Halloween 2020, IT e Shining: Pennywise e le Gemelle Grady diventano bambole Mattel

Halloween si avvicina e apprendiamo dal sito Bloody Disgusting che il Clown Pennywise, visto di recente nel film horror blockbuster IT, e le inquietanti gemelline Grady di Shining, viste sia nel Ready Player One di Steven Spielberg che nel Doctor Sleep con Ewan McGregor, sono state trasformate in alcune bizzarre nuove bambole della linea Monster High.

Lanciata da Mattel nel 2010, la linea di bambole “Monster High” è una linea di enorme popolarità che si ispira ai classici film horror e di fantascienza. I personaggi principali di questa linea, Cleo De Nile, Clawdeen Wolf, Frankie Stein, Draculaura e Lagoona Blue, sono anche protagoniste di una serie tv d’animazione e di una serie di lungometraggi direct-to-video. Le bambole di questo marchio sono state soprannominate “Goth Barbie”, e nel periodo che va dal 2010 al 2015 “Monster High” ha registrato un ricavato nelle vendite di 2 miliardi di dollari l’anno.

Per celebrare Halloween, Mattel ha rilasciato una nuova linea di bambole denominata Monster High Skullector creata con un occhio rivolto ai collezionisti e che include queste due prime dolls ispirate al Pennywise dei film IT del regista Andy Muschietti e alle gemelline Grady del cult Shining di Stanley Kubrick, le nuove bambole saranno disponibili sul mercato statunitense a partire da 23 ottobre.

In parte Monster High e in parte icone dei film horror, queste bambole da collezione sono un must per i fan di entrambi. Ispirate ai leggendari personaggi dei film dell’orrore e reinventate attraverso un filtro Monster High spaventoso, Le bambole di questa linea presentano design agghiaccianti punteggiati da elementi di moda e dettagli ispirati al film. Altre caratteristiche includono un numero di pezzi a tema cinematografico e una confezione appositamente progettata che è perfetta per l’esposizione.

La versione “Moster High” del Pennywise ricalca l’abbigliamento vittoriano del mostruoso clown originale di Bill Skarsgård, completo di acconciatura e palloncino rosso diventato il simbolo di questa icona horror creata da Stephen King, scrittore che ha anche creato le inquietanti sorelline Grady di “Shining” che sembrano così simili da sembrare gemelle, sebbene abbiano età diverse (8 e 10 anni). Il piccolo Danny Torrance incontra in diverse occasioni le due sorelline, vedi durante il suo giro in triciclo per i corridoi dell’Overlook Hotel con le sorelline che lo invitano a giocare con loro (“Ciao, Danny. Vieni a giocare con noi? Vieni a giocare con noi, Danny? Per sempre… per sempre… per sempre.”).