni radio cristiane e il loro remake nel 1996 è valso loro un GMA Dove Award. Varie versioni della canzone sono state utilizzate anche per parodiare la scena finale del film in programmi televisivi come I Griffin, I Simpson e South Park.

5. Take My breath Away – Top Gun (1986)

“Take My Breath Away” è una canzone scritta da Giorgio Moroder e Tom Whitlock per il film Top Gun del 1986, interpretato dalla band new wave americana Berlin. Ha vinto l’Oscar per la migliore canzone originale, così come il Golden Globe per la migliore canzone originale nel 1986. Il musicista italiano Giorgio Moroder è stato invitato da Jerry Bruckheimer, il co-produttore di Top Gun, a scrivere una canzone per il film. Ha scritto come primo brano “Danger Zone”, che è stato registrato da Kenny Loggins. Felice del risultato, Bruckheimer ha quindi richiesto una canzone più lenta per una scena romantica. Una volta che Moroder ebbe scritto il sottofondo musicale di quello che sarebbe diventato “Take My Breath Away”, registrò una demo che presentava un caratteristico suono di basso su un sintetizzatore che sarebbe stato successivamente utilizzato nella registrazione vera e propria. Moroder ha dato la demo al paroliere Tom Whitlock. I due si erano conosciuti per la prima volta quando Whitlock, un meccanico, ha sistemato i freni della Ferrari di Moroder, e lo ha informato che era anche un paroliere. Whitlock ha scritto i testi mentre tornava a casa dallo studio, e poi ha trascorso alcune ore a casa a rifinirli. Una demo della canzone, cantata da un cantante di sottofondo, ha impressionato a tal punto il regista Tony Scott e i produttori Jerry Bruckheimer e Don Simpson, che hanno deciso di filmare nuove scene romantiche tra Tom Cruise e Kelly McGillis appositamente per includere la canzone. La canzone è stata offerta per la prima volta ai The Motels, ma la Columbia Records ha suggerito alcuni dei loro artisti di punta, ma alla fine Moroder ha pensato alla band Berlin, di cui aveva prodotto la canzone “No More Words”. Whitlock ha apportato alcune modifiche ai testi prima che Terri Nunn registrasse la parte vocale. Moroder ha detto che di tutte le canzoni che ha prodotto nella sua carriera, questa è la canzone di cui è più orgoglioso.

6. Footloose – Footloose (1984)

“Footloose” è una canzone scritta (con Dean Pitchford) e registrata dal cantautore americano Kenny Loggins. È stata pubblicata nel gennaio 1984 come il primo di due singoli di Loggins dall’omonimo film del 1984 (l’altro è “I’m Free (Heaven Helps the Man)”). La canzone ha trascorso tre settimane al numero uno, dal 31 marzo al 14 aprile 1984, nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, diventando l’unico brano in cima alle classifiche di Loggins, ed è stato il primo dei due successi numero uno del film. Quando l’American Film Institute ha pubblicato il suo AFI’s 100 Years…100 Songs, “Footloose” ha raggiunto la 96esima posizione. il brano è stato nominato per un Oscar per la migliore canzone originale nel 1985, perdendo contro “I Just Called to Say I Love You” di Stevie Wonder dal film “La signora in rosso”. La canzone è stata interpretata dall’artista di musica country Blake Shelton per il remake “Footloose” del 2011.

7. Stir It Up – Beverly Hills Cop (1984)

“Stir It Up” è una canzone della cantante americana Patti LaBelle. È stato scritto da Dan Sembello (Maniac) e Allee Willis (Boogie Wonderland) e registrato da LaBelle per l’album della colonna sonora di Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, con produzione diretta da Harold Faltermeyer (Top Gun) e Keith Forsey. Pubblicato come secondo singolo della colonna sonora, che nel 1986 vinse il Grammy Award per la migliore colonna sonora per Visual Media, raggiunse la quinta posizione nella classifica statunitense Hot R&B/Hip-Hop Songs. “Stir It Up” è stato utilizzato anche come sigla della sitcom di breve durata Stir Crazy, basata sul film “Nessuno ci può fermare” del 1980.

8. The NeverEnding Story – La storia infinita (1984)

Il brano “The NeverEnding Story” dal film La storia infinita è stato prodotto e composto dal musicista italiano Giorgio Moroder ed eseguito dal cantante pop inglese Limahl. Sono state pubblicate due versioni della canzone, una in inglese e una in francese. La versione inglese comprendeva la voce di Beth Anderson, e la versione francese, intitolata “L’Histoire Sans Fin”, comprendeva la voce di Ann Calvert. È stato un successo in molti paesi, raggiungendo il numero 1 sia in Norvegia che in Svezia, il numero 2 in Austria, Germania Ovest e Italia, il numero 4 nel Regno Unito, il numero 6 in Australia e il numero 6 negli Stati Uniti. La canzone è stata composta da Giorgio Moroder con testi di Keith Forsey, da notare che il brano (e altri elementi pop elettronici della colonna sonora) non sono presenti nella versione tedesca del film, che presenta esclusivamente la colonna sonora di Klaus Doldinger. Nell’episodio finale della terza stagione di Stranger Things, ambientato nel 1985, “NeverEnding Story” è cantata da Dustin (Gaten Matarazzo) e dalla sua fidanzata di lunga distanza Suzie (Gabriella Pizzolo) come un modo per riconnettersi dopo un lungo periodo di separazione. Dopo la messa in onda dell’episodio l’interesse per “The NeverEnding Story” è aumentato a dismisura; le visualizzazioni del video musicale originale sono aumentate dell’800% in pochi giorni su YouTube, mentre Spotify ha registrato un aumento dell’825% delle richieste di streaming per la canzone. Limahl ha espresso gratitudine nei confronti di Netflix per questo successo; anche se non aveva visto la serie, i suoi nipoti gli hanno detto dell’inclusione della canzone e ha guardato le clip del duetto. Limahl aveva già riscontrato un riscontro simile nel suo lavoro passato quando Netflix ha utilizzato la canzone della sua band Kajagoogoo “Too Shy” nel film interattivo Black Mirror: Bandersnatch.

9. The Power of Love – Ritorno al futuro (1985)

“The Power of Love” è un singolo del 1985 di Huey Lewis and the News, scritto per la colonna sonora del film campione d’incassi del 1985 Ritorno al futuro. La canzone è diventata la prima hit numero uno della band nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. La canzone è inclusa insieme a “Back in Time” nella colonna sonora del film e appare come bonus track nelle edizioni internazionali del quarto album in studio della band (“Fore!”). Inizialmente Huey Lewis dopo un incontro con Bob Gale, Steven Spielberg e Robert Zemeckis, il team di produzione del film, rifiutò di collaborare al film nei panni della band preferita di Marty McFly. Sebbene lusingato, Lewis non accettò poiché non sapeva scrivere canzoni per film e non voleva scriverne una chiamata “Back to the Future”. Zemeckis ha assicurato a Lewis che avrebbe potuto scrivere qualsiasi canzone volesse senza restrizioni di sorta, Lewis a questo punto ha accettato di scrivere “The Power of Love” nel cui testo non c’è alcun riferimento al film.

10. Ghostbusters – Ghostbusters (1984)

Ghostbusters” è una canzone scritta da Ray Parker Jr. come tema del film “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”. Dopo la pubblicazione nel 1984 la canzone ha raggiunto la posizione numero uno nella Billboard Hot 100 l’11 agosto, rimanendo in cima per tre settimane. La canzone è stata nominata ad un Oscar per la migliore canzone originale, ma ha perso contro “I Just Called to Say I Love You” di Stevie Wonder dal film “La signora in rosso”. Dopo la pubblicazione del brano Ghostbusters del 1984, Huey Lewis fece causa a Ray Parker Jr. e alla Columbia Pictures per violazione del copyright, sostenendo che Parker si era appropriato della melodia del singolo “I Want a New Drug“. Le tre parti hanno risolto il conteso in via stragiudiziale.

11. People are strange – Rgazzi Perduti (1986)

“People Are Strange” è una canzone dei Doors. Appare nel secondo album in studio della band, Strange Days, pubblicato nel settembre 1967. La canzone è stata scritta da Jim Morrison e Robby Krieger, anche se il merito è stato dato a ciascuno dei Doors. Il gruppo britannico Echo & the Bunnymen ha registrato una cover di “People Are Strange” per la colonna sonora dell’horror con vampiri Ragazzi Perduti – The Lost Boys. Successivamente il brano è stato pubblicato come singolo nel 1987 raggiungendo il numero 29 della UK Singles Chart nel febbraio 1988 e il numero 13 della Irish Singles Chart nel 1991.

12. Glory of Love – Karate Kid II (1986)

“Glory of Love” è una canzone interpretata da Peter Cetera e scritte e composte da Cetera con la sua allora moglie Diane Nini e in collaborazione con David Foster. La canzone è stata registrata da Cetera poco dopo aver lasciato la band Chicago per intraprendere una carriera da solista. Presentato nel film Karate Kid II, è stato il primo singolo di successo di Cetera dopo aver lasciato la band, raggiungendo il numero uno della Billboard Hot 100, ed è stato incluso nel suo album Solitude / Solitaire (1986) prodotto da Michael Omartian.. La canzone ha ottenuto un successo simile nel Regno Unito, raggiungendo il numero tre della UK Singles Chart, dove è stato il 26esimo singolo più venduto del 1986. La canzone ha ottenuto nomination per un Oscar e un Golden Globe per la migliore canzone originale e una candidatura ai Grammy Award nel per la migliore interpretazione vocale pop di un artista maschile. Cetera ha detto di aver originariamente scritto e composto “Glory of Love” pe ri titoli di coda del film Rocky IV, ma è stato ignorato dalla United Artists e alla fine in seconda battuta è stato invece utilizzato come tema per “Karate Kid II”.

13. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) – Mad Max 3

“We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)” è una canzone della cantante Tina Turner composta per la colonna sonora nel film del 1985 Mad Max oltre la sfera del tuono, interpretato da Turner e Mel Gibson. Il brano ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la migliore canzone originale e una nomination ai Grammy per la migliore performance vocale pop femminile. “We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)” è diventato uno dei singoli di maggior successo mondiale di Tina Turner. Il singolo ha raggiunto la seconda posizione nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, dietro solo a “St. Elmo’s Fire (Man in Motion)” di John Parr. Ha raggiunto il numero tre nel Regno Unito e ha raggiunto il numero uno in Canada, Australia, Germania Ovest, Polonia, Spagna e Svizzera.

14. (I’ve Had) The Time of My Life – Dirty Dancing (1987)

“(I’ve Had) The Time of My Life” composta da Franke Previte, John DeNicola e Donald Markowitz è stata registrata da Bill Medley & Jennifer Warnes e utilizzato come canzone portante per il film Dirty Dancing. La canzone ha vinto numerosi premi, tra cui l’Oscar e il Golden Globe per la migliore canzone originale e un Grammy Award per la migliore performance pop di un duo o di un gruppo. Il cantautore Previte era il cantante principale della band Franke and the Knockouts. Ha avuto successo con la canzone “Sweetheart” nel 1981, ma nel 1986 era senza contratto discografico. Alla fine del 1986 il produttore e capo della Millennium Records, Jimmy Ienner, chiese a Previte di scrivere della musica per “un piccolo film chiamato “Dirty Dancing”. Previte inizialmente rifiutò la richiesta perché stava ancora cercando di ottenere un contratto discografico, e basandosi sul titolo pensava che il film fosse una pellicola erotica, ma Ienner insistette, promettendo che gli avrebbe “cambiato la vita”, e ha convinto Previte a scrivere diverse canzoni per il film, tra cui “Hungry Eyes”, successivamente registrata dal cantante Eric Carmen, che è diventata anche una delle prime 10 hit tratte dalla colonna sonora.

15. The Goonies ‘R’ Good Enough – I Goonies (1985)

“The Goonies ‘R’ Good Enough” è una canzone della cantante americana Cyndi Lauper tratta dalla colonna sonora del film I Goonies. Prima della sua inclusione in “The Essential Cyndi Lauper” nel 2003, la canzone non appariva in nessuno degli album di Lauper che in un’intervista ha ammesso di odiare la canzone, motivo per cui aveva scelto di non includerla nella sua prima compilation. La canzone è stata inclusa in diverse iterazioni dei videogiochi Goonies di Konami, in particolare The Goonies per Famicom e The Goonies II per Nintendo Entertainment System. Steven Spielberg aveva nominato Lauper come direttore musicale per la colonna sonora dei Goonies. Lauper aveva originariamente intitolato la canzone semplicemente “Good Enough”, ma è stata modificata dalla Warner Bros., che voleva che il titolo del film fosse inglobato nel titolo della canzone per motivi di marketing. Lauper ha rifiutato di suonare la canzone dal vivo dopo il 1987. Alla fine l’ha incorporata di nuovo nel suo spettacolo dal vivo durante diverse date in Australia nel 2004. I fan continuavano a chiedere la canzone e Lauper alla fine dello show durante le tappe cantava la prima strofa e il ritornello a cappella. In seguito a causa del travolgente entusiasmo dei fan per il brano ha incorporato ufficialmente la canzone nel suo live set.

16. Maniac – Flashdance (1983)

“Maniac” è stata scritta da Dennis Matkosky e dal suo interprete, Michael Sembello. L’idea originale per la canzone è venuta a Matkosky mentre guardava un servizio giornalistico su un serial killer, che ha ispirato testi raccapriccianti che lui e Sembello hanno ampliato dopo aver trovato un film horror del 1980 con lo stesso nome. Quando il regista di Flashdance Adrian Lyne si è affezionato alla demo della canzone utilizzata durante le riprese, il suo supervisore musicale Phil Ramone ha richiesto testi più appropriati per la loro storia di una ballerina e ha lavorato con Sembello per produrre una nuova versione per la colonna sonora. La nuova registrazione è stata utilizzata per una scena in cui la protagonista Alexandra Owens si allena a casa. Dopo che il film è diventato un successo a sorpresa, è stato realizzato un video musicale utilizzando scene del film trasmesso sul canale via cavo MTV nel maggio 1983, in coincidenza con l’uscita del singolo. La canzone ha trascorso due settimane al numero uno della Billboard Hot 100 ed è andata bene in diversi paesi. Poiché il suo video è stato ampiamente mostrato su MTV e “Flashdance” è diventato il terzo film di maggior incasso del 1983 negli Stati Uniti, Hollywood ha iniziato a vedere i video musicali come un modo redditizio per commercializzare i film. La canzone ha portato Sembello sotto i riflettori per la prima volta con apparizioni personali per promuoverla e ha persino vinto con Matkosky un Grammy per la loro composizione. Diverse cover della canzone sono state realizzare nel Regno Unito, ma in particolare una registrazione di un DJ che rappa su un remix del brano (“Maniac 2000“) è rimasta 10 settimane al numero 1 in Irlanda nel 2000 ed è diventata il quinto singolo più venduto del paese di tutti i tempi.

17. Danger Zone – Top Gun (1986)

“Danger Zone” musica di Giorgio Moroder e testi di Tom Whitlock è interpretata a cantautore americano Kenny Loggins e inclusa nella colonna sonora del film Top Gun, la colonna sonora più venduta del 1986 e una delle più vendute di tutti i tempi. I produttori cinematografici Jerry Bruckheimer e Don Simpson, insieme al supervisore musicale Michael Dilbeck, avevano oltre 300 canzoni da utilizzare in “Top Gun”. Testando le composizioni sui giornalieri delle scene iniziali filmate a bordo della portaerei, nulla sembra andare bene, e così Bruckheimer ha chiesto al produttore della colonna sonora Giorgio Moroder di scrivere qualcosa. Con l’aiuto del cantautore Tom Whitlock, ha composto “Danger Zone” e ha fatto registrare a Joe Pizzulo una demo. La band Toto era originariamente destinata a eseguire la traccia, ma i conflitti legali tra i produttori di “Top Gun” e gli avvocati della band lo hanno impedito. Anche i Jefferson Starship passarono la mano, così come Corey Hart e Kevin Cronin. Alla fine, i produttori del film hanno offerto la canzone a Loggins che ha accettato senza troppi problemi adattandola alla sua vocalità. La hit ha raggiunto il numero 2 della Billboard Hot 100, sopra di lui “Sledgehammer” di Peter Gabriel. “Danger Zone” è diventato il secondo successo in classifica di Loggins, superato solo dal suo successo numero 1 del 1984 “Footloose”. Nel 2018, Loggins ha discusso con Tom Cruise di una nuova versione della canzone da includere in Top Gun: Maverick. Alla fine, tuttavia, è stata utilizzata la registrazione originale; Loggins ha raccontato che Cruise voleva evocare le stesse sensazioni ascoltando la canzone come con l’originale “Top Gun”.

18. I Just Called to Say I Love You – La signora in rosso (1984)

“I Just Called to Say I Love You” è una ballad scritta, prodotta ed eseguita dal cantautore americano Stevie Wonder. È stato un grande successo internazionale e rimane il singolo più venduto di Wonder fino ad oggi, avendo superato un record di 19 classifiche. La canzone è stata il singolo principale dell’album della colonna sonora del film La signora in rosso diretto e interpretatod a Gene Wilder, insieme ad altre due canzoni di Wonder, e ha ottenuto il numero uno nella Billboard Hot 100 per tre settimane dal 13 ottobre al 27 ottobre 1984. La canzone è diventata anche l’unico successo numero uno da solista nel Regno Unito di Wonder, rimanendo al vertice per sei settimane, diventando nel frattempo anche il singolo più venduto della Motown Records nel Regno Unito, un primato che deteneva ancora nel 2018. Inoltre, Il brano ha vinto sia un Golden Globe che un Oscar per la migliore canzone originale e ricevuto tre nomination ai Grammy Awards per la migliore performance vocale pop maschile, canzone dell’anno e migliore performance strumentale pop. C’è stata una disputa legale tra Wonder, il suo ex partner di scrittura Lee Garrett e Lloyd Chiate sull’effettiva paternità della canzone. Chiate ha affermato in una causa legale che lui e Garrettavevano scritto la canzone anni prima della sua uscita nel 1984. Tuttavia una giuria alla fine ha dato ragione a Wonder.

19. La Bamba – La Bamba (1987)

“La Bamba” è una canzone popolare messicana, originaria dello stato di Veracruz, nota anche come “La Bomba”. La canzone è diventata nota per un adattamento del 1958 di Ritchie Valens, un successo nella Top 40 delle classifiche statunitensi. La versione di Valens è classificata al numero 345 nella lista della rivista Rolling Stone delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. “La Bamba” è stata interpretata da numerosi artisti, in particolare dai Los Lobos la cui versione era inclusa nel film del 1987 “La Bamba”, un film biografico su Valens; la loro versione raggiunse il numero 1 in molte classifiche nello stesso anno. Il video musicale dei Los Lobos diretto da Sherman Halsey ha vinto l’MTV Video Music Award nel 1988 per il miglior video di un film, inoltre il video musicale ha visto la partecipazione di Lou Diamond Phillips, l’attore che ha interpretato Valens nell’omonimo film del 1987. La canzone è stata anche la quarta canzone interamente in lingua non inglese a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100. La canzone è stata successivamente inclusa nel gioco Guitar Hero World Tour.

20. Far From Over – Staying Alive (1983)

“Far from Over” di Frank Stallone è una canzone inclusa nella colonna sonora di Staying Alive, sequel del cult La febbre del sabato sera diretto da Sylvester Stallone e interpretato da John Travolta. La canzone scritta da Frank Stallone e Vince DiCola (Rocky IV) è stata nominata per un Golden Globe per la migliore canzone originale. Il singolo è entrato nella nella top ten degli Stati Uniti nel settembre 1983, raggiungendo il numero dieci della Billboard Hot 100.