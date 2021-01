Jared Leto protagonista del thriller sovrannaturale “Adrift” di Darren Aronofsky

Il premio Oscar Jared Leto ha firmato per recitare nel thriller sovrannaturale Adrift; il sito Deadline riporta che Leto tornerà a fare squadra con il regista Darren Aronofsky a vent’anni da Requiem for a Dream.

“Adrift” prodotto da Blumhouse Pictures è basato su un racconto di Koji Suzuki, autore della serie horror The Ring, incluso nella raccolta di racconti brevi “Dark Water”. La storia, che rievoca i misteriosi eventi del brigantino canadese Mary Celeste, è ambientata “nella calma piatta del mare aperto, dove un peschereccio scopre uno yacht abbandonato con uno strano richiamo di soccorso. Un marinaio accetta di prenderne il controllo da solo mentre è rimorchiato in porto, ma presto scopre perché il resto dei suoi membri dell’equipaggio più esperti lo chiamano “nave fantasma”.

“Adrift” è un progetto a cui Leto tiene molto e che sta cercando di realizzare da dieci anni. Aronofsky scriverà anche la sceneggiatura in collaborazione con Luke Dawson i cui crediti includono un paio di horror, The Lazarus Effect e il remake Shutter – Ombre dal passato.

Jared Leto, che ha recentemente dichiarato che gli piacerebbe riprendere il ruolo di Niander Wallace in un sequel di Blade Runner 2049, sarà Morbius il vampiro vivente nel film dell’Universo di Sony Pictures ispirato ai personaggi Marvel, apparirà con Denzel Washington nel thriller Fino all’ultimo indizio in uscita il prossimo 29 gennaio, riprenderà il ruolo del Joker nella miniserie tv Zack Snyder’s Justice League e in altri due potenziali progetti, un film in solitaria e un film in coppia con la Harley Quinn di Margot Robbie. Inoltre, ci sono due rumor che vedrebbero Leto nei panni di Ares per il sequel Tron 3 e nel cast del dramma crime Gucci di Ridley Scott, entrambi casting non confermati.

Prima di mettersi al lavoro su “Adrift”, Aronofsky dirigerà l’adattamento The Whale con protagonista Brendan Fraser realizzato per A24.