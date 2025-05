Isabella Ferrari: età, marito e figli, dove vive, studi, film e carriera, foto instagram

Nata a Piacenza nel 1974, Isabella Ferrari è tra le attrice maggiormente accreditate del cinema italiano. Vanta una carriera eclettica e versatile e ha lavorato con registi di spessore e gode della stima di diversi colleghi. Ha conquistato la popolarità grazie al ruolo di Selvaggia nel film cult Sapore di Mare, ma prima di intraprendere la carriera di attrice ha debuttato come cantante.

A soli 15 anni ha vinto il concorso Miss Teenager alla Farnesiana che le apre le porte della discografia. Incide due singoli e poi partecipa al programma di Boncompagni Sotto le stelle, qui viene notata da Vanzina che la sceglie per affidarle una parte in Sapore di mare. Appena maggiorenne si trasferisce a Roma dove riesce a realizzarsi come attrice.

Isabella Ferrari carriera: tutti i film di successo dell’attrice

Recita in diverse pellicole di successo come l ras del quartiere di Vanzina, Sapore di mare 2 – Un anno dopo, Giochi d’estate di Bruno Cortini, Domani mi sposo di Francesco Massaro, Chewingum di Biagio Proietti, Il ragazzo del Pony Express diFranco Amurri e Fracchia contro Dracula di Neri Parenti. Nel 1988 Marco Tullio Giordana la sceglie per il ruolo di Caterina in Appuntamento a Liverpool, un film che le conferisce popolarità e rivela tutto il suo talento sul set. Il primo che esula dalle commedie che fino a quel momento l’avevano caratterizzata.

In seguito recita con Francesco Nuti in Willy signori e vengo da lontano e in Cronaca di un amore violato di Giacomo Battiato. Ha vinto diversi premi e riconoscimenti come la Coppa Volpi per il suo ruolo da non protagonista in Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola con Alberto Sordi. Nel 2012 vice il premio Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice nel film E la chiamano estate di Paolo Franchi.

Oltre al cinema Isabella Ferrari dice si alla televisione e partecipa a diverse fiction come Distretto di Polizia dove ha un ruolo da protagonista. La sua ascesa professionale negli ultimi anni è stata ricca e conferma che ancora oggi la sua popolarità è in continua ascesa. Il ruolo in Saturno contro e Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek e Caos calmo di Antonello Grimaldi le permette di rivelare una recitazione più composta e matura. E nel 2014 ha ricevuto il Nastro D’Argento per il suo ruolo ne La Grande Bellezza.

Isabella Ferrari vita privata: compagni e figli

Bellissima e affascinante Isabella Ferrari nel corso della sua carriera è stata più volte protagonista del gossip. A soli 17 anni ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni che all’epoca aveva 30 anni più di lei. Il regista la scelte come parte del cast del suo programma dove venne notata da Vanzina.

In seguito ha avuto una storia importante con l’imprenditore tessile Massimo Osti, da cui ha avuto una figlia, Teresa. Osti è deceduto prematuramente a causa di un tumore. Nel 2002 ha sposato il regista Renato De Maria: i due hanno avuto due figli Nina e Giovanni. Oggi sono ancora una coppia affiatata e stabile. De Maria è anche uno sceneggiatore e ha collaborato alla realizzazione di diverse fiction tv come Squadra antimafia.

Da qualche anno Isabella Ferrari è ambasciatrice di Save the Children. Recentemente l’attrice non è stata bene e si è allontanata dalle scene, ma non ha rivelato che tipo di patologia avuto. La Ferrari ha un profilo Instagram molto attivo dove condivide soprattutto momenti del suo lavoro.